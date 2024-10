Jeff yang Luar Biasa! IriusRisk memperkenalkan alat dikuasakan AI yang boleh menjana model ancaman daripada imej

Platform pemodelan ancaman melancarkan 'Jeff: AI Assistant' yang pertama di dunia dari segi mencipta model ancaman melalui bahasa dan imej.

Ciri baharu ini adalah perkembangan terkini dalam pengembangan IriusRisk ke dalam AI, satu langkah yang membantu menghasilkan lebih daripada 50% pertumbuhan Hasil Berulang Tahunan (ARR) tahun lepas.

ATLANTA, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IriusRisk, platform peneraju industri untuk pemodelan ancaman automatik pada hari ini mengumumkan pelancaran 'Jeff: AI Assistant', alat dikuasakan AI baharu yang boleh membantu pembangun dan arkitek menjana model ancaman daripada imej.

'Jeff' merupakan yang pertama di dunia kerana ia adalah satu-satunya alat reka bentuk selamat automatik yang memanfaatkan sepenuhnya kemajuan terkini dalam AI untuk menghasilkan model ancaman berfungsi sepenuhnya yang digesa oleh input perihalan imej atau teks.

'Jeff' berbeza daripada model bahasa besar (LLM) yang lain kerana ia dapat memberi tumpuan dalam pengekstrakan maklumat yang paling berguna daripada input tersebut untuk menjana garis besar bagi model ancaman tertentu. Alat baharu ini berfungsi dengan memanfaatkan AI untuk menganalisis input yang boleh terdiri daripada imej hingga transkripsi perbualan yang membincangkan idea untuk produk baharu dan mencipta draf pertama model ancaman yang disesuaikan.

Ini mewakili detik penting bagi industri keselamatan siber kerana ia akan menjadikan proses pemodelan ancaman lebih mudah dicapai oleh arkitek dan pasukan keselamatan, membolehkan penciptaan dan pelaksanaan model pada kelajuan dan skala yang belum pernah dilihat sebelum ini.

Memulakan sesuatu perkara selalunya merupakan bahagian yang paling sukar. 'Jeff' mendapatkan anda pemodelan ancaman dengan serta-merta. Dengan teknologi yang dikuasakan AI, ia hanya mengambil masa dua hingga tiga minit untuk memproses input dan menjana model ancaman awal - yang kemudiannya lengkap dengan ancaman, kelemahan dan langkah balas.

Dengan 'Jeff', pengguna boleh melangkau beberapa langkah dalam proses pemodelan ancaman, mengurangkan masa dengan ketara dan menjadikannya lebih diperkemas dengan membantu arkitek dan pasukan keselamatan mencipta model ancaman yang diperhalusi dengan lebih pantas. Ini kemudiannya boleh dijalankan melalui platform IriusRisk untuk mengembangkannya lebih jauh.

'Jeff' kini tersedia untuk pelanggan yang membayar serta melalui platform Edisi Komuniti percumanya dan akan sentiasa ditambah baik serta diperhalusi sambil ia disepadukan ke dalam semua produk IriusRisk pada tahun-tahun akan datang.

Untuk konteks, platform IriusRisk menggunakan pemodelan ancaman untuk membantu organisasi memahami kelemahan dan risiko keselamatan dalam reka bentuk perisian, secara automatik menjana potensi ancaman dan langkah balas untuk menanganinya sebelum baris kod ditulis.

Pengumuman ‘Jeff’ adalah tawaran AI terbaharu IriusRisk dan diikuti laporan pertumbuhan lebih daripada 50% dalam Hasil Berulang Tahunan (ARR) dari Disember 2022 hingga Disember 2023 yang mana sebahagian besarnya didorong oleh langkah strategik syarikat ke dalam AI.

Syarikat itu mempunyai rancangan yang bercita-cita tinggi untuk memperkasakan pembangunan penyelesaian pemodelan ancaman yang dipacu AI termaju, mengubah cara ia boleh membantu pelanggan mereka bentuk perisian dan sistem yang selamat. Ini berlaku selepas amaran awal tahun ini daripada National Cyber Security Centre (NCSC, sebahagian daripada GCHQ) mengenai cara alat AI baharu akan membawa kepada peningkatan serangan siber dan merendahkan halangan kemasukan bagi penggodam yang kurang mahir untuk melakukan bahaya digital.

Tahun lepas, IriusRisk turut menerbitkan Perpustakaan Keselamatan AI & ML, yang membolehkan organisasi memodelkan perisian ML yang dirancang dan memahami dengan cepat apakah risiko keselamatan itu serta memahami perkara yang perlu mereka lakukan untuk mengurangkan setiap risiko tersebut sebelum mereka membina. sistem AI.

Keupayaan untuk menggunakan model ancaman sistem pembelajaran mesin dan AI - serta membenamkan Gen AI ke dalam produknya sendiri - telah membolehkan IriusRisk menyelesaikan salah satu halangan utama dalam pemodelan ancaman - masa yang diperlukan untuk gambar rajah aliran data dilukis.

Jose López Muñoz, Ketua AI di IriusRisk, mengulas: “Dalam satu lagi tahun pertumbuhan yang kukuh untuk IriusRisk, adalah penting untuk kami terus mengembangkan dan membangunkan penawaran produk kami. Itulah yang kami telah lakukan dengan Jeff - kemunculan AI bermakna sifat ancaman siber yang dihadapi perniagaan semakin kompleks. Adalah penting bagi model ancaman yang digunakan untuk melindungi mereka mengikuti rentak perubahan agar perniagaan boleh membangunkan perisian yang selamat dengan yakin sejak awal lagi.”

Perihal IriusRisk

IriusRisk merupakan peneraju industri dalam pemodelan ancaman automatik dan reka bentuk perisian selamat, bekerja dengan pelanggan yang merangkumi empat daripada 10 Bank Penting Secara Sistemik Global (G-SIB) teratas.

Setiap sektor ekonomi global sedang diubah oleh perisian, namun kelemahan terlalu kerap terdedah oleh serangan siber yang semakin canggih. Dengan mengenal pasti kelemahan keselamatan dalam seni bina perisian pada fasa reka bentuk, pemodelan ancaman menjadikannya berkemungkinan untuk membetulkan isu sebelum kod ditulis.

Platform IriusRisk mengautomasikan proses pemodelan ancaman, membolehkan pembangun mereka bentuk dan membina perisian selamat secara besar-besaran.

Maklumat Perhubungan: Elaura Lacey, Elaura.lacey@wearesevenhills.com

