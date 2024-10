EBC 24 – Presentato il programma della conferenza

BERLINO, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'European Bioplastics Conference (EBC 24), il principale forum di discussione e business del settore globale delle bioplastiche, ha appena pubblicato il suo programma. La conferenza si terrà il 10 e 11 dicembre 2024 a Berlino e online, e riunirà leader del settore, innovatori ed esperti che presenteranno approfondimenti sugli ultimi progressi nel campo delle bioplastiche.

La prima sessione si concentrerà sui principali fattori politici che influiscono sul settore delle bioplastiche; sarà aperta da un intervento tenuto da Kristin Schreiber, Direttrice della DG GROW della Commissione Europea. Theodora Nikolakopoulou, Policy Officer, Commissione Europea, DG GROW, illustrerà le prospettive sui polimeri biodegradabili nel contesto del regolamento UE sui prodotti fertilizzanti. Rhodes Yepsen, Direttore esecutivo di BPI, discuterà dell'urgenza di allineare politiche, standard, ricerca e dichiarazioni di compostabilità alla luce del Trattato globale sulle materie plastiche. Nel pomeriggio saranno presentati gli ultimi dati sul mercato delle bioplastiche, seguiti da approfondimenti sulle politiche e sulle tendenze del mercato regionale in Medio Oriente e in India, con un intervento di Marc Verbruggen, CEO di Emirates Biotech. René Bethmann, Senior Innovation Manager di VAUDE Sport, illustrerà le prospettive dei proprietari dei marchi su plastiche bio-based e bioattribuite e sull'implementazione innovativa.

L'11 dicembre, Miriam Weber, CEO di Hydra, parlerà della persistenza delle microplastiche e dell'impatto ambientale dei polimeri biodegradabili rispetto a quelli non degradabili. Patrizia Pfohl, responsabile del team di laboratorio Microplastiche & Nanoplastiche di BASF, presenterà i risultati ottenuti sui film di pacciamatura biodegradabili. Christian Bonten, direttore dell'Istituto e presidente dell'IKT di Stoccarda, si concentrerà sulle plastiche bio-based nelle applicazioni tecniche e a lungo termine.

In più, a margine della EBC24 si terranno due eventi collaterali gratuiti. Il 9 dicembre si terrà una sessione sugli approcci e le tecnologie di riciclaggio in collaborazione con progetti finanziati dall'UE nel campo della ricerca e dell'innovazione. Il 12 dicembre verrà festeggiato il completamento del progetto finanziato dall'UE PRESERVE: The Bio-based Packaging Revolution.

"Crediamo molto nel potenziale e nel ruolo delle bioplastiche per soddisfare la crescente domanda di soluzioni sostenibili", ha dichiarato Hasso von Pogrell, Amministratore delegato di European Bioplastics. "L'EBC24 rappresenta una piattaforma di valore inestimabile per il dialogo, il networking e la collaborazione, e contribuisce a guidare il nostro progresso collettivo verso un'economia circolare. Non vediamo l'ora di accogliere i partecipanti a Berlino e online."

European Bioplastics è sostenuto da sponsor quali BASF, CJ Biomaterials, DIN CERTCO, Emirates Biotech, FKuR, Futerro, NatureWorks, Sulzer, TotalEnergies Corbion, TÜV Austria, Uncountable, Wacker, Zhongke Guosheng Technology e da numerosi media partner.

