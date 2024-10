Quantexa Diakui sebagai Pemimpin Kategori dalam RiskTech Quadrant® for KYC Solutions

Quantexa meraih peringkat teratas di Laporan RiskTech100® 2025, yang menyoroti keunggulan dan inovasinya dalam memperluas pasar teknologi dan kepatuhan risiko

LONDON, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, penyedia layanan terdepan di bidang solusi Kecerdasan Keputusan untuk sektor publik dan swasta, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya menerima penghargaan dalam dua laporan Chartis Research. Quantexa dinobatkan sebagai pemimpin kategori di RiskTech Quadrant® for KYC Solutions dan menempati peringkat 20 teratas di Laporan RiskTech100® 2025, yang menyoroti kehadiran pasar, inovasi, dan kepemimpinannya di bidang risiko dan kepatuhan. Chartis memiliki keterampilan teknologi yang luar biasa dan mendalam, yang dimanfaatkannya untuk menyusun laporan lanskap vendor terdepan di bidang risiko finansial. Hal ini menegaskan wewenangnya untuk mengevaluasi platform-platform analitik data dan AI kawakan yang membantu berbagai institusi keuangan melewati lingkungan risiko masa kini.

Status Quantexa sebagai Pemimpin Kategori untuk KYC Solutions menyoroti keefektifan teknologi manajemen risiko masa depan buatannya, mendemonstrasikan kemampuan pemrosesan bahasa alami, dan pemantauan perpetual KYC (pKYC) yang dimilikinya. Penghargaan ini menggarisbawahi bagaimana penawarannya telah berevolusi sekaligus tetap mempertahankan fondasinya dalam resolusi entitas berkualitas tinggi dan struktur perusahaan yang kompleks.

"Quantexa terus memperluas dan meningkatkan solusinya, sekaligus tetap mempertahankan keunggulan utamanya dalam resolusi entitas dan struktur perusahaan yang kompleks," ucap Ahmad Kataf, Spesialis Penelitian Senior di Chartis. "Perusahaan ini juga telah meningkatkan kemampuan pemrosesan bahasa alaminya dan pemantauan berkelanjutan/perpetual KYC-nya – suatu perkembangan yang, dikombinasikan dengan pertumbuhan yang kuat, tercermin dalam posisi pemimpin kategori yang mereka raih dalam kuadran KYC Solutions kami."

Quantexa juga menerima penghargaan atas teknologi risikonya dalam Laporan RiskTech100® 2025, yang memamerkan peningkatan dan inovasi yang konsisten dalam kemampuan teknologi risiko secara keseluruhan. Secara lebih khusus, laporan ini menyoroti dominansi Quantexa dalam bidang operasi keuangan dan pemerintahan dengan skor tinggi untuk 'teknologi inti' dan 'inovasi', yang menggarisbawahi komitmennya untuk mengembangkan solusi risiko yang canggih.

"Masuknya Quantexa ke dalam jajaran peringkat 20 teratas RiskTech100 mencerminkan beberapa faktor," ucap Sid Dash, Kepala Peneliti di Chartis. "Terutama, pengetahuan spesialisnya yang kuat di berbagai bidang penting dari operasi keuangan dan pemerintahan (termasuk pajak) didukung oleh platform inti yang kokoh."

Alexon Bell, Kepala Petugas Produk (FinCrime) di Quantexa, mengatakan, "Menerima penghargaan sebagai pemimpin dalam Chartis RiskTech Quadrant for KYC solutions menggarisbawahi komitmen Quantexa untuk menjawab tantangan yang kian berevolusi di lanskap KYC. Pendekatan kami melebihi proses KYC tradisional yang berfokus pada pembuatan catatan pelanggan perpetual dan terpadu (pKYC) yang memberikan pandangan komprehensif di beberapa titik kontak. Dengan memanfaatkan analitik dan AI tingkat lanjut, kami mampu membantu lembaga keuangan untuk tidak hanya menyederhanakan proses orientasi mereka, melainkan juga meningkatkan kemampuan penilaian risiko berkelanjutannya."

"Kami senang dapat menerima penghargaan dari Chartis Research di dua laporan penting ini," ucap Roshni Patel, Kepala Solusi Risiko Global di Quantexa. "Peringkat kami di RiskTech100® dan posisi kami sebagai pemimpin di bidang solusi KYC menegaskan komitmen kami terhadap inovasi dan keunggulan di bidang kecerdasan keputusan. Semua pencapaian ini mencerminkan kerja keras tim kami serta nilai yang kami berikan kepada klien kami dalam mengelola risiko dan kepatuhan."

Penghargaan ini diberikan tidak lama setelah Quantexa menuai pujian sebagai Pemimpin Kategori di RiskTech Quadrant® for Enterprise Fraud Solutions dalam laporan Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape Chartis Research dan merupakan salah satu vendor terbaik dalam peringkat dan laporan penelitian perdana Chartis RiskTechAI 50 2024 di bulan September. Keempat laporan Chartis ini menunjukkan posisi terdepan Quantexa di beberapa kemampuan industri.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Platform Kecerdasan Keputusan atau solusi teknologi KYC dan Risiko tingkat lanjut Quantexa, kunjungi di sini.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Keputusan untuk memberdayakan organisasi dalam mengambil keputusan operasional tepercaya berbasis data dengan konteks yang sesuai. Dengan menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkapkan risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terpisah-pisah dan mengubahnya menjadi sumber aset yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Hal ini mengatasi tantangan utama pada manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan finansial, risiko, penipuan, dan keamanan, di sepanjang siklus aktif pelanggan.



Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Penelitian TEI Forrester yang dilakukan secara independen tentang Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan mengalami kenaikan ROI selama tiga tahun sebesar 228%. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa kini memiliki lebih dari 800 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia.



