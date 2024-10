La Smart City Expo axe son édition la plus importante sur le développement urbain éthique et durable

BARCELONE, Espagne, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Smart City Expo World Congress (SCEWC), le principal événement international consacré aux villes et aux solutions urbaines intelligentes, tiendra son édition la plus importante à ce jour sur le site de Gran Via de la Fira de Barcelona, du 5 au 7 novembre 2024. Avec une augmentation de 30 % de la surface d’exposition et avec pour thème « Live Better » (Vivre mieux), l’édition 2024 se penchera sur les stratégies nécessaires à la transformation des métropoles en espaces durables, efficaces et agréables à vivre. Elle réunira 1 100 exposants, des représentants de 850 villes et plus de 600 experts pour concevoir ensemble les contours d’un avenir urbain plus éthique.

L’événement rassemblera des métropoles du monde entier et leur permettra de partager leurs derniers projets et expériences, mais aussi de promouvoir les technologies développées pour les mettre en œuvre. Comptant des représentants de plus de 850 villes, les pays et localités exposants incluent notamment l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Malaisie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, le Royaume-Uni, la Suède et l’Ukraine.

Des entreprises de premier plan venues des quatre coins du monde présenteront les solutions et technologies les plus récentes permettant aux villes d’améliorer la mobilité, les services publics, les services de distribution publique et l’engagement des citoyens. Parmi ces entreprises figurent Saudi Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports - Piers of the Future, et Veolia.

Liste des orateurs principaux

Le programme du SCEWC s’articulera autour de huit axes principaux : Technologies habilitantes, Énergie et environnement, Mobilité, Gouvernance, Habitation et inclusion, Économie, Infrastructures et bâtiments, et Sûreté et sécurité.

Parmi les orateurs principaux au SCEWC 2024, on peut citer Ruha Benjamin, Majora Carter, Stephanie Hare et Melati Wijsen. Ruha Benjamin est une experte renommée en matière d’inégalité technologique, et se concentre particulièrement sur l’intersectionnalité de l'origine ethnique, de la technologie et de la société. Majora Carter est une spécialiste en stratégies de revitalisation urbaine primée et une défenseuse des causes environnementales connue pour ses initiatives de transformation du sud du Bronx. Stephanie Hare s’intéresse à l’impact de la technologie sur les politiques publiques, les droits de l’homme et la justice sociale, en particulier dans les domaines de la confidentialité des données, de la surveillance et de l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle. Melati Wijsen est une activiste environnementale et cofondatrice de Bye Bye Plastic Bags, un mouvement dirigé par des jeunes qui a pour objectif de réduire les déchets plastiques.

World Smart City Awards

Le SCEWC accueillera également la dernière édition des World Smart City Awards, une cérémonie de remise de prix récompensant les initiatives et les projets les plus remarquables en matière d’innovation et de transformation urbaines. Avec un total de 429 candidatures issues de 64 pays, la 13ᵉ édition compte 9 catégories : Ville, Leadership, Innovation, Projet sur les technologies habilitantes, Projet sur l’énergie et l’environnement, Projet sur la mobilité, Projet sur la gouvernance et l’économie, Projet sur la vie et l’inclusion, et Projet sur les infrastructures et les bâtiments. Les lauréats seront annoncés lors d’un gala spécial organisé dans la soirée du mercredi 6 novembre.

La plus grande vitrine de l’innovation urbaine

La Fira de Barcelona renforcera son rôle de pôle mondial de l’innovation urbaine en accueillant le SCEWC 2024 aux côtés de Tomorrow.Mobility World Congress, Tomorrow Building World Congress, et Tomorrow.Blue Economy.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd746cbf-5487-4436-83b5-5ff2bb6e3eb2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.