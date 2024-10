L’avion Global 8000 de Bombardier, l’avion d’affaires le plus rapide du monde, prend de la vitesse avec le début de la production

Les usines de Bombardier à Saint-Laurent (Québec), Red Oak (Texas) et Querétaro (Mexique) ont commencé à produire des composants clés du 1 er avion Global 8000 de série*

avion Global 8000 de série* L’avion Global 8000 sera l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de premier ordre de Mach 0,94 et un impressionnant rayon d’action de 8 000 milles marins, ce qui en fait l’avion d’affaires ultime

Le nouvel avion d’affaires très long-courrier de Bombardier continue d’exceller par ses vols d’essai effectués dans les délais et l’exécution des essais en vol initiaux pour la certification par les organismes de réglementation





MONTRÉAL, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que la production des principaux composants structurels du 1er avion Global 8000 de série est en cours dans les établissements de Bombardier de Saint-Laurent (Québec), Red Oak (Texas) et Querétaro (Mexique). Destiné à entrer en service pendant la seconde moitié de 2025, l’avion Global 8000 se démarquera comme l’avion d’affaires le plus rapide et au plus long rayon d’action du monde, construit de façon innovante en offrant le vol le plus en douceur et la cabine la plus saine de l’industrie. De plus, l’avion continue d’impressionner dans ses vols d’essai, obtenant des résultats positifs pendant tout le programme d’essais.

« Le processus de construction de l’avion d’affaires qui deviendra le plus rapide de l’industrie – l’impressionnant avion très long-courrier Global 8000 – a débuté, a déclaré David Murray, vice-président exécutif Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence Opérationnelle. Nos équipes d’ingénierie et de production continuent de faire preuve de niveaux inégalés d’expertise, de fierté et d’innovation, des qualités qui font partie intégrante de l’ADN de Bombardier. Le savoir-faire de nos employés sous-tend les progrès que nous réalisons dans nos usines et souligne la culture d’excellence de Bombardier, ainsi que notre engagement à faire croître le monde de l’aviation. »

« Nos clients pourront sous peu monter à bord d’un avion qui devient la référence en tant qu’avion d’affaires le plus rapide et au plus long rayon d’action dans l’histoire, qui leur permettra d’atteindre des destinations plus éloignées plus rapidement que jamais, a ajouté Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Ventes d’avions et Bombardier Défense. La connectivité, le confort et l’avantage d’arriver frais et dispos sont tout aussi importants aujourd’hui que la vitesse et la distance franchissable, et c’est pourquoi nous sommes fiers que le Global 8000 affiche la meilleure altitude cabine de sa catégorie et offre le vol en douceur emblématique de Bombardier. »

L’avion affiche un rayon d’action de 8 000 milles marins – le meilleur de l’industrie – et une vitesse maximale inégalée de Mach 0,94, libérant l’accès à plus de liaisons que jamais, dont Dubaï-Houston, Singapour-Los Angeles, Londres-Perth et de nombreuses autres. Offrant quatre véritables zones habitables et une aire de repos distincte pour l’équipage, l’avion Global 8000 peut franchir jusqu’à 8 000 milles marins sans escale. Cet avion d’affaires pour clients avisés présente également la taille de cabine la plus généreuse et la cabine la plus saine de toute l’industrie.

Cet incroyable avion d’affaires offre également une expérience en vol exceptionnelle. La cabine luxueuse intègre certaines caractéristiques révolutionnaires introduites à bord de l’avion Global 7500 qui améliorent le confort des passagers de façon spectaculaire, notamment sa suite principale équipée d’un lit pleine grandeur et dans sa zone En Suite dotée d’une douche où l’on peut tenir debout. Ses améliorations avant-gardistes en cabine comprennent également le contrôle des divertissements et la connectivité, le cadran tactile intuitif à DELO et le système de gestion en cabine nice Touch, ainsi que le système audio directionnel Bombardier l’Opéra pour assurer une expérience cabine sans égal pour les passagers.

En prévision de la mise en service de l’avion d’affaires Global 8000, une mise à niveau est en vente pour les clients existants des avions Global 7500 auprès des centres de service aux avions de Bombardier. Les avantages de la mise à niveau comprennent l’amélioration de la vitesse maximale de l’avion, l’accroissement de son rayon d’action et des altitudes cabine exceptionnellement faibles pour les passagers.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Pour information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Suivez-nous sur X @Bombardier .

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Matthew Nicholls

+1-514-243-8214

Matthew.Nicholls@aero.bombardier.com

*L’avion Global 8000 est actuellement en développement et une fois le développement finalisé, devra être certifié. Sa mise en service est prévue en 2025. Toutes les spécifications et les données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions.

Bombardier, Global, Global 7500, Global 8000 and Bombardier’s l’Opéra sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/245ee065-cd60-408f-b264-f0cfc481846e/fr

Global 8000 de Bombardier Global 8000 de Bombardier

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.