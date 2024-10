Leil Storage: אחסון קבצים ירוק עבור אפריקה

טאלין, אסטוניה, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Leil Storage, בהתאמה ליום זכויות האדם באפריקה, מכריזה על הרחבת יוזמת האחסון הירוק שלה, מאמץ לקבע מהפכה באחסון הקבצים ברחבי אפריקה. יוזמה זו מדגישה מחויבות לקיימות ועלות סביר, ומבטיחה השפעה עמוקה על התשתית הדיגיטלית של היבשת.

פתרונות חסכוניים באנרגיה ובעלות

Leil Storage מציבה סטנדרטים ביעילות אנרגטית ובעלות עם פתרונות האחסון שלה. פתרונות אלו משיגים הפחתה יוצאת דופן של 43% בצריכת החשמל וצריכת חשמל נמוכה יותר לטרה-בייט. התקדמות כזו מועילה במיוחד למגזרים המשתמשים בנתונים באופן אינטנסיבי, כולל שירותי בריאות, נפט וגז, טלקום, מחקר, מוסדות חינוך, חברות אספקה מקומיות וארגונים מדעיים.

עמידה בדרישות הנתונים של אפריקה

תעשיית האחסון של אפריקה צפויה לגדול משמעותית עד 2030, הפתרונות ברי הקיימא של Leil Storage הם חיוניים ומתוזמנים. צמיחה זו מונעת על ידי האוכלוסייה הגדלה של היבשת והדיגיטליזציה המהירה, מה שהופך את ההצעות לחיוניות לטיפול בצרכים מתפתחים אלה.

מבנה תמחור חסר תקדים

יוזמת האחסון הירוק מציגה מודל תמחור פורץ דרך: אחסון ב-0.8 אירו בלבד לטרה-בייט לחודש, בחיוב מראש. התעריף הוא עבור שירות הכל כלול. הוא מכסה את כל החומרה, ציוד הרשת, התוכנה, התמיכה והשדרוגים הנדרשים - להוציא הובלה בלבד - ומספק למשתמשי הקצה והן לשותפות פתרון מקיף ושקוף. התמחור הזה הוא חסר תקדים בתעשייה והוא חל על קיבולות החל מ-10 פטה-בייט. עבור קיבולות קטנות יותר, אנו מזמינים להתדיינות כדי להתאים פתרונות העונים לצרכים מוגדרים.

מחויבות לקיימות

במרכז היוזמה שלנו עומדת מחויבות לתכונות ירוקות ולקיימות. על ידי הפחתת צריכת האנרגיה, Leil Storage מיישרת קו עם המאמצים העולמיים לפיתוח בר קיימא. זה מאפשר למדינות אפריקה לקפוץ מעל טכנולוגיות מיושנות ולהימנע מהגירת נתונים נרחבת, תוך טיפוח צמיחה בת קיימא ברחבי האזור.

מאמצים משותפים למען עתיד בר-קיימא

Leil Storage מחפשת באופן פעיל שותפויות בהפצה כחלק מיוזמה זו. אנו מחויבים לעבוד יחד לקראת עתיד דיגיטלי בר-קיימא באפריקה ומקדמים בברכה בעלי עניין להצטרף אלינו למסע זה. אנו מעודדים את כל הגופים המעוניינים - כולל מחקר ומדע, חינוך, CSP - ליצור קשר על ידי פנייה באמצעות האימייל africa@leil.io .

"Leil Storage מציעה יותר מסתם מוצרים; אנו מציעים חזון לעתיד ירוק ובר-קיימא יותר בתחום אחסון הנתונים, המותאם לעמוד באתגרים ובהזדמנויות הייחודיים באפריקה", אמר דיוויד גרשטיין (David Gerstein), מנהל טכנולוגיות ראשי CTO ב-Leil Storage. על ידי אימוץ פתרונות חדשניים וטיפוח שיתוף פעולה, Leil Storage לא רק משנה את אחסון הנתונים, אלא גם תורמת באופן משמעותי לפיתוח בר קיימא של אפריקה.

