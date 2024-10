Smart City Expo、倫理的で持続可能な都市開発に最大の焦点を当てる

スペイン、バルセロナ発, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 都市とスマートアーバンソリューションに関する主要な国際イベント、Smart City Expo World Congress(SCEWC)は、2024年11月5日から7日まで、バルセロナのFira de Barcelonaのグランビア会場にて、これまでで最大規模の展示会を開催する。 2024年の開催では、展示面積を30%拡大し、「より良く生きる」をテーマに、大都市を持続可能で効率的、かつ住みやすい空間に変えるために必要な戦略を掘り下げ、1,100の出展者、850都市の代表者、600人以上の専門家が集まり、より倫理的な都市の未来を共に描く。

イベントには、世界中から大都市が集まり、最新のプロジェクトや経験を共有し、それらを展開するために開発された技術を促進する。 850以上の都市から代表団が参加し、アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、エストニア、フランス、ドイツ、インド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、マレーシア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、サウジアラビア、スペイン、スウェーデン、ウクライナ、英国、米国などの国や都市が出展する。

世界各国の大手企業が、都市のモビリティ、公共サービス、公共設備、市民参加を向上させる最新のソリューションとテクノロジーを紹介する。 これらには、 Saudi Aramco、Axis Communications、Dahua Technology、Dassault Systèmes、Dell/Nvidia、FCC Medio Ambiente、Hail City、KHNP、KPMG、Madinah City、MDEC、Microsoft、New Murabba、Nova Cidade、PNY、PWC、Roshn Group、Smart Ports – Piers of the Future、Veoliaが含まれる。

基調講演者のラインナップ

SCEWCは、実現テクノロジー、エネルギーと環境、モビリティ、ガバナンス、生活とインクルージョン、エコノミー、インフラと建物、セーフティとセキュリティという8つの主要テーマを中心に構成された会議プログラムを実施する。

2024 SCEWCの基調講演者には、ルハ・ベンジャミン (Ruha Benjamin)、マジョーラ・カーター (Majora Carter)、ステファニー・ヘア (Stephanie Hare)、メラティ・ワイセン (Melati Wijsen) が含まれる。 ベンジャミンは、人種、テクノロジー、社会の交差点に焦点を当てた、テクノロジーに基づく不平等に関する著名な専門家である。 マジョーラ・カーターは受賞歴のある都市再活性化戦略家であり、サウス・ブロンクスを変えていく取り組みで知られた環境擁護者である。 ステファニー・ヘアは、テクノロジーが公共政策、人権、社会正義に与える影響、特にデータプライバシー、監視、人工知能の倫理的利用について研究している。 メラティ・ワイセンは環境活動家であり、プラスチックごみの削減に取り組む若者主導の運動「Bye Bye Plastic Bags」の共同設立者でもある。

World Smart City Awards

SCEWCは、都市の革新と変革における最も優れた取り組みやプロジェクトを表彰する最新版のWorld Smart City Awardsも開催する。 64か国から429のエントリーがある第13回目となる今回は、都市、リーダーシップ、イノベーション、実現テクノロジープロジェクト、エネルギーと環境プロジェクト、モビリティプロジェクト、ガバナンスとエコノミープロジェクト、生活とインクルージョンプロジェクト、インフラと建物プロジェクトの9つのカテゴリーが設けられている。 受賞者は、11月6日(水)の夜に開催される特別式典で発表される。

都市イノベーションの最大のショーケース

Fira de Barcelonaは、Tomorrow.Mobility World Congress、Tomorrow Building World Congress、Tomorrow.Blue Economyと共にSCEWC 2024を開催し、都市イノベーションの世界的なハブとしての役割を強化する。

報道担当者向け問い合わせ先:

サルバドール・ビラルビナ (Salvador Bilurbina)

メール:sbilurbina@firabarcelona.com

電話:+34628162674

この発表に関する写真は次から入手可能https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd746cbf-5487-4436-83b5-5ff2bb6e3eb2

