Minna Rouru nimitetty Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi

Suominen Oyj:n pörssitiedote 21.10.2024 klo 10.00

Minna Rouru, YTM, on nimitetty Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi. Hänestä tulee Suomisen johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Tommi Björnmanille. Rouru aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään helmikuussa 2025.

Rouru siirtyy Suomiselle KONE Oyj:stä, jossa hän on työskennellyt tittelillä Vice President, People & Communications, Global Functions. Hänellä on laaja kokemus henkilöstöhallinnosta ja muutosjohtamisesta Aasiassa, Amerikassa ja Euroopassa.

“Toivotan Minna Rourun lämpimästi tervetulleeksi Suomiselle. Minnassa yhdistyvät vahva kansainvälinen HR-kokemus sekä viestintä- ja liiketoimintaosaaminen. Luotan hänen kyvykkyyteensä jatkaa Suomisen kulttuurin rakentamista sekä työyhteisömme osaamisen edistämistä. Hän on myös arvokas lisä johtoryhmäämme,” sanoo Tommi Björnman, Suomisen toimitusjohtaja.

Minna Rourun ansioluettelo ja valokuva ovat tämän tiedotteen liitteenä.

SUOMINEN OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Tommi Björnman, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. +358 10 214 3018

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Liitteet

Minna Rouru Minna Rouru

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.