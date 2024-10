クオンテクサ (Quantexa)、KYCソリューションのRiskTech Quadrant®においてカテゴリーリーダーとして評価される

クオンテクサは2025年RiskTech100®レポートにおいて上位にランクインし、拡大するリスクテクノロジーおよびコンプライアンス市場における同社の強みと革新を強調

ロンドン発, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 公共部門および民間部門向け意思決定インテリジェンスソリューションのリーディングプロバイダーであるクオンテクサは本日、チャーティス・リサーチ (Chartis Research) の2つのレポートで評価されたことを発表した。 クオンテクサはRiskTech Quadrant®のKYCソリューション部門でカテゴリーリーダーに選出され、2025年RiskTech100®レポートにおいて上位20社にランクインし、リスクとコンプライアンスにおける市場での存在感、革新、リーダーシップを強調した。 チャーティスは、卓越した深い技術力を有しており、これを活用して金融リスク分野の主要ベンダーランドスケープレポートを作成している。 これは、金融機関が現在のリスク環境をナビゲートするのに役立つ最高のAIとデータ分析プラットフォームを評価する権威を確固たるものにしている。

KYCソリューションのカテゴリーリーダーとしてのクオンテクサの地位は、自然言語処理能力と永続的なKYC (pKYC) 監視を実証し、将来のリスク管理のための効果的な技術を強調している。 今回の評価は、質の高いエンティティ解決と複雑な企業構造という基盤を維持しながら、提供するサービスがいかに進化してきたかを示すものである。

「クオンテクサは、エンティティ解決と複雑な企業構造における中核的な強みを維持しながら、ソリューションの拡大と強化を続けています」 とチャーティスのシニアリサーチスペシャリストであるアフマド・カタフ (Ahmad Kataf) は語った。 「また、クオンテクサは、自然言語処理機能と永続的なKYC/継続的監視機能を強化し、力強い成長と相まり、当社のKYCソリューションクアドラントにおけるカテゴリーリーダーの地位に反映されています。」

クオンテクサはまた、2025年RiskTech100®レポートにおいて、そのリスクテクノロジーも評価され、総合的なリスクテクノロジー能力における一貫した改善と革新が示された。 より具体的には、レポートは、クオンテクサの「コアテクノロジー」と「イノベーション」のスコアが高く、金融と政府業務における優位性を強調し、最先端のリスクソリューション開発への取り組みを強調した。

「クオンテクサがRiskTech100のトップ20に入ったことは、いくつかの要因を反映しています」とチャーティスのチーフリサーチャーであるシド・ダッシュ (Sid Dash) は語った。「特に、金融と政府業務 (税務を含む) の主要分野における強力なドメイン知識は、堅牢なコアプラットフォームに支えられています。」

クオンテクサの最高製品責任者 (FinCrime) であるアレクソン・ベル (Alexon Bell) は、次のように語った。「KYCソリューションのChartis RiskTech Quadrantにおいてリーダーとして評価されたことは、KYC環境における進化する課題に対処するクオンテクサの取り組みを強調するものです。 当社のアプローチは、従来のKYCプロセスを超え、複数のタッチポイントにまたがる包括的な見解を提供する統一された永続的な顧客記録 (pKYC) の作成に重点を置いています。 高度なアナリティクスとAIを活用することにより、当社は、金融機関がオンボーディングプロセスを合理化するだけでなく、継続的なリスク評価能力を強化できるよう支援することができます。」

「チャーティス・リサーチにこれら2つの重要なレポートで評価されたことを嬉しく思います」とクオンテクサのリスクソリューション部門グローバルヘッドであるロシュニ・パテル (Roshni Patel) は語った。 「RiskTech100®へのランクインとKYCソリューションのリーダーとしての地位は、意思決定インテリジェンスにおける革新と卓越性に対する当社の取り組みを証明するものです。 これらの実績は、当社のチームの努力と、リスクとコンプライアンスを管理する上で顧客にもたらす価値を反映したものです。」

今回の評価は、クオンテクサがチャーティス・リサーチのエンタープライズおよび決済詐欺ソリューション、2024年市場アップデートおよびベンダーランドスケープレポートでエンタープライズ詐欺ソリューションのRiskTech Quadrant®のカテゴリーリーダーとして評価され、9月に初めて発表された2024年Chartis RiskTechAI 50ランキングおよび調査レポートでトップベンダーの1つに選ばれた直後に行われた。 これら4つのチャーティスのレポートは、クオンテクサが複数の業界機能において主導的地位を占めていることを示している。

クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームや高度なKYCおよびリスク技術ソリューションの詳細については、こちらを閲覧されたい。

クオンテクサについて

クオンテクサは、AI、データ、分析ソフトウェアのグローバル企業であり、意思決定インテリジェンスのパイオニアとして、組織がコンテキストに沿ったデータを用いて信頼できる業務上の意思決定を行えるよう支援している。 AIにおける最新の進歩を利用し、クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化されたデータを統合し、最も信頼できる再利用可能なリソースに変えることにより、組織が隠れたリスクや新たな機会を発見できるよう支援する。 顧客ライフサイクル全体にわたり、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティなど、主要な課題を解決する。



クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上向上して、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンス向上が可能となる。 独立委託されたフォレスターTEIによるクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査によると、顧客は3年間で228%のROIを達成した。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在、800人以上の従業員と数千人のプラットフォームユーザーを抱え、世界中の何十億もの取引とデータポイントを扱っている。



報道担当者向け問い合わせ先

C: ステファニー・クリスプ (Stephanie Crisp)、ファイト・オア・フライト

E: Quantexa@fightorflight.com



または



C: アダム・ジャッフェ (Adam Jaffe)、コーポレートマーケティング担当上級副社長

T : +1 609 502 6889

E : adamjaffe@quantexa.com

