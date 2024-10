KFSHRC lidera la posición del Reino en el mapa mundial del turismo médico

Ofreciendo atención médica a pacientes internacionales de 17 países de todo el mundo

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con el creciente interés mundial en el turismo médico, el sector de atención médica del Reino se esfuerza por consolidar su posición como un centro distintivo para tratamientos médicos avanzados, haciendo la transición de proveedor de turismo médico saliente a atraer al 5% de los pacientes globales que buscan tratamiento en el exterior. Esta iniciativa está liderada por King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC), que se encuentra a la vanguardia de esta transformación ofreciendo servicios médicos especializados de alta calidad en el ámbito regional e internacional. A través de sus innovaciones médicas, tecnologías de vanguardia y experiencia en especialidades médicas raras, KFSHRC se ha convertido en un destino principal para pacientes internacionales que buscan atención especializada en diversos campos.

KFSHRC surgió como un destacado centro mundial de atención médica especializada, tratando a pacientes internacionales de 17 países de todo el mundo en 2024, y el 77% de estos pacientes provienen de países del CCG. La provisión del hospital de tecnologías médicas de vanguardia y servicios avanzados lo convierten en la opción ideal para pacientes internacionales que buscan diagnósticos precisos y tratamientos innovadores en las diversas especialidades que ofrecen sus Centros de Excelencia.

Como Patrocinador Platino en la Exposición Global de Salud, que comenzó ayer en Riad, KFSHRC muestra el recorrido del paciente ofrecido a través de su Centro Internacional de Atención al Paciente. Este recorrido comienza con la comunicación inicial y la evaluación del diagnóstico médico preliminar, seguido de la llegada del paciente a Riad, donde el centro gestiona todos los arreglos de viaje, recepción y alojamiento. Continúa a través del proceso de tratamiento y concluye con una evaluación posterior al tratamiento y consultas de seguimiento, asegurando una experiencia integral del paciente para los visitantes internacionales que buscan los últimos métodos de tratamiento y una experiencia médica excepcional.

KFSHRC alberga varios Centros de Excelencia, como el Centro del Corazón, que es mundialmente reconocido por cirugías cardíacas pediátricas y cirugías robóticas avanzadas. Además, el Centro de Trasplantes de Órganos fue pionero en innovaciones significativas en las prácticas de trasplante y es conocido por lograr algunas de las tasas de supervivencia más altas del mundo. El año pasado, el 20% de los pacientes internacionales de KFSHRC buscaron tratamiento en este centro.

Entre los Centros de Excelencia que atienden a pacientes internacionales se encuentra el Centro de Oncología, que brinda atención integral al 37% de los pacientes globales de KFSHRC. Estos pacientes se benefician de tratamientos innovadores como la terapia con células CAR-T, la radioterapia avanzada y el uso pionero de tecnologías de impresión 3D para mejorar la experiencia del paciente y los efectos secundarios de la radioterapia. Asimismo, el Centro de Neurociencia, el más grande de su tipo en la región, trata alrededor del 30% de los pacientes internacionales del hospital, ofreciendo procedimientos especializados como cirugías de epilepsia, extirpación de tumores y terapias de estimulación cerebral. Además, el Centro de Medicina Genómica ofrece pruebas genéticas avanzadas y consultas personalizadas para pacientes internacionales.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6aeada84-cf0a-4afa-bb2f-35192f320ef6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.