EBC金融集團聯手牛津大學經濟系舉辦研討會 聚焦氣候與宏觀經濟學

EBC金融集團與牛津大學經濟系合作,攜手製作了一期「經濟學家都做了什麼:氣候與宏觀經濟學」網路研討會,重點關注經濟成長與氣候韌性的平衡。

UNITED KINGDOM, October 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團宣布再次聯手牛津大學經濟系,舉辦2024-2025年「經濟學家都做了什麼」(WERD)網路研討會系列。這是EBC與牛津大學合作的第一次Hybrid event(線下與線上結合研討會),主題為「經濟成長與氣候韌性的平衡」,同時也是繼今年3月份取得成功之後的第二次合作。 EBC與牛津大學的持續合作是基於先前網路研討會的成功,該會議探討了逃稅對全球和地方經濟的影響,並強調了金融知識在解決複雜經濟問題方面的重要性。

本次研討會將於11月14日14:30 (GMT),即台北時間22:30在基督教堂學院麥可·達米特爵士演講廳舉行,將匯聚行業領袖,討論經濟政策和環境可持續性的交叉點。

聚焦氣候與永續經濟 共探機遇

金融市場當前充滿不確定性,全球氣候變遷挑戰日益嚴峻。在當今的經濟情勢下,將金融戰略與氣候經濟結合至關重要。透過贊助合作即將播出的網路研討會,EBC將把重點轉向解決氣候經濟永續成長問題,並與學術小組共同探討宏觀經濟層面如何將金融策略與永續發展相結合,以推動建立更具韌性的全球經濟格局。

EBC金融集團(英國)執行長 David Barrett對此表示期待:「我們很高興再次與牛津大學經濟系合作,舉辦「經濟學家都做了什麼」研討會系列第二期。此次合作體現了我們致力於推動學術研究,並透過宏觀經濟視角應對氣候變遷這一迫切問題。

牛津大學經濟系教授Banu Demir Pakel表示:「我們欣然迎來與EBC合作的「經濟學家都做了什麼」研討會。去年,我們邀請到EBC(英國)執行長 David Barrett討論「避稅經濟學」,體現了金融實踐對學術討論的重要性。 主題的演講。牛津大學經濟學係以促進這樣的專業討論而自豪,我們感謝EBC金融集團的支持,並期待此次研討會大獲成功。」

牛津大學經濟系以嚴謹的學術研究和對經濟政策的重大貢獻著稱。本次研討會將協助投資人從學術與金融策略雙視角,洞悉宏觀經濟與永續成長目標的契合點。同時,也為經濟政策如何增強環境韌性與保障全球經濟穩定提供前瞻性視野。投資人亦可從產業領袖的觀點中了解企業和機構實施的可持續成長措施,探索投資機會。

拓寬永續發展視野

EBC金融集團對此倡議的支持正值全球策略擴張之際。隨著在倫敦、香港、東京、新加坡和雪梨等主要金融中心以及東南亞、拉丁美洲、非洲和印度新興市場的業務不斷增長,EBC致力於為當地市場提供穩健和可持續的金融解決方案,並透過與牛津大學等頂尖學府合作,強化其在金融服務匱乏地區變革的催化作用。

今年研討會的收益將支持該部門實現領先研究和世界一流教育的目標,無論您想與我們一同前往牛津大學,還是參與線上研討,現在即可訪問此網站預約報名。

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區,以其全面的服務而聞名,其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC迅速建立了國際券商的地位,並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度的新興市場等主要金融中心擁有廣泛且縝密的業務網絡。EBC服務的客戶包括來自全球的零售、專業及機構投資者。

EBC 屢獲獲多項獎項,並以遵循最高道德標準和國際規範而自豪。EBC金融集團的子公司在其當地司法管轄區內受到監管並持有牌照。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受到開曼群島貨幣管理局(CIMA)監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 金融集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊,他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗,熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化,確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴,在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴,該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始,EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列,揭開經濟學的神秘面紗,並將其應用於重大社會挑戰,以增強公眾的理解和對話。

