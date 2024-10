Tactical Management: Ihr Spezialist für Special Situations und Turnaround-Investitionen

ZURICH, SWITZERLAND, October 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- Tactical Management, ein führender internationaler Akteur im Bereich Private Equity, positioniert sich als der verlässliche Partner für Unternehmen in herausfordernden Situationen. Mit Standorten in Zürich, Hongkong, London und New York bietet Tactical Management maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfen, und unterstützt sie durch gezielte Restrukturierungs- und Turnaround-Strategien.

Spezialist für Special Situations In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten steht Tactical Management Unternehmen mit innovativen und flexiblen Ansätzen zur Seite. Das Unternehmen hat sich auf sogenannte “Special Situations” spezialisiert, bei denen maßgeschneiderte Lösungen gefragt sind, um Unternehmen aus der Krise zu führen und wieder auf den Wachstumspfad zu bringen.

Turnaround-Investor mit langjähriger Erfahrung Als erfahrener Turnaround-Investor bietet Tactical Management weit mehr als reine Finanzinvestitionen. Durch tiefes Branchenwissen und gezielte Managementberatung gelingt es dem Unternehmen, Firmen zu stabilisieren, zu restrukturieren und langfristig erfolgreich zu machen. Tactical Management kauft nicht nur Firmen, sondern setzt auf die nachhaltige Neuausrichtung, um den langfristigen Erfolg der übernommenen Unternehmen zu gewährleisten.

Expertise in Nachfolgeplanung und Carve-outsDie Übergabe eines Unternehmens erfordert eine wohlüberlegte Planung. Tactical Management bietet umfassende Nachfolgelösungen, die sowohl den Fortbestand des Unternehmens als auch die Vision des Gründers respektieren. Für Firmen, die Teile ihres Geschäfts abstoßen möchten, bietet Tactical Management professionelle Unterstützung bei Carve-outs und sorgt für eine nahtlose Abwicklung, während das Kerngeschäft gestärkt wird.

Individuelle Lösungen für gesundheitliche Herausforderungen und Erbsituationen Tactical Management versteht die Dringlichkeit, die gesundheitliche Probleme und Erbsituationen mit sich bringen können. In solchen Fällen bietet das Unternehmen flexible und nachhaltige Lösungen, um Unternehmen Stabilität zu verleihen und gleichzeitig Kontinuität und Erfolg sicherzustellen.

Warum Tactical Management?

Tactical Management ist mehr als nur ein Käufer – wir sind ein strategischer Partner mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Sanierung und den langfristigen Erfolg von Unternehmen. Unser umfassendes Netzwerk und unsere Erfahrung in der Übernahme und Restrukturierung von Firmen machen uns zum idealen Partner für Unternehmen in herausfordernden Situationen.

Über Tactical Management:

Tactical Management ist ein international tätiges Private Equity Unternehmen, das sich auf die Restrukturierung, Sanierung und den Turnaround von Unternehmen spezialisiert hat. Mit einem globalen Netzwerk und tiefem Fachwissen bietet Tactical Management Unternehmen in schwierigen Situationen maßgeschneiderte Lösungen und begleitet sie in eine erfolgreiche Zukunft.

Standorte: Hongkong – London – New York – Zürich

