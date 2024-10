Inicia Cancun Travel Mart Con Celebración De Blue Diamond Resorts A Sus Socios Comerciales

CANCÚN, Mexico, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El pasado 20 de octubre de 2024, Blue Diamond Resorts dio inició a Cancun Travel Mart (“CTM”) con un evento exclusivo en Royalton CHIC Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, inaugurando esta edición que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre de 2024. Este evento reunió a importantes actores del turismo y socios comerciales de Estados Unidos, Canadá y América Latina, ofreciendo una noche inolvidable de cócteles, entretenimiento y reconocimiento por su sólido apoyo a lo largo de los años.

El programa de la noche incluyó palabras de agradecimiento de Delia Osegueda, Directora Senior de Alianzas Globales de Blue Diamond Resorts, y Claudia García Siordia, Directora Comercial Regional en México, quienes destacaron la importancia de las alianzas forjadas desde el primer día de la empresa hotelera. Ambas reconocieron el papel clave que estos socios han desempeñado en el éxito de la empresa y destacaron el compromiso continuo de la compañía de gestión hotelera en ofrecer experiencias todo incluido excepcionales en toda la región.

Este evento, realizado en el vibrante resort frente al mar, Royalton CHIC Cancun, dio inicio a una emocionante semana. Los asistentes disfrutaron de presentaciones en vivo del equipo de entretenimiento del resort, los CHIC Angels, en perfecta sintonía con el estilo característico de la marca, mientras celebraban los logros mutuos en el siempre cambiante panorama turístico. La noche fue un reflejo del crecimiento de la compañía, desde el lanzamiento de Royalton Riviera Cancun en 2014 hasta la presentación de sus más recientes ofertas innovadoras, como las lujosas suites sobre el agua en Royalton CHIC Antigua a principios de este mes.

Con el inicio oficial del Cancun Travel Mart 2024, Blue Diamond Resorts refuerza aún más las relaciones con sus socios comerciales y expresa su profunda gratitud por su colaboración constante. Con cada nuevo hito, la compañía sigue comprometida en elevar la experiencia todo incluido para sus huéspedes, gracias en gran parte al esfuerzo colectivo de sus valiosos socios en todo el continente americano.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

