KFSHRC conduce con éxito análisis farmacogenéticos para más de 1.500 pacientes

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desde su lanzamiento a principios de septiembre del año pasado, King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) condujo con éxito análisis farmacogenéticos para más de 1,500 pacientes, como un enfoque médico innovador, centrado en adaptar los medicamentos al ADN del paciente (código genético), lo que permite predicciones precisas de la eficacia de los medicamentos y la selección de los tratamientos más eficaces y seguros. Esto representa un cambio significativo del modelo tradicional "único" que se adapta a un sólo objetivo de prescribir el mismo fármaco y dosis a todos los pacientes, haciendo la transición en su lugar a un método que se adapta a las diferencias genéticas individuales en la respuesta al fármaco.

Los resultados de los pacientes que se sometieron a análisis farmacogenéticos revelaron que más del 70% de los pacientes tienen al menos tres genes con funciones alteradas, destacando la efectividad de este servicio para predecir respuestas farmacológicas variadas basadas en diferencias genéticas. Esto ayuda a reducir los riesgos para la salud asociados con las reacciones adversas a los medicamentos, mejora la eficiencia del tratamiento y permite que los médicos se centren en las diferencias individuales en respuesta a los medicamentos. Las estadísticas indican que el 15% de los ingresos hospitalarios se deben a efectos adversos de los medicamentos, imponiendo un peso global financiero y humano sobre los sistemas de salud.

En la Exposición de Salud Global celebrada en Riad del 21 al 23 de octubre, KFSHRC participará como Patrocinador Platino, mostrando sus logros clave en medicina de precisión, incluido el análisis farmacogenético, y su impacto en la mejora de la atención médica, junto con varias innovaciones y soluciones de salud para los visitantes en su stand.

Inicialmente, se ofrecieron servicios farmacogenéticos a pacientes de cardiología y neurología, y desde abril, se expandieron incluyendo a pacientes con trasplante de órganos. KFSHRC planea extender gradualmente estos servicios a todas las especialidades médicas, en línea con su compromiso de ofrecer atención médica personalizada para cada paciente, garantizando los más altos estándares de seguridad y prevención mediante el uso de las últimas prácticas científicamente probadas en todo el mundo.

Es de destacar que KFSHRC ganó el primer lugar en el Premio 2024 Gartner Eye on Innovation por su iniciativa del Programa de Farmacogenómica dirigida a mejorar la atención al paciente. Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los mejores hospitales inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/681eae73-c846-42a3-bf59-2efbbe2cc040

