Gradient Denervation Technologies nomme Stanton Rowe au conseil d’administration et reçoit l’autorisation de la FDA relative à l’extension de l’étude de faisabilité précoce

Le conseil d’administration vient s’enrichir de l’expérience d’un entrepreneur en série et d’un dirigeant de l’industrie des dispositifs médicaux

PARIS, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gradient Denervation Technologies, une société de dispositifs médicaux basée à Paris, développe un système de cathéter à ultrasons mini-invasif. Ce dispositif est conçu pour traiter les patients souffrant d’hypertension pulmonaire associée à une insuffisance cardiaque. Aujourd’hui, la société a annoncé la nomination de Stanton Rowe, entrepreneur en série et dirigeant de l’industrie des dispositifs médicaux, à son conseil d’administration.



M. Rowe a développé de nombreuses technologies médicales innovantes par l’intermédiaire de son incubateur actuel, Nidus Biomedical, et de son incubateur précédent, NXT Biomedical. Il a occupé le poste de Directeur scientifique d’Edwards Lifesciences et a été cofondateur et PDG de Percutaneous Valve Technologies, qui a mis au point le premier dispositif de remplacement transcathéter de valve aortique et qui a ensuite été racheté par Edwards.

Gradient a également annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) avait autorisé l’extension de l’étude de faisabilité précoce PreVail-PH2 sur la base des résultats de la cohorte initiale. L’étude recrute activement des patients atteints d’hypertension pulmonaire du Groupe 2 selon le classement de l’OMS dans des centres aux États-Unis et recrute également d’autres centres cliniques spécialisés dans l’insuffisance cardiaque et l’hypertension pulmonaire.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Gradient et de travailler avec la société pour mettre cette technologie à la disposition des patients », déclare M. Rowe. « Les premières expériences de Gradient en matière de dénervation pulmonaire sont prometteuses et je vois dans ce système un grand potentiel pour offrir une nouvelle option thérapeutique à ces patients mal desservis sur le plan médical. »

« Gradient se trouve à un stade critique de son développement, alors que nous développons nos recherches cliniques portant sur notre technologie de dénervation de l’artère pulmonaire par ultrasons », déclare Martin Grasse, PDG de Gradient. « Je suis ravi que Stan nous rejoigne et je suis impatient de tirer parti de sa grande expérience pour guider l’entreprise dans les prochaines étapes. »

Gradient Denervation Technologies développe actuellement un dispositif mini-invasif destiné au traitement de l’hypertension pulmonaire chez les patients présentant une insuffisance cardiaque. Gradient s’appuie sur la propriété intellectuelle développée à l’Université de Stanford. Le dispositif Gradient est uniquement destiné à un usage expérimental et n’est pas encore autorisé à la vente à l’international.

