Quantexa ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำของหมวดหมู่ใน RiskTech Quadrant® สำหรับ KYC Solutions

Quantexa ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุดในรายงาน RiskTech100® ประจำปี 2025 ซึ่งเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งและนวัตกรรมของบริษัทในตลาดเทคโนโลยีความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำลังขยายตัว

ลอนดอน, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้ให้บริการโซลูชันการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Decision Intelligence ชั้นนำสำหรับภาคส่วนสาธารณะและเอกชน ได้ประกาศในวันนี้ว่าองค์กรได้รับการยกย่องในรายงาน Chartis Research สองฉบับ Quantexa ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำของหมวดหมู่ใน RiskTech Quadrant® สำหรับ KYC Solutions และติด 20 อันดับแรกในรายงาน RiskTech100® ประจำปี 2025 โดยเน้นย้ำถึงตัวตนขององค์กรในตลาด นวัตกรรม และความเป็นผู้นำด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ Chartis มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่โดดเด่น ซึ่งบริษัทสามารถนำไปใช้สร้างรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินในวงการของผู้จำหน่ายชั้นนำ ซึ่งช่วยเสริมสร้างอำนาจในการประเมินแพลตฟอร์ม AI และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำที่ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมความเสี่ยงในปัจจุบันได้

สถานะของ Quantexa ในฐานะผู้นำของหมวดหมู่สำหรับ KYC Solutions ได้เน้นย้ำถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการความเสี่ยงในอนาคต โดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการตรวจสอบติดตาม KYC อย่างต่อเนื่อง (pKYC) การได้รับการยกย่องดังกล่าวเน้นย้ำถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในขณะที่ยังคงรักษารากฐานของการแก้ไขปัญหาองค์กรที่มีคุณภาพสูงและโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนไว้

“Quantexa ยังคงขยายและปรับปรุงโซลูชันของตนต่อไป ในขณะที่ยังคงรักษาจุดแข็งหลักในด้านการแก้ไขปัญหาองค์กรและโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนเอาไว้” Ahmad Kataf ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการวิจัยอาวุโสของ Chartis กล่าว “นอกจากนี้ Quantexa ยังปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการตรวจสอบติดตาม KYC อย่างต่อเนื่อง/การตรวจสอบติดตามติดต่อกัน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเมื่อรวมกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้ว ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรอยู่ในตำแหน่งผู้นำของหมวดหมู่ในกลุ่ม KYC Solutions ของเรา”

Quantexa ยังได้รับการยกย่องในด้านเทคโนโลยีความเสี่ยงในรายงาน RiskTech100® ประจำปี 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาปรับปรุงและนวัตกรรมในด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีความเสี่ยงโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความโดดเด่นของ Quantexa ในด้านการเงินและการดำเนินงานบริหารด้วยคะแนนที่โดดเด่นในด้าน "เทคโนโลยีหลัก" และ "นวัตกรรม" ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาโซลูชันความเสี่ยงที่ล้ำสมัย

“การที่ Quantexa ติด 20 อันดับแรกของ RiskTech100 สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการ” Sid Dash หัวหน้าฝ่ายการวิจัยของ Chartis กล่าว“ที่น่าสังเกตคือ ทางองค์กรมีความรู้เฉพาะด้านที่แข็งแกร่งในด้านสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการเงินและการดำเนินงานบริหาร (รวมถึงภาษี) ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มหลักที่แข็งแกร่ง”

Alexon Bell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ (FinCrime) ของ Quantexa กล่าวว่า "การได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำใน Chartis RiskTech Quadrant สำหรับ KYC Solutions ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Quantexa ที่จะจัดการกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปในวงการของ KYC แนวทางของเรานั้นไปไกลกว่ากระบวนการ KYC แบบเดิม โดยเน้นที่การสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์และต่อเนื่อง (pKYC) ที่ให้มุมมองที่ครอบคลุมในจุดสัมผัสหลายจุด ด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูงและ AI เราจึงสามารถช่วยให้สถาบันการเงินปรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้คล่องตัวขึ้นและยังปรับปรุงความสามารถในการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย"

"เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับการยอมรับจาก Chartis Research ในรายงานสำคัญสองฉบับนี้" Roshni Patel หัวหน้าฝ่ายโซลูชันด้านความเสี่ยงระดับโลกของ Quantexa กล่าว "การติดอันดับของเราในรายงาน RiskTech100® และตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำใน KYC Solutions ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างหนักของทีมงานและคุณค่าที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในด้านการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ"

การได้รับการยอมรับนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Quantexa ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของหมวดหมู่ใน RiskTech Quadrant® for Enterprise Fraud Solutions in Enterprise and Payment Fraud Solutions ของ Chartis Research, รายงาน Market Update and Vendor Landscape ประจำปี 2024 และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำในการจัดอันดับและรายงานการวิจัย Chartis RiskTechAI 50 ครั้งแรกประจำปี 2024 ในเดือนกันยายน รายงาน Chartis ทั้งสี่ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งผู้นำของ Quantexa ในความสามารถด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence หรือโซลูชันเทคโนโลยี KYC และความเสี่ยงขั้นสูงของ Quantexa โปรดไปที่นี่

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน AI ข้อมูล และการวิเคราะห์ระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบบ Decision Intelligence ที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มีความมั่นใจในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานด้วยข้อมูลตามบริบท แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa ใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งยังค้นพบโอกาสใหม่ ๆ โดยรวมข้อมูลที่แยกส่วนเข้าไว้ด้วยกันและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล กระบวนการทำความเข้าใจลูกค้า การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า



แพลตฟอร์ม Quantexa Contextual Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษา Forrester TEI ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa พบว่าลูกค้าได้รับ ROI 228% ในระยะเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คน โดยมีผู้ใช้งานหลายพันคนที่ใช้งานธุรกรรมและจุดข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก



ติดต่อสอบถามด้านสื่อ

ติดต่อ: Stephanie Crisp, Fight or Flight

อีเมล: Quantexa@fightorflight.com



หรือ



ติดต่อ: Adam Jaffe รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดขององค์กร

โทร: +1 609 502 6889

อีเมล: adamjaffe@quantexa.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.