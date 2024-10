Uber Freight amplía liderazgo y presencia en logística transfronteriza para satisfacer la demanda en México

Uber Freight alcanza un crecimiento del 77% en la generación de nuevos negocios transfronterizos, gestionando más de 2000 envíos diarios y procesando más de 25000 entradas de aduanas mensuales

CHICAGO, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uber Freight, la suite empresarial líder de extremo a extremo que impulsa la logística inteligente, anunció hoy un logro significativo en sus esfuerzos continuos para apoyar a los transportistas en México, alcanzando $ 750 millones en Freight Under Management (FUM). Este éxito subraya las inversiones estratégicas y el compromiso de la empresa para ayudar a los transportistas a navegar por las complejidades de la logística transfronteriza. Mientras el nearshoring (deslocalización cercana) continúa remodelando las cadenas de suministro globales, México se ha convertido en un centro importante para el comercio internacional. En respuesta, Uber Freight optimiza sus capacidades con un nuevo liderazgo, oficinas ampliadas e infraestructura sólida para ofrecer a los transportistas operaciones transfronterizas eficaces y transparentes.

El mercado de carga y logística de México alcanzó $128.10 mil millones en 2023 y está proyectado para aumentar a $171.40 mil millones para 2029, impulsado por la tendencia del nearshoring que transforma las cadenas de suministro en toda la región. Durante más de dos décadas, Uber Freight ha sido un socio de confianza para los transportistas, ya que ofrece la tecnología, experiencia y escala necesarias para adaptarse a estos cambios. El equipo de consultores, agentes de aduanas y expertos en logística de Uber Freight trabaja estrechamente con los transportistas para analizar productos y procedimientos, ayudar a garantizar el cumplimiento de los requisitos arancelarios, identificar áreas de riesgo y descubrir oportunidades para mejoras operativas. Desde soluciones administradas de transporte y capacidad hasta tecnología avanzada de TMS, almacenamiento y despacho de aduanas, Uber Freight ofrece soluciones integrales que agilizan las operaciones transfronterizas.

Como uno de los mayores proveedores de almacenes en Laredo, Texas, y proveedores de servicios transfronterizos entre Estados Unidos y México, Uber Freight administra más de 2000 envíos transfronterizos diarios. Al ofrecer servicios de carga de camiones, intermodales, envíos marítimos, servicios transfronterizos y aduanas a través de la asociación con Uber Freight Mexico Customs, impulsada por TP Laser, Uber Freight garantiza que los transportistas puedan navegar las complejidades del comercio transfronterizo con facilidad. Con inversiones continuas en la región, Uber Freight se compromete a ampliar la capacidad y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades cambiantes de los clientes.

"Mientras el nearshoring transforma las cadenas de suministro y el comercio transfronterizo se expande, nuestra prioridad es garantizar que nuestros socios transportistas tengan los recursos y el apoyo necesarios para prosperar en este escenario en evolución", dijo Lior Ron, fundador y director ejecutivo de Uber Freight. "Al profundizar nuestra presencia en México y fortalecer nuestro equipo con talento líder en el sector, mantenemos nuestro compromiso a hacer que la logística transfronteriza sea más simple y eficaz para nuestros clientes, ayudándoles a desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento y enfrentar los desafíos con facilidad".

Aumento de la demanda y éxito transfronterizo

Uber Freight ha experimentado un aumento interanual del 77% en la producción de nuevos negocios transfronterizos desde su base de transportistas, con el apoyo de una red de transportistas aprobados multimodo. Los transportistas recurren cada vez más a Uber Freight por su capacidad para reducir costos, mejorar la calidad del servicio, acortar los plazos de entrega y mejorar la sostenibilidad en todas sus cadenas de suministro.

Un factor clave de este crecimiento es la creciente demanda de una gestión aduanera fluida, un área en la que Uber Freight se ha destacado durante más de 25 años. Uber Freight, que procesa más de 25 000 entradas de aduanas al mes, es un socio confiable para los transportistas, ya que les ayuda a navegar por las intrincadas regulaciones y medidas de seguridad de la logística transfronteriza. A través de la asociación con Uber Freight Mexico Customs, impulsada por TP Laser, Uber Freight tiene operaciones en el 75% de los puertos aduaneros mexicanos y es líder en soluciones de despacho de aduanas, lo que permite a los transportistas mover mercancías de manera eficaz y cumplir con las normas a través de las fronteras.

Crecimiento del equipo, expansión de la presencia y nuevo liderazgo ejecutivo

Con más de 1300 empleados dedicados a operaciones transfronterizas y casi 300 nuevos miembros del equipo que se unieron este año, Uber Freight fortaleció significativamente su liderazgo y profundizó su presencia en todo México. En julio de 2024, la empresa abrió una nueva oficina en Nuevo Laredo, México, lo que elevó su número total de ubicaciones transfronterizas a 10, incluidas la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Manzanillo, Saltillo, Tijuana y Laredo, Texas. La empresa ahora administra 1.5 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento para logística transfronteriza, lo que convierte a Uber Freight en uno de los proveedores líderes de soluciones de almacenamiento transfronterizo en México.

Consolidando aún más su compromiso con el crecimiento, Uber Freight lanzó un Centro de Innovación en la Ciudad de México, diseñado para acelerar los avances tecnológicos y optimizar las soluciones logísticas en la región.

Este año, Uber Freight nombró a Jesús Ojeda como vicepresidente ejecutivo de México en julio de 2024. Con más de 30 años en el sector de logística, Jesús lideró anteriormente soluciones aduaneras como vicepresidente sénior en Transplace antes de su adquisición por parte de Uber Freight, aportando una gran experiencia al equipo de liderazgo.

"Estamos en medio de uno de los mayores auges logísticos transfronterizos de la historia, y la demanda solo aumentará”, dijo Ojeda. "Todo el equipo de Uber Freight se compromete a apoyar a nuestros clientes, guiarlos a través de las complejidades del envío internacional y ayudarlos a capitalizar las oportunidades que presenta. Nuestras últimas inversiones, incluido el lanzamiento de nuestro Centro de Innovación en la Ciudad de México, reflejan nuestra dedicación a impulsar los avances tecnológicos y ofrecer soluciones logísticas de vanguardia. Es un testimonio del arduo trabajo de cada empleado para hacer realidad esta visión".

Con el 30% de las empresas Fortune 500 como socios y más de $ 1.5 mil millones en ahorros para clientes generados en los últimos 12 meses, Uber Freight continúa expandiendo su presencia internacional. La empresa mantiene su compromiso de ofrecer soluciones líderes en el sector que empoderen a los transportistas y transportistas de todos los tamaños.

Acerca de Uber Freight

Uber Freight es una empresa de tecnología empresarial líder en el mercado que impulsa la logística inteligente. Con un conjunto de aplicaciones logísticas de extremo a extremo, servicios gestionados y una amplia red de transportistas, Uber Freight avanza las cadenas de suministro y mueve los productos del mundo. En la actualidad, la empresa gestiona casi $20 mil millones de dólares en fletes y una de las mayores redes de transportistas. Está respaldado por los mejores inversores en su clase y ofrece servicios a una de cada tres empresas Fortune 500, incluidas Del Monte Foods, Nestlé, Anheuser-Busch InBev y más. Para más información visite, www.uberfreight.com.

