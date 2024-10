Quadient remporte un contrat de près d’un million de dollars pour moderniser la gestion du courrier d’une agence fédérale américaine

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d'un contrat d'une valeur de près d’un million de dollars avec une importante agence fédérale américaine, dans le cadre d'un projet global de modernisation du courrier. Ce projet, obtenu grâce à un partenaire commercial, souligne l'engagement de Quadient à établir des relations pérennes avec ses clients et à développer des partenariats stratégiques permettant de mieux servir les clients. Ce qui permet d’atteindre de nouvelles entreprises à la recherche de plateformes d'automatisation des processus.

En entretenant des relations étroites avec ses clients et en évaluant régulièrement leurs opérations, Quadient identifie des gains potentiels d’efficacité et des opportunités de croissance qu’elle adresse grâce à son large portefeuille de solutions. L'agence fédérale américaine, qui exploite déjà près de 60 machines à affranchir Quadient dans tout le pays, a reconnu qu’il existait un potentiel de rendre son processus de traitement du courrier entrant plus efficace. Quadient, accompagnée de son partenaire, et l'agence fédérale ont pu identifier ensemble des besoins supplémentaires, menant à la proposition d’une nouvelle solution de traitement du courrier pour l’organisation.

« C'est avec enthousiasme que nous approfondissons notre relation avec l’administration américaine grâce à ce projet de modernisation », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions d’Automatisation du Courrier chez Quadient. « Ce contrat est le fruit des excellentes relations que notre équipe marchés publics entretient avec nos clients tout au long de leur cycle de vie, en comprenant leurs besoins et en bâtissant une relation de confiance basée sur des solutions toujours performantes et innovantes. Nous continuons de nous consacrer à proposer des innovations qui répondent aux défis uniques de nos clients, à travers des partenariats à forte valeur ajoutée afin d'obtenir les meilleurs résultats ».

Les solutions d'automatisation du courrier de Quadient ont démontré leur capacité à aider les entités publiques à rationaliser leurs communications et améliorer la qualité de leurs services. Les solutions Quadient permettent à ces organisations de gérer efficacement les communications traditionnelles et dématérialisées tout en garantissant leur conformité et le suivi complet de chaque interaction. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi d'améliorer la précision et la rapidité, ce qui est essentiel dans des secteurs très réglementés comme les administrations publiques. Grâce à une étroite collaboration avec ses clients, Quadient est en mesure d'identifier de nouvelles opportunités et de fournir des solutions sur mesure qui favorisent la croissance à long terme et l'amélioration des résultats en matière de services.

Les succès continus de Quadient auprès d’organisations publiques soulignent la vision stratégique de l'entreprise qui consiste à offrir des solutions intégrées, innovantes et conformes qui évoluent avec les besoins des clients. En associant des plateformes digitales à des systèmes avancés d'automatisation du courrier, Quadient ne se contente pas de moderniser les processus, elle offre également un accompagnement complet à ses clients. La capacité unique de l'entreprise à vendre des solutions complémentaires et des options supplémentaires aux clients existants, en s’appuyant sur des solutions de partenaires de confiance, permet d’augmenter la valeur globale de chaque client et devrait alimenter environ 70 % de la croissance de Quadient d’ici 2030.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

