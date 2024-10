Anunciado el programa de la conferencia EBC 24

BERLÍN, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El principal foro europeo de negocios y debate dentro del sector mundial de los bioplásticos, la Conferencia Europea de Bioplásticos (EBC 24), acaba de dar a conocer su programa. La conferencia se celebrará los días 10 y 11 de diciembre de 2024, en Berlín y en Internet, y reunirá a líderes, innovadores y expertos del sector para compartir puntos de vista sobre los últimos avances en materia de bioplásticos.

La primera sesión se centrará en los principales factores políticos que influyen en el sector de los bioplásticos y se inaugurará con una ponencia de Kristin Schreiber, directora de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea. Theodora Nikolakopoulou, responsable de políticas de la DG GROW de la Comisión Europea, presentará las perspectivas de los polímeros biodegradables en el contexto del Reglamento de la UE relativo a los productos fertilizantes. Rhodes Yepsen, director ejecutivo de BPI, hablará de la urgencia de adaptar la política, las normas, la investigación y las declaraciones de compostabilidad de cara al Tratado Mundial sobre los Plásticos. Por la tarde, se presentarán los últimos datos sobre el mercado de los bioplásticos, seguidos de una visión de las políticas y las tendencias del mercado regional en Oriente Próximo y la India a cargo de Marc Verbruggen, consejero delegado (CEO) de Emirates Biotech. René Bethmann, director sénior de Innovación de VAUDE Sport, ofrecerá las perspectivas de los propietarios de marcas sobre los plásticos biobasados y bioatribuidos, así como su aplicación innovadora.

El 11 de diciembre, Miriam Weber, consejera delegada (CEO) de Hydra, hablará sobre la persistencia de los microplásticos y el impacto medioambiental de los polímeros biodegradables frente a los no degradables. Patrizia Pfohl, jefa de equipo del Laboratorio de Microplásticos y Nanoplásticos de BASF, dará a conocer sus hallazgos sobre la película para acolchado biodegradable. Christian Bonten, director del Instituto y catedrático del IKT de Stuttgart, se centrará en los plásticos de origen biológico en aplicaciones técnicas y a largo plazo.

Además, paralelamente a la EBC24, se celebrarán dos actos gratuitos. El 9 de diciembre, tendrá lugar una sesión sobre enfoques y tecnologías de reciclaje en colaboración con proyectos financiados por la UE en investigación e innovación. El 12 de diciembre, se celebrará la satisfactoria culminación del proyecto financiado por la UE «PRESERVE: The Bio-based Packaging Revolution» (PRESERVAR: la revolución de los envases biobasados).

«Creemos firmemente en el potencial y el papel de los bioplásticos para satisfacer la creciente demanda de soluciones sostenibles», afirmó Hasso von Pogrell, director general de European Bioplastics. «La EBC24 constituye una plataforma inestimable para el diálogo, el establecimiento de contactos y la colaboración, lo que ayuda a impulsar nuestro avance colectivo hacia una economía circular. Tenemos muchas ganas de dar la bienvenida a los participantes tanto en Berlín como en Internet.»

European Bioplastics cuenta con el apoyo de patrocinadores como BASF, CJ Biomaterials, DIN CERTCO, Emirates Biotech, FKuR, Futerro, NatureWorks, Sulzer, TotalEnergies Corbion, TÜV Austria, Uncountable, Wacker, Zhongke Guosheng Technology y muchos medios de comunicación asociados.

Para obtener más información, visite www.european-bioplastics.org/events/ebc

Contacto: press@european-bioplastics.org

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21d4018a-8d32-4956-92dd-9ff41e605868

