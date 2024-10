KFSHRC Lidera a Posição no Reino no Mapa Global de Turismo Médico

No Atendimento a Pacientes de 17 Países do Mundo

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com o crescente interesse global pelo turismo médico, o setor de saúde do Reino se esforça para solidificar sua posição como centro diferenciado de tratamentos médicos avançados, deixando de ser um fornecedor de turismo médico para atrair 5% dos pacientes de todo o mundo que procuram tratamento fora do seu país. O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) é líder nesta iniciativa por estar na vanguarda desta transformação, fornecendo serviços médicos especializados de alta qualidade, tanto a nível regional como internacional. Com suas inovações médicas, tecnologias de ponta e experiência em especialidades médicas raras, o KFSHRC tornou-se um destino privilegiado para pacientes do exterior que buscam atendimento especializado em vários campos.

O KFSHRC emergiu como um centro global proeminente de cuidados de saúde especializados, tratando pacientes internacionais de 17 países de todo o mundo em 2024, com 77% desses pacientes provenientes de países do CCG. O fornecimento de tecnologias médicas de ponta e serviços avançados do hospital o tornam a escolha ideal para pacientes de outros países que buscam diagnósticos precisos e tratamentos inovadores nas várias especialidades oferecidas pelos seus Centros de Excelência.

Como Patrocinador Platinum na Global Health Exhibition, que teve início ontem em Riade, o KFSHRC mostra a jornada do paciente oferecida por meio de seu Centro Internacional de Atendimento ao Paciente. Essa jornada começa com a comunicação inicial e a avaliação do diagnóstico médico preliminar, seguido pela chegada do paciente em Riad, onde o centro se encarrega de todos os arranjos de viagem, recepção e acomodação. Ele tem continuidade durante o processo do tratamento e conclui com uma avaliação pós-tratamento e consultas de acompanhamento, garantindo uma experiência abrangente ao pacientes de outros países que buscam os mais recentes métodos de tratamento e conhecimentos médicos excepcionais.

O KFSHRC possui vários Centros de Excelência, como o Centro do Coração, que é reconhecido mundialmente por cirurgias cardíacas pediátricas e cirurgias robóticas avançadas. Além disso, o Centro de Transplante de Órgãos foi pioneiro em inovações significativas nas práticas de transplante e é conhecido por alcançar algumas das maiores taxas de sobrevivência do mundo. No ano passado, 20% dos pacientes internacionais do KFSHRC procuraram tratamento neste centro.

Entre os Centros de Excelência que atendem pacientes de outros países temos o Centro de Oncologia, que oferece atendimento abrangente a 37% dos pacientes de outros países no KFSHRC. Esses pacientes se beneficiam dos novos tratamentos, como terapia com células CAR-T, radioterapia avançada e o uso pioneiro de tecnologias de impressão 3D para aprimorar a experiência do paciente e os efeitos colaterais da radioterapia. Da mesma forma, o Centro de Neurociências, o maior da região, atende cerca de 30% dos pacientes internacionais do hospital, oferecendo procedimentos especializados como cirurgias de epilepsia, remoção de tumores e terapias de estimulação cerebral. Além disso, o Centro de Medicina Genômica oferece testes genéticos avançados e consultas personalizadas para pacientes de outros países.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

