Datapro Inc. presenta una actualización de marca y lanza un nuevo sitio web para reflejar el compromiso con la innovación y la agilidad

MIAMI, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datapro Inc. (Datapro), líder en tecnología de servicios financieros, se enorgullece de anunciar una actualización integral de la marca, que marca un nuevo capítulo en la evolución de la empresa. Esta actualización va acompañada del lanzamiento de un sitio web rediseñado, destinado a brindar un mejor servicio a los clientes y socios con una experiencia mejorada y fácil de usar.



A medida que Datapro continúa expandiéndose y adaptándose a una industria que cambia rápidamente, la marca renovada simboliza el compromiso de la empresa con la innovación, la agilidad y las soluciones con visión de futuro.

“Si bien nuestra empresa está adoptando una identidad más moderna y dinámica, seguimos cimentados en la experiencia y los conocimientos que han sido la base de nuestro éxito durante más de 45 años”, dijo Ignacio Blanco, CEO de Datapro. "Nuestro historial de cientos de implementaciones exitosas es un testimonio de nuestra capacidad duradera para ofrecer valor a nuestros clientes".

La marca renovada incluye un nuevo logotipo, paleta de colores y elementos de diseño que reflejan mejor el espíritu innovador y el enfoque ágil de Datapro. El nuevo diseño de isotipo se inspiró en los datos y el proceso de replicación celular, e incorpora modularidad, agilidad y flexibilidad.

“Estos cambios no son sólo cosméticos; representan nuestra transformación continua hacia una empresa mejor equipada para enfrentar los desafíos del futuro, al mismo tiempo que honran la experiencia y la confiabilidad que nuestros clientes han experimentado durante todos estos años”, dijo Blanco.

Junto con la actualización de la marca Datapro, la compañía también lanzó un nuevo sitio web en www.datapromiami.com . El sitio rediseñado ofrece una experiencia de usuario mejorada, con navegación intuitiva, optimización móvil y contenido mejorado que refleja mejor las capacidades ampliadas y la amplitud de servicios de la empresa. El nuevo diseño permite a los visitantes acceder más fácilmente a recursos, estudios de casos y conocimientos para ayudarles a tomar decisiones informadas en el acelerado entorno empresarial actual.

"El anuncio de hoy es más que una simple actualización visual: es una declaración de nuestro compromiso de impulsar la innovación y la excelencia en todo lo que hacemos", dijo Blanco. "Nuestra marca renovada y nuestro nuevo sitio web están diseñados para reflejar mejor quiénes somos hoy: una empresa moderna, ágil e innovadora con un sólido legado de implementaciones exitosas. Estamos entusiasmados de continuar nuestro viaje con un enfoque renovado en brindar un valor excepcional a nuestros clientes."

Datapro invita a los clientes, socios y la comunidad a explorar el nuevo sitio web y experimentar la marca renovada que subraya la dedicación de la empresa a superar los límites de lo que es posible.

Acerca de Datapro

Datapro es líder en tecnología de banca central y banca digital, con más de 100 clientes en más de 20 países. Nuestra visión es ser reconocidos como los arquitectos de la evolución bancaria hacia un mundo digital. Hemos ayudado a instituciones financieras de América Latina, el Caribe, EE. UU. y la UE durante los últimos 45 años a modernizar su infraestructura y ofrecer soluciones digitales innovadoras a sus clientes. En 2021, Datapro fue adquirida por Vencora, que forma parte de Constellation Software Inc. (CSU – TSE).

Contacto con los medios

info@datapromiami.com

www.datapromiami.com

