EBC联手牛津大学经济系举办研讨会 聚焦气候与宏观经济学

EBC金融集团与牛津大学经济系合作,携手制作了一期”经济学家都干了什么:气候与宏观经济学”网络研讨会,重点关注经济增长与气候韧性的平衡。

UNITED KINGDOM, October 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集团宣布再次联手牛津大学经济系,举办2024-2025年“经济学家都干了什么”(WERD)网络研讨会系列。这是我们合作的第一次Hybrid event(线下与线上结合研讨会),主题为“经济增长与气候韧性的平衡”,同时也是继今年3月份取得成功之后的第二次合作。EBC与牛津大学的持续合作基于之前网络研讨会的成功,该会议探讨了逃税对全球和地方经济的影响,强调了金融知识在解决复杂经济问题方面的重要性。

本次研讨会将于11月14日14:30 (GMT),即北京时间22:30在基督教堂学院迈克尔·达米特爵士演讲厅举行,将汇集行业领袖,讨论经济政策和环境可持续性的交叉点。

聚焦气候与可持续经济 共探机遇

金融市场当前充满不确定性,全球气候变化挑战日益严峻。在当今的经济形势下,将金融战略与气候经济相结合至关重要。通过赞助即将播出的网络研讨会,EBC将把重点转向解决气候经济可持续增长问题,并与学术小组共同探讨宏观经济层面如何将金融战略与可持续发展相结合,以推动建立更具韧性的全球经济格局。

EBC金融集团(英国)CEO David Barrett对此表示期待:“我们很高兴再次与牛津大学经济系合作,举办‘经济学家都干了什么’研讨会系列第二期。此次合作体现了我们致力于推进学术研究,并通过宏观经济视角应对气候变化这一紧迫问题。我们相信战略伙伴关系能够推动有意义的变革,期望与牛津共同打造可持续发展的未来。

牛津大学经济系教授Banu Demir Pakel表示:”我们欣然迎来与EBC合作的‘经济学家都干了什么’研讨会。去年,我们邀请到EBC(英国)CEO David Barrett讨论‘避税经济学’,体现了金融实践对学术讨论的重要性。在已成功合作的基础上,我们期待着举办一场规模更大的探讨,邀请更多来自该行业的嘉宾,以及Andrea Chiavari教授关于“宏观经济与气候”主题的演讲。牛津大学经济学系以促进这样的专业讨论而自豪,我们感谢EBC金融集团的支持,并期待此次研讨会大获成功。”

牛津大学经济系以严谨的学术研究和对经济政策的重大贡献著称。本次研讨会将助力投资者从学术与金融战略双视角,洞悉宏观经济与可持续增长目标的契合点。同时,也为经济政策如何增强环境韧性和保障全球经济稳定提供前瞻性视角。投资者亦可从行业领袖的观点中了解企业和机构实施的可持续增长措施,探寻投资机遇。

拓宽可持续发展视野

EBC金融集团对这一倡议的支持正值全球战略扩张之际。随着在伦敦、香港、东京、新加坡和悉尼等主要金融中心以及东南亚、拉丁美洲、非洲和印度新兴市场的业务不断增长,EBC致力于为当地市场提供稳健和可持续的金融解决方案,并通过与牛津大学等顶尖学府合作,强化其在金融服务匮乏地区变革的催化作用。

今年研讨会的收益将支持该部门实现领先研究和世界一流教育的目标,无论您想与我们一同前往牛津大学,还是参与线上研讨,现在即可访问此链接预约报名。

— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦,是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球,以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系,致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管,监管号:927552;EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管,监管号:500991;EBC Financial Group(Cayman)Limited 由开曼金融管理局(CIMA)授权和监管,持有CIMA全监管牌照,监管号:2038223 。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴,同时,在全球积极践行企业责任,通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作,推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验,亲历多个经济周期,时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养,促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我,以诚信与尊重为服务宗旨,为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信,每个认真交易的人,都值得被认真对待。

https://www.ebc.com/

