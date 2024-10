Forena lanserar poddkampanj

Stockholm, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyrbara ben, ufo-bortförande och försäkringsbedrägerier. Det och mycket mer finns att lyssna på i den podcast som Forena lanserar idag. Tillsammans med komikern Simon Gärdenfors, som leder podden, får lyssnarna ta del av försäkringsbranschens mest fascinerande sidor. Podden, som bär namnet Fackade försäkringar, produceras i samarbete med kommunikationsbyrån Borg & Owilli.

Simon Gärdenfors och anställda från Forena tar med lyssnarna på en resa genom bisarra försäkringsärenden och futuristiska insikter om försäkringsbranschens utveckling. Med en dos humor ger podden en annorlunda inblick i ämnen som AI, kändisförsäkringar och bedrägerier.

- Vi ville skapa en podcast som tar upp försäkringsfrågor på ett helt nytt sätt. Fackade försäkringar är en möjlighet för Forena att visa att försäkringsbranschen inte bara handlar om siffror, premier och avtal, utan även om fascinerande och ibland otroliga historier, säger Annis Prhat, kommunikationschef på Forena. Vi vill erbjuda våra medlemmar något informativt, underhållande men också oväntat om branschen. Kampanjen pågår fram till jul och vi hoppas så klart på många lyssnare.

Forena har tagit hjälp av byrån Borg Owilli som tidigare har gjort podcast för varumärken som Tele2, Hjärnfonden, Filmstaden, Klarna och TUI.

- Att utveckla Fackade försäkringar tillsammans med Forena har varit en kreativ utmaning där vi har tänjt på gränserna för hur man kan prata om försäkringsfrågor. Vi vill lyfta fram branschen med en okonventionell ton. Simon Gärdenfors tillför en unik energi som gör det möjligt att belysa komplexa ämnen på ett lättsamt och engagerande sätt i ljudformat, vilket vi tror kommer att nå både Forenas medlemmar och förhoppningsvis även en bredare publik, säger Sandra Thulin, Media Advisor på Borg Owilli. Podden går att hitta där poddar finns, avslutar hon.

