KFSHRC lanza unidad móvil de accidente cerebrovascular para acelerar el tratamiento del paciente

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) lanzó la primera Unidad de Ambulancia Móvil para Accidentes Cerebrovasculares (ACV) en el Medio Oriente y África del Norte, llevando tecnología médica avanzada y experiencia clínica directamente a los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Esta innovación permite que el equipo médico utilice el tiempo de viaje para ofrecer atención médica inmediata, mejorando significativamente las posibilidades de recuperación y supervivencia al mismo tiempo que disminuye las discapacidades a largo plazo, con una probabilidad 70% mayor de restaurar las funciones corporales normales.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar los resultados del accidente cerebrovascular y acelerar la prestación de atención vital durante la primera hora crítica después del inicio de los síntomas. Aborda los desafíos específicos que enfrentan los pacientes en Riad, como congestión del tráfico y tiempos de transporte prolongados a los hospitales, que resultan en un retraso en el acceso a la atención crítica, factores que tienen un impacto crucial en los resultados del tratamiento y la calidad de vida del paciente.

La Unidad Móvil de Accidentes Cerebrovasculares se envía después de que la Autoridad de la Medialuna Roja Saudita recibe un reporte de la familia del paciente sobre los síntomas del accidente cerebrovascular, como debilidad en el brazo, caída facial o dificultad para hablar. Después de esto, se notifica a la unidad de emergencia de KFSHRC y la Unidad Móvil de Accidentes Cerebrovasculares es desplazada a la ubicación del paciente, lo que permite diagnóstico in situ y tratamiento inmediato.

La Unidad de Accidentes Cerebrovasculares, especialmente equipada dentro de una ambulancia, incluye un equipo médico especializado compuesto por un neurólogo vascular, una enfermera de cuidados críticos, un paramédico y un técnico de tomografía computarizada, que facilita la obtención de imágenes del tejido cerebral y los vasos sanguíneos cerebrales dentro de la ambulancia antes de llegar al hospital, para determinar la causa de los síntomas del accidente cerebrovascular y proporcionar la intervención médica necesaria en el sitio.

La Unidad Móvil de Accidentes Cerebrovasculares es parte del pabellón de KFSHRC en la Exposición de Salud Global en Riad, lo que permite a los visitantes explorar sus características avanzadas, incluidas tecnologías como tomografías computarizadas, imágenes computarizadas, resonancia magnética, ultrasonido de la arteria carótida y angiografía cerebral, lo que mejora el liderazgo de KFSHRC en el suministro de soluciones novedosas para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares.

El accidente cerebrovascular es un importante desafío para la salud mundial, clasificado como la tercera causa principal de muerte en Arabia Saudita y ocurre debido a la falta de flujo sanguíneo a una parte del cerebro o la ruptura de un vaso sanguíneo, lo que conduce a daño cerebral. Cualquier persona, incluidos los niños, puede sufrir un derrame cerebral en cualquier momento si existen factores de riesgo.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los mejores hospitales inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek.

