En 2024, les agriculteurs canadiens jouissent de plus en plus d’alternatives pour gérer de façon durable les déchets agricoles

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Quebec, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, les agriculteurs canadiens adoptent des solutions plus écologiques pour gérer leurs plastiques, emballages et produits agricoles usagés, car les possibilités augmentent grâce aux programmes de collecte évolutifs d’AgriRÉCUP.

Organisme national de gouvernance mis en place par l’industrie, AgriRÉCUP crée et gère des programmes de collecte. Ils aident les agriculteurs à éliminer de façon responsable les déchets agricoles générés à la ferme. La renommée d’AgriRÉCUP repose surtout sur son programme phare de collecte des contenants de pesticides et d’engrais de moins de 23 litres.

Pour 2023, le taux de récupération de ces contenants a atteint 87 %. Il s’agit d’une augmentation impressionnante de 17 % par rapport à l’année précédente. Ce taux témoigne de l’engagement continu des agriculteurs envers une gestion des déchets respectueuse de l’environnement.

« L’augmentation annuelle du taux de collecte des contenants de moins de 23 litres nous motive à poursuivre notre travail avec nos partenaires et les agriculteurs à travers le Canada. Nous leur offrons des possibilités nouvelles et améliorées de gérer correctement ces contenants et d’autres outils agricoles essentiels après leur utilisation, » de déclarer Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « Les agriculteurs canadiens, nos membres et nos partenaires nous inspirent. Nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons réaliser ensemble au cours des cinq, voire des dix prochaines années. »

Des transformateurs de toute l’Amérique du Nord recyclent les contenants de pesticides et de fertilisants collectés dans le cadre de ce programme. Ils les transforment en nouveaux produits de valeur comme des tuyaux de drainage ou des produits similaires à ceux du bois d’œuvre, réutilisés dans les exploitations agricoles. Toutefois, AgriRÉCUP collecte d’autres matériaux.

Dans toutes les provinces, à l’exception de la Colombie-Britannique, les agriculteurs peuvent rapporter les sacs vides (semences, pesticides, inoculants), en même temps que leurs contenants de moins de 23 litres placés séparément dans des sacs de collecte en plastique. Les points de dépôt pour contenants de moins de 23 litres et des sacs décrits plus haut continueront de les accepter jusqu’à la fin du mois d’octobre, date à laquelle ils fermeront jusqu’au printemps 2025.

AgriRÉCUP récupère beaucoup d’autres plastiques et produits agricoles usagés. Ils varient d’une province à l’autre. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, des éléments suivants :

sacs-silos à grains et ficelle en plastique pour le foin

réservoirs et barils grand format, non consignés

plastiques pour ensilage et balles de foin,

sacs vides pour tourbe, fertilisants et aliments pour animaux,

pesticides non utiles et médicaments périmés pour animaux (en rotation dans tout le pays, tous les trois ans).



Au cours des dernières années, le Québec a connu l’une des plus fortes augmentations de nouveaux programmes de collecte. En 2022, la nouvelle réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) adoptée par le gouvernement du Québec ciblait les plastiques agricoles. En 2023, la province accorde à AgriRÉCUP le titre officiel d’organisme de gestion reconnu (OGR). Ce faisant, aux fins de recyclage, les agriculteurs du Québec peuvent apporter aux points de dépôt les films d’ensilage (plastiques), les sacs en plastique, les ficelles et la tubulure acéricole. Depuis le lancement du programme en 2023, les acériculteurs du Québec ont rapporté aux points de dépôt plus de 914 000 kg de tubulure en plastique. Sans cette option de recyclage, cette tubulure aurait pris le chemin des sites d’enfouissement.

Les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard ont également accueilli favorablement les nouveaux programmes permanents. Ils leur permettent de rapporter les sacs de fertilisants, les plastiques d’ensilage et la ficelle à des points de dépôt. De là, ils seront recyclés et éliminés en toute sécurité. À la suite d’un projet pilote conclu en 2022, grâce à la nouvelle réglementation, basée sur la REP, mise en place par cette province, l’année 2023 fut la première année où les collectes de ces matériaux ont fait partie de programmes permanents.

AgriRÉCUP gère également des projets pilotes à travers le Canada. Ils visent à créer des solutions pour les matériaux agricoles non encore inclus dans des programmes permanents.

À tout moment de l’année, les agriculteurs peuvent visiter les sites suivants pour obtenir davantage d’informations. : cleanfarms.ca ou agrirecup.ca au Québec. Ils y découvriront les types de plastiques qu’ils peuvent rapporter, ainsi que les méthodes de préparation pour un recyclage ou une élimination en toute sécurité.

Barry Friesen conclut : « Les programmes permanents et les projets pilotes d’AgriRÉCUP nous permettent de travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs et les partenaires de la collecte. Ainsi, ensemble, nous pouvons mettre en place des solutions tangibles pour traiter une grande variété de matériaux essentiels aux pratiques agricoles modernes dans notre pays. »

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est un organisme à but non lucratif qui soutient l'industrie agricole dans l'instauration de programmes de récupération et de valorisation des plastiques agricoles, des emballages et d'autres produits utilisés en agriculture. Il représente ses membres dans leur responsabilité de financer la collecte des produits visés par le règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises (RRVPE). Reconnu comme organisme de gestion (OGR) en juillet 2023, AgriRÉCUP œuvre pour un environnement plus sain et un avenir durable en mettant en place des solutions d'économie circulaire. L'organisme dispose de bureaux à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec), Lethbridge (Alberta), Moose Jaw (Saskatchewan) et Etobicoke (Ontario).

Personne-ressource : Brian Naud, Conseiller en communication, naudb@agrirecup.ca | 514-556-3523,

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f92ccbf6-1171-4e35-8921-2d16aec583c7/fr

Collecte des plastiques usagés, générés par les exploitations agricoles canadiennes, en vue de leur recyclage Les plastiques comme les sacs-silos (photo) et les films pour ensilage protègent les récoltes des exploitations agricoles canadiennes. Les programmes d’AgriRÉCUP visent à récupérer et à recycler des quantités croissantes de ces produits, d’un bout à l’autre du pays.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.