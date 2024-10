بدء إدراج وتداول أسهم شركة Space42 في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إتمام الإندماج بين شركتي Bayanat وYahsat

• Space42، شركة جديدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي ذات حضور عالمي واسع تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، تحقق التكامل بين القدرات المتميزة في مجال الاتصالات الفضائية والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي

• يواكب إطلاق Space42 جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف إستراتيجياتها الوطنية للفضاء والذكاء الاصطناعي، وستكون بمثابة أداة استراتيجية قيّمة لتنويع الاقتصاد الوطني

• للاحتفاء بهذا الانجاز الهام، تولى Peng Xiao، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 قرع جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية

• سيتمّ تداول أسهم Space42 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- انطلق اليوم التداول بأسهم شركة Space42، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت الرمز (ADX: SPACE42)، تتويجاً للاندماج الناجح بين شركتي Bayanat وهي المزود الرائد لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C. (Yahsat)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعدّ Space42 شركة إماراتية جديدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي ذات حضور عالمي واسع.

يساهم الدمج الناجح بين قدرات التحليلات الجيومكانية المتطورة التي تتيحها شركة Bayanat وبين الاتصالات الفضائية الرائدة القائمة على الذكاء الاصطناعي من Yahsat، بتمكين Space42 من تلبية احتياجات قطاع تكنولوجيا الفضاء العالمي المتطورة والمتنامية بشكل متسارع. من شأن هذه القدرات أن تساهم مجتمعةً في توفير حلول مُتقدمة في مجال ذكاء الأعمال لصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.

يتولى السيد كريم الصباغ (Karim Sabbagh) منصب المدير الإداري لشركة Space42، التي تضمّ وحدتي أعمال: Yahsat Space Services و Bayanat Smart Solutions. تركز وحدة Yahsat Space Services على توفير حلول موثوقة ومتقدمة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة، ويتولى قيادتها علي الهاشمي (Ali Al Hashemi)، الرئيس التنفيذي لشركة Yahsat؛ في حين تدمج وحدة Bayanat Smart Solutions عمليات جمع البيانات الجيمكانية ومعالجتها باستخدام منصة gIQ، وهي منصة الذكاء المتعدد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بإدارة حسن الحوسني (Hasan Al Hosani) الرئيس التنفيذي لشركة Bayanat. تعمل الشركة الجديدة بمثابة كيان متكامل واحد، مستقيدة من الخبرات المشتركة لكلّ من وحدتي الأعمال، للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الوعي الظرفي وتحسين الكفاءة التشغيلية. هذا ويضمّ الفريق الإداري لشركة Space42 أيضاً أندرو كول، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

واحتفالاً بهذا الحدث الهام، قال معالي منصور المنصوري (Mansoor Al Mansoori)، رئيس مجلس إدارة شركة Space42: "يمثّل إطلاق Space42 خطوة جريئة إلى الأمام، ليس بالنسبة لشركتنا فحسب، إنما أيضاً بالنسبة إلى رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها الطموحة المتمثّلة في التحول إلى دولة رائدة على الصعيد العالمي في مجال تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي. يتيح التكامل بين قدرات كل من Bayanat و Yahsat دعم جهودنا لاستكشاف إمكانات جديدة، ويعزز مكانة Space42 في رسم معالم مستقبل تكنولوجيا الفضاء. وندعو العالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة الطموحة لاستكشاف آفاق الخيال والتعاون والابتكار والفرص اللامتناهية."

من جانبه، قال كريم ميشيل الصبّاغ (Karim Michel Sabbagh)، العضو المنتدب في شركة Space42: "تساهم Space42 في تحويل معالم قطاع صناعة تكنولوجيا الفضاء من خلال تحسين نقاط القوة التكميلية المشتركة ونطاق شركتي Bayanat وYahsat. وفي حين يشكّل تأسيس هذا الكيان الجديد خطوة بالغة الأهمية، فهو يعكس التوجه الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثّل في دمج الذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا الفضاء لاستكشاف الحلول التي تساهم في التأثير إيجابياً على المجتمعات. تستفيد Space42 من المزايا التي يوفرها كلّ من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء لتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة والموثوقة والفعالة من حيث التكلفة لتلبية متطلبات قاعدة عملائنا المتنامية واحتياجاتهم."

وأعقب عبدالله سالم النعيمي (Abdulla Salem Alnuaimi)، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالقول: "يشكّل الابتكار القوة الدافعة للتقدم والتنمية المستدامة. بالتالي، فإن اندماج هذين الكيانين الرائدين لتأسيس شركة Space42، التي تحتفل اليوم ببدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمثّل إنجازاً هاماً، ليس لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، إنما أيضاً لقطاعي تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وفي حين يفخر سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعمه لنجاحات شركتي Bayanat وYahsat، فإننا نعرب الآن عن حماستنا الشديدة لدعم Space42 في الوقت الذي تنطلق فيه في رحلتها كشركة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يسمح إدراج الشركة في السوق بتوفير فرص استثمارية جديدة وإمكانات نمو واعدة، ستدعم طموحات أبوظبي في مجال الفضاء، وتساهم في الوقت عينه في تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ نرحب بانضمام شركة Space42 إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، سنبقى ملتزمين بدعم جميع الشركات المدرجة في مسيرتها لتحقيق المزيد من النمو والتطور."

وعلّق حسن الحوسني (Hasan Al Hosani)، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال Bayanat Smart Solutions على الأمر قائلاً: "يمثّل إطلاق شركة Space42 نقطة تحوّل في قطاع تكنولوجيا الفضاء، ويجمع بين Bayanat و Yahsat لدفع حدود الابتكار نحو آفاق جديدة. وإذ نعمل على دعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، فإننا نستعد لكشف النقاب عن مجموعة من الحلول المبتكرة التي لا تكتفي بتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع على مستوى العالم، إنما تتخطاها لتفوق التوقعات. وإذ تركز Space42 على الاستكشاف والتطوير في مجال التكنولوجيا، فإنها تكرس جهودها لتحقيق الانجازات التي من شأنها تحفيز التقدم والتغيير الإيجابي على مستوى العالم. تتمثّل مهمتنا في تسخير قدرات تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتميز والريادة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي."

وأضاف علي الهاشمي (Ali Al Hashemi)، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال Yahsat Space Services: "ننطلق اليوم في فصل جديد من مسيرتنا كشركة Space42، الذي يعد بأن يكون حافلاً بالابتكارات التي من شانها أن تُحدث تغييرات جذرية في قطاع تكنولوجيا الفضاء. تقدّم Space42 مجموعة متنوعة وفريدة من الحلول والخدمات التي تدعم التقدم بشكل كبير في أنحاء القطاع. بالتالي، فإن الجهود المشتركة لفِرَق العمل لدينا ستسهم في تعزيز الابتكار ووضع معايير جديدة للتميز في قطاع تكنولوجيا الفضاء، بالاستفادة من بنيتنا التحتية المتقدمة من الأقمار الصناعية التي تغطي ما يقرب من 80 في المائة من سكان العالم. نحن فخورون للغاية بأن نكون طرفاً في هذه المرحلة الهامة لدولة الإمارات والقطاع ككل، وبأن نتمكن من مواجهة التحدي وإحداث تغيير إيجابي."

وفي الوقت الذي تدأب فيه دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ مكانتها في قطاعي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، ستساهمSpace42 في دعم التقدم في هذين القطاعين وتوطيد مكانة البلاد باعتبارها رائدة اقليمية وعالمية في هذا المجال. ويواكبإطلاق Space42 جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتسارعة لتحقيق أهداف إستراتيجيتها الوطنية للفضاء 2030 واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. هذا وتكرس الشركة الجديدة جهودها لدعم جهود التصنيع المحلي، ما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة مزوداً رائداً ورئيسياً عبر سلسلة القيمة في قطاع صناعة الفضاء. ويتيح هذا الالتزام تعزيز القدرات الوطنية ودعم الجهود الرامية لبناء مهارات الأجيال الجديدة من المهندسين والخبراء في قطاعي الفضاء والذكاء الاصطناعي سريعي التطوّر.

لمحة عن شركة Space42:

تعدّ Space42 شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتحقق التكامل بين القدرات المتميزة في مجال الاتصالات الفضائية والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتحقيق رسالتها المتمثّلة في تنوير العالم من الفضاء. تأسست شركة Space42 في عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين شركتي Bayanat وBahsat، ويتيح لها حضورها العالمي الواسع تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها من الحكومات والشركات والمجتمعات. تضمّ Space42 وحدتي أعمال: Yahsat Space Services و Bayanat Smart Solutions . تركز وحدة Yahsat Space Services على توفير حلول موثوقة ومتقدمة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. أما وحدة Bayanat Smart Solutions، فتدمج عمليات جمع البيانات الجيمكانية ومعالجتها باستخدام منصة GIQ، وهي منصة الذكاء المتعدد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بإدارة الرئيس التنفيذي لشركة Bayanat. تعمل الشركة الجديدة بمثابة كيان متكامل واحد، مستقيدة من الخبرات المشتركة لكلّ من وحدتي الأعمال، للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الوعي الظرفي وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتشمل قائمة المساهمين الرئيسيين في Space42 كلاً من G42، و Mubadala وIHC.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.space42.ai أو متابعتنا على موقع "إكس" عبر الوسم @Space42ai أو على "إنستجرام": @Space42ai.

للاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام، يُرجى التواصل مع:

TrailRunner International

Hannah Guenther

space42@trailrunnerint.com

+971 58 591 0602

يمكن الاطلاع على الصور المرافقة لهذا الإعلان عبر الروابط الالكترونية التالية:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb70579-b355-4831-985c-9be615658356

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ff48193-3d17-4931-ac64-36f8189ea714

