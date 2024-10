Jeff ผู้ช่วยที่เหลือเชื่อ! IriusRisk เปิดตัวเครื่องมือแบบขับเคลื่อนด้วย AI…

แพลตฟอร์มสร้างแบบจำลองภัยคุกคามเปิดตัว 'Jeff: AI Assistant' ซึ่งนับเป็นเครื่องมือแรกของโลกในด้านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามโดยใช้ภาษาและภาพ

ฟีเจอร์ใหม่นี้ถือเป็นการพัฒนาล่าสุดในการขยายงานของ IriusRisk ไปสู่ AI ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยทำให้รายได้ที่เกิดซ้ำต่อปี (Annual Recurring Revenue หรือ ARR) เติบโตมากกว่า 50% เมื่อปีที่แล้ว

แอตแลนตา, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IriusRisk แพลตฟอร์มชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามอัตโนมัติ ได้ประกาศเปิดตัว 'Jeff: AI Assistant' เครื่องมือใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถช่วยให้นักพัฒนาและสถาปนิกสร้างแบบจำลองภัยคุกคามจากภาพได้

'Jeff' ถือเป็นเครื่องมือแบบอัตโนมัติชิ้นแรกของโลกเพียงตัวเดียวที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าล่าสุดในด้าน AI อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างแบบจำลองภัยคุกคามที่ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยเป็นไปตามข้อมูลคำอธิบายภาพหรือข้อความที่ได้รับ

'Jeff' แตกต่างจากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ตัวอื่น ๆ เนื่องจากสามารถเน้นไปที่การดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่ได้รับ เพื่อสร้างโครงร่างสำหรับแบบจำลองภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจง เครื่องมือใหม่ชิ้นนี้ทำงานโดยใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งมีตั้งแต่รูปภาพไปจนถึงการถอดเสียงบทสนทนาที่หารือเกี่ยวกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างแบบร่างขั้นแรกของแบบจำลองภัยคุกคามที่ปรับแต่งเฉพาะ

นี่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะทำให้สถาปนิกและทีมงานรักษาความปลอดภัยเข้าถึงกระบวนการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้สามารถสร้างและนำแบบจำลองไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

การเริ่มต้นทำสิ่งใดก็ตามมักจะเป็นส่วนที่ยากที่สุด 'Jeff' ช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองภัยคุกคามจากการยืนประชุมสั้น ๆ เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำให้ใช้เวลาเพียงสองถึงสามนาทีในการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ แล้วสร้างแบบจำลองภัยคุกคามเบื้องต้นซึ่งประกอบด้วยภัยคุกคาม จุดอ่อน และมาตรการรับมือ

'Jeff' ช่วยให้ผู้ใช้สามารถข้ามขั้นตอนในกระบวนการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามได้หลายขั้นตอน ลดเวลาได้มากและทำให้กระบวนการสร้างคล่องตัวมากขึ้น โดยช่วยให้สถาปนิกและทีมงานรักษาความปลอดภัยสร้างแบบจำลองภัยคุกคามที่ละเอียดอ่อนได้รวดเร็วกว่าเดิม จากนั้นก็สามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม IriusRisk เพื่อสร้างเพิ่มเติมได้

ปัจจุบัน 'Jeff' พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าแบบชำระเงินเช่นเดียวกันโดยผ่านแพลตฟอร์ม Community Edition ที่ใช้งานได้ฟรี และจะได้รับการปรับปรุงและปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเมื่อผสานการทำงานเข้ากับผลิตภัณฑ์ IriusRisk ทั้งหมดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เพื่อให้เข้าใจบริบท แพลตฟอร์ม IriusRisk ใช้การสร้างแบบจำลองภัยคุกคามเพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจข้อบกพร่องและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการออกแบบซอฟต์แวร์ โดยสร้างภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการรับมือให้โดยอัตโนมัติเพื่อจัดการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเขียนโค้ด

ประกาศเกี่ยวกับ 'Jeff' เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ AI ล่าสุดของ IriusRisk และเป็นผลสืบเนื่องมาจากรายงานเกี่ยวกับการเติบโตมากกว่า 50% ของรายได้ที่เกิดซ้ำต่อปี (ARR) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ถึงเดือนธันวาคม 2023 ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการเข้าสู่ AI

บริษัทมีแผนงานที่ตั้งเป้าไว้สูงในการส่งเสริมการพัฒนาโซลูชันด้านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง โดยพลิกโฉมวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าออกแบบซอฟต์แวร์และระบบที่ปลอดภัย การดำเนินงานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อต้นปีนี้ได้รับคำเตือนจากศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Centre หรือ NCSC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GCHQ) เกี่ยวกับเครื่องมือ AI ใหม่ที่จะนำไปสู่การเพิ่มการโจมตีทางไซเบอร์และลดอุปสรรคในการเจาะเข้าของแฮกเกอร์แบบไม่ซับซ้อนเพื่อก่ออันตรายทางดิจิทัล

เมื่อปีที่แล้ว IriusRisk ยังได้เผยแพร่ AI & ML Security Library ของตน ซึ่งช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์ ML ที่ได้วางแผนไว้ และทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้าง รวมทั้งเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรเพื่อบรรเทาความเสี่ยงแต่ละประการก่อนที่จะสร้างระบบ AI

ความสามารถในการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามสำหรับระบบ Machine learning และระบบ AI รวมถึงการฝัง Gen AI ลงในผลิตภัณฑ์ของตนเองนั้น ทำให้ IriusRisk สามารถแก้ไขหนึ่งในจุดที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามได้ นั่นคือเวลาในการวาดแผนภาพกระแสข้อมูล

Jose López Muñoz หัวหน้าฝ่าย AI ของ IriusRisk ให้ความเห็นว่า “ในอีกหนึ่งปีข้างหน้า ซึ่งเป็นปีแห่งการเติบโตที่แข็งแกร่งของ IriusRisk นับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเดินหน้าขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป นั่นคือสิ่งที่เราได้ทำให้ AI อย่าง Jeff ถือกำเนิดขึ้น หมายความว่า ลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ธุรกิจต้องเผชิญมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นับเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่แบบจำลองภัยคุกคามที่ใช้เพื่อปกป้องภัยคุกคามนั้นจะต้องก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยตั้งแต่แรกเริ่มได้อย่างมั่นใจ”

เกี่ยวกับ IriusRisk

IriusRisk เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามอัตโนมัติและการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย โดยทำงานร่วมกับลูกค้าซึ่งประกอบด้วยธนาคารชั้นนำ 4 ใน 10 รายที่มีความสำคัญเชิงระบบในระดับโลก (G-SIB)

ซอฟต์แวร์กำลังเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลก แต่บ่อยครั้งมากที่เราจะเห็นช่องโหว่ต่าง ๆ เนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การระบุข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในช่วงการออกแบบจะทำให้การสร้างแบบจำลองภัยคุกคามสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ก่อนที่จะเขียนโค้ด

แพลตฟอร์มของ IriusRisk จะทำให้กระบวนการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามเป็นไปโดยอัตโนมัติ จึงช่วยให้นักพัฒนาสามารถออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้

ติดต่อ: Elaura Lacey, Elaura.lacey@wearesevenhills.com

