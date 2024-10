Jeff yang Menakjubkan! IriusRisk memperkenalkan alat bantu bertenaga AI yang dapat menghasilkan model ancaman dari gambar

Platform pemodelan ancaman itu meluncurkan ‘Jeff: AI Assistant’, alat bantu pertama di dunia yang mampu membuat model ancaman melalui bahasa dan gambar.

Fitur baru itu merupakan pengembangan terkini dalam perluasan upaya IriusRisk ke dalam ranah AI, langkah yang membantu menghasilkan pertumbuhan Pendapatan Berulang Tahunan (Annual Recurring Revenue, ARR) lebih dari 50% tahun lalu.

ATLANTA, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IriusRisk, platform terkemuka dalam industri untuk pemodelan ancaman otomatis, hari ini mengumumkan peluncuran ‘Jeff: AI Assistant’, alat bantu bertenaga AI baru yang dapat membantu pengembang dan arsitek untuk menghasilkan model ancaman dari gambar.

‘Jeff’ merupakan alat bantu otomatis pertama dan satu-satunya di dunia yang menekankan pentingnya keamanan sebagai bagian fundamental dan memanfaatkan dengan sepenuhnya kemajuan terbaru dalam AI untuk menghasilkan model ancaman yang berfungsi penuh yang dipicu oleh input deskripsi gambar atau teks.

‘Jeff’ berbeda dari model bahasa besar (large language model, LLM) lainnya karena alat bantu ini mampu berfokus pada pengambilan informasi yang paling berguna dari input itu untuk menghasilkan ikhtisar bagi model ancaman tertentu. Alat baru ini bekerja dengan memanfaatkan AI untuk menganalisis input, yang dapat berupa gambar hingga transkripsi percakapan yang membahas ide untuk produk baru, dan membuat draf pertama model ancaman yang disesuaikan.

Ini mewakili momen penting bagi industri keamanan siber karena akan membuat proses pemodelan ancaman menjadi jauh lebih mudah diakses oleh para arsitek dan tim keamanan, sehingga memungkinkan pembuatan dan penerapan model pada kecepatan dan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Memulai sesuatu sering kali menjadi bagian tersulit. ‘Jeff’ memberi Anda pemodelan ancaman dengan jauh lebih cepat. Dengan teknologi bertenaga AI, dibutuhkan waktu hanya dua hingga tiga menit untuk memproses input dan menghasilkan model ancaman awal - yang kemudian dilengkapi dengan ancaman, kelemahan, dan tindakan pencegahan.

Dengan ‘Jeff’ pengguna dapat melewati beberapa langkah dalam proses pemodelan ancaman, sehingga mengurangi waktu secara signifikan dan membuatnya lebih efisien dengan membantu arsitek dan tim keamanan untuk membuat model ancaman yang lebih baik dengan lebih cepat. Model ini kemudian dapat diproses dalam platform IriusRisk untuk mengembangkannya secara lebih lanjut.

‘Jeff’ saat ini tersedia bagi pelanggan berbayar serta melalui platform Community Edition gratisnya, serta akan terus ditingkatkan dan disempurnakan seiring integrasinya ke dalam semua produk IriusRisk selama beberapa tahun mendatang.

Sebagai gambaran, platform IriusRisk menggunakan pemodelan ancaman untuk membantu berbagai organisasi memahami kelemahan dan risiko keamanan dalam desain perangkat lunak, dan secara otomatis menghasilkan potensi ancaman dan tindakan pencegahan untuk mengatasi ancaman sebelum baris kode ditulis.

Pengumuman ‘Jeff’ ini merupakan penawaran AI terbaru IriusRisk, dan mengikuti laporan pertumbuhan Pendapatan Berulang Tahunan (Annual Recurring Revenue, ARR) lebih dari 50% dari Desember 2022 hingga Desember 2023, yang sebagian besar didorong oleh langkah strategis perusahaan dalam bidang AI.

Perusahaan ini memiliki rencana ambisius untuk mendukung pengembangan solusi pemodelan ancaman canggih berbasis AI, dengan mengubah cara membantu pelanggan merancang perangkat lunak dan sistem yang aman. Ini terjadi setelah adanya peringatan pada awal tahun ini dari Pusat Keamanan Siber Nasional (National Cyber Security Centre/NCSC, bagian dari GCHQ) tentang bagaimana alat bantu AI baru akan menyebabkan peningkatan serangan siber dan menurunkan hambatan masuk bagi peretas yang kurang canggih dalam memicu kerugian digital.

Tahun lalu, IriusRisk juga menerbitkan Pustaka Keamanan AI & ML, yang memungkinkan berbagai organisasi untuk memodelkan perangkat lunak ML yang mereka rencanakan, dan dengan cepat memahami apa saja risiko keamanannya, serta memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk mengurangi setiap risiko itu sebelum mereka membangun sistem AI.

Kemampuan untuk memodelkan ancaman pada sistem AI dan pembelajaran mesin - serta menanamkan Gen AI ke dalam produknya sendiri - telah memungkinkan IriusRisk untuk memecahkan salah satu faktor utama yang memperlambat kemajuan pemodelan ancaman - waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan diagram aliran data.

Jose López Muñoz, Kepala AI di IriusRisk, berkomentar: “Tahun ini IriusRisk mengalami pertumbuhan yang kuat, oleh karena itu penting bagi kami untuk terus memperluas dan mengembangkan penawaran produk kami. Itulah tepatnya yang telah kami lakukan dengan Jeff - munculnya AI berarti bahwa sifat ancaman siber yang dihadapi bisnis tumbuh menjadi semakin kompleks. Sangat penting bahwa model ancaman yang digunakan untuk melindungi mereka mengikuti laju perubahan sehingga bisnis dapat dengan penuh percaya diri mengembangkan perangkat lunak yang aman sejak awal.”

Tentang IriusRisk

IriusRisk merupakan pemimpin industri dalam pemodelan ancaman otomatis dan desain perangkat lunak aman, bekerja sama dengan klien yang mencakup empat dari 10 Bank Penting secara Sistemis dan Global (Globally Systemically Important Bank, G-SIB) teratas.

Setiap sektor perekonomian global tengah diubah oleh perangkat lunak, namun kerentanannya terlalu sering terekspos oleh serangan siber yang semakin canggih. Dengan mengidentifikasi kelemahan keamanan dalam arsitektur perangkat lunak pada tahap desain, pemodelan ancaman memungkinkan untuk memperbaiki masalah sebelum kode program ditulis.

Platform IriusRisk mengotomatiskan proses pemodelan ancaman, sehingga memungkinkan pengembang untuk merancang dan membangun perangkat lunak aman pada tingkat yang lebih tinggi.

