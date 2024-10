EBC Financial Group faz parceria com Indicadores DiNapoli, revelando estratégias para navegar nos eventos do Cisne Negro

A equipe do EBC Financial Group comemora o sucesso do evento 'Aproveitando o Poder dos Indicadores DiNapoli' em Taiwan, marcando um marco significativo na expansão da educação financeira e estratégias de negociação em toda a Ásia David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, fornece informações importantes sobre a parceria global da EBC com a Fundação das Nações Unidas para combater a malária, destacando o compromisso da empresa com iniciativas financeiras e humanitárias. Especialistas do setor, incluindo David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, participam de um painel de discussão sobre como navegar pelos eventos do Cisne Negro e pela volatilidade do mercado usando ferramentas avançadas como os Indicadores DiNapoli Os palestrantes do evento do EBC Financial Group em Taiwan, incluindo Jason Zeng, David Barrett, Joseph AuXano e Rich Wang, compartilham suas estratégias para gerenciar riscos e aproveitar oportunidades nos mercados voláteis de hoje

EBC Financial Group expande parceria com Indicadores DiNapoli, aproveitando evento em Taipei sobre como navegar em mercados voláteis e eventos Cisne Negro.

TAIWAN, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group (EBC), em parceria com a DiNapoli Experts, tem o orgulho de participar o 'Aproveitando o poder dos indicadores DiNapoli para conquistar os eventos do Cisne Negro ', um encontro exclusivo que reuniu especialistas financeiros, traders, investidores e estrategistas econômicos para explorar as principais estratégias para navegar em mercados voláteis. Este evento, parte do compromisso mais amplo da EBC com a liderança de pensamento em finanças, ofereceu insights críticos não apenas para os traders, mas também para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda das tendências financeiras globais, incluindo os impactos das tensões geopolíticas, inflação e o papel em evolução da tecnologia na previsão do mercado.

Operando em centros financeiros globais, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Cingapura e Sydney, o EBC Financial Group é regulamentado pelos principais órgãos internacionais, incluindo a FCA do Reino Unido, a CIMA nas Ilhas Cayman e a ASIC na Austrália. Essas credenciais ressaltam a missão do Grupo de fornecer serviços financeiros sólidos, éticos e transparentes nos principais mercados.

Com os mercados enfrentando desafios de instabilidade geopolítica, aumento da inflação e mudanças nas políticas monetárias, o compromisso da EBC com o empoderamento e a educação dos investidores permanece firme. As discussões forneceram aos participantes insights exclusivos sobre o gerenciamento de riscos e o aproveitamento de oportunidades nos mercados globais, e os participantes se envolveram com alguns dos principais especialistas do setor, obtendo insights práticos sobre os fatores críticos que influenciam os mercados globais de hoje.

Com base no impulso da bem-sucedida cerimônia de assinatura na Tailândia, onde o EBC Financial Group solidificou sua parceria com a DiNapoli's Leading Indicators, o evento de Taiwan é um marco importante na missão contínua da EBC. Por meio dessa colaboração, a EBC está capacitando os traders com ferramentas avançadas para navegar nos eventos do Cisne Negro.

Instabilidades globais ameaçam a estabilidade do mercado: insights de David Barrett

David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, emitiu uma alerta severa sobre a crescente fragilidade econômica enfrentada pelos mercados globais. Falando a uma plateia de profissionais financeiros, Barrett destacou que os recentes cortes de juros do Federal Reserve perturbaram os mercados de títulos, expondo profundas vulnerabilidades no sistema financeiro global. Embora o mercado de ações dos EUA tenha aproveitado de uma breve recuperação, a desaceleração econômica da Alemanha ameaça se transformar em uma crise mais ampla da zona do euro, explicou Barrett.

Barrett enfatizou que os riscos vão muito além da economia. Os conflitos geopolíticos – desde a guerra em curso na Ucrânia até a instabilidade no Oriente Médio – são agora pontos críticos globais, interrompendo o fornecimento de energia e empurrando os mercados de commodities para níveis perigosos de volatilidade. De acordo com Barrett, essa combinação de fatores pode arrastar a economia global para uma volatilidade mais profunda e imprevisível, deixando até mesmo investidores experientes enfrentando uma incerteza sem precedentes.

Como parte da missão do Grupo de ajudar os investidores a navegar nesses mercados turbulentos, Barrett reiterou o foco da EBC em fornecer ferramentas de negociação de ponta e iniciativas educacionais. A parceria da EBC com aIndicadores DiNapoli é fundamental para equipar os traders com as ferramentas necessárias para interpretar os movimentos do mercado, especialmente em ambientes imprevisíveis. Ao combinar ferramentas preditivas avançadas, como os Indicadores DiNapoli, com análises de mercado em tempo real, a EBC garante que os traders não sejam apenas informados, mas preparados para responder às mudanças financeiras globais.

A expansão da EBC em mercados emergentes e seu compromisso de estabelecer entidades regulamentadas em novas jurisdições também refletem a dedicação do Grupo em oferecer aos clientes acesso a oportunidades de comércio global. Com sua presença em rápido crescimento, a EBC continua a liderar com integridade e transparência, fornecendo aos traders em todo o mundo as ferramentas para gerenciar riscos de forma eficaz.

À medida que a eleição presidencial dos EUA se aproxima, Barrett alertou que essa batalha política divisiva pode ser outro grande fator desestabilizador para os mercados, à medida que os investidores se preparam para mudanças nas políticas econômicas e possíveis turbulências políticas.

"Não estamos vendo apenas a volatilidade do mercado; estamos diante de uma tempestade perfeita onde as tensões geopolíticas, a inflação e as políticas monetárias estão convergindo como nunca", alertou Barrett. Ele pediu aos investidores e traders que tomem medidas urgentes, adaptando-se a essa nova realidade com precisão, previsão e ferramentas avançadas como o Indicadores DiNapoli para ajudar a navegar pela incerteza. Sem isso, afirmou Barrett, os participantes do mercado correm o risco de ficar para trás em um ambiente financeiro que exige tomada de decisão baseada em dados e a capacidade de gerenciar riscos complexos.

Capturando oportunidades de negociação: Jason Zeng em Indicadores DiNapoli

No evento, Jason Zeng, gerente geral da Fibonacci Investment Consulting, LLC, apresentou o papel crítico que os indicadores DiNapoli desempenham em ajudar os investidores a identificar os principais pontos de retração do mercado e cronometrar as negociações de forma eficaz. Zeng, um especialista de longa data em negociação dos níveis de DiNapoli, explicou como esses indicadores não são apenas ferramentas para prever movimentos de preços, mas sistemas vitais para gerenciar riscos e lucratividade em mercados altamente voláteis.

Zeng se concentrou em como os níveis de DiNapoli baseados em Fibonacci foram aplicados com sucesso para prever retrações de mercado em uma variedade de classes de ativos, incluindo ações, commodities e moedas. Ele citou exemplos recentes em que os Indicadores DiNapoli permitiram que os traders identificassem com precisão os pontos de entrada e saída, mesmo diante de flutuações significativas do mercado causadas pela instabilidade geopolítica e mudanças na política do banco central.

"Os traders que confiam nesses indicadores podem aprimorar seu gerenciamento de risco e melhorar a execução da negociação", disse Zeng. Ele destacou o uso de estudos de caso do mundo real, mostrando como a abordagem de DiNapoli superou repetidamente a análise técnica tradicional, oferecendo insights acionáveis em tempos de maior incerteza.

Zeng enfatizou que, nos mercados financeiros em rápida evolução de hoje, o tempo é tudo, e os Indicadores DiNapoli oferecem a precisão necessária para navegar pelas complexidades dos ambientes de negociação modernos. De acordo com Zeng, esses indicadores são essenciais para traders e profissionais financeiros que buscam capturar oportunidades e, ao mesmo tempo, minimizar a exposição a oscilações imprevisíveis do mercado.

À medida que a EBC continua a expandir suas operações nos mercados emergentes, ela continua comprometida em fornecer aos traders globais ferramentas personalizadas e recursos educacionais, garantindo que eles estejam equipados para navegar na dinâmica do mercado local e internacional.

Mercados de capitais sob pressão: Dr. Hua-Shen Pan sobre riscos geopolíticos e contramedidas econômicas

O Dr. Hua-Shen Pan, um estimado analista econômico e colunista, fez um exame aguçado dos riscos geopolíticos globais que atualmente estão moldando os fluxos de capital e as estratégias de investimento. Dirigindo-se ao público, o Dr. Pan destacou como a volatilidade geopolítica se tornou o principal impulsionador da instabilidade do mercado, ofuscando os indicadores econômicos tradicionais.

O Dr. Pan chamou a atenção para a trajetória econômica da China, que ele identificou como um fator crítico que influencia o sistema financeiro global. À medida que o governo chinês introduz novas medidas de estímulo, acomunidade financeira global está observando de perto para avaliar a eficácia dessas políticas na estabilização da segunda maior economia do mundo.

Ele explicou ainda como os pontos críticos geopolíticos, incluindo o conflito em curso na Ucrânia e a instabilidade no Oriente Médio, estão exacerbando os choques nos preços da energia e complicando os esforços dos bancos centrais para controlar a inflação. O Dr. Pan destacou a crescente desconexão entre os fundamentos econômicos e as reações do mercado, apontando que os modelos tradicionais de previsão econômica estão lutando para explicar a influência disruptiva dos eventos geopolíticos.

O Dr. Pan argumentou que, embora as tensões geopolíticas continuem a ser uma fonte de volatilidade do mercado, os investidores devem se adaptar concentrando-se no gerenciamento de risco e em estratégias de longo prazo que levem em conta mudanças econômicas imprevisíveis. Ele destacou a importância de entender como as respostas políticas globais – desde as ações do Federal Reserve até a política econômica da China – moldarão o cenário de investimentos nos próximos anos.

"Os mercados não estão mais simplesmente reagindo aos dados econômicos", observou o Dr. Pan. "Estamos agora em uma era em que os conflitos geopolíticos estão impulsionando as decisões de capital, e isso requer uma nova abordagem estratégica."

Navegando pelas reações do mercado pós-Fed: os principais insights de Joseph AuXano

Joseph AuXano, diretor do DiNapoli Online Course (DAP), abordou uma das preocupações mais urgentes para os participantes do mercado - as consequências dos cortes nas taxas do Federal Reserve e seu impacto na dinâmica do mercado. A AuXano demonstrou como os indicadores DiNapoli podem ser usados para avaliar com precisão as reações do mercado após as decisões do Fed, oferecendo aos traders uma ferramenta poderosa para antecipar a volatilidade e tomar decisões informadas.

Por meio de uma análise detalhada das recentes reuniões do FOMC, AuXano ilustrou como as principais ações, incluindo Tesla e Nvidia, responderam aos cortes nas taxas. Ele demonstrou como as ferramentas Preditor MACD e Expansão DiNapoli fornecem sinais iniciais cruciais, permitindo que os traders identifiquem negociações de alta probabilidade, identificando os principais níveis de suporte e resistência com antecedência.

AuXano enfatizou a importância de usar a análise de vários períodos, destacando que confiar apenas nas tendências de curto prazo deixa os traders vulneráveis a oscilações imprevisíveis do mercado. Ao incorporar os Indicadores DiNapoli, os investidores estão mais bem equipados para navegar pelas flutuações de curto prazo e pelas tendências de longo prazo.

"Após cada decisão do Fed, os mercados são frequentemente lançados no caos, com movimentos imprevisíveis. Mas, ao usar essas ferramentas, os traders podem ficar um passo à frente, lendo os sinais do mercado de forma mais eficaz", explicou AuXano.

Ele acrescentou: "O fórum econômico de hoje forneceu informações valiosas sobre os vários fatores que afetam os mercados, a leitura dos mercados observando como o preço interage com os indicadores DiNapoli dá aos traders e investidores uma vantagem adicional ao procurar navegar pela volatilidade do mercado. Trata-se de permanecer disciplinado e estruturado, especialmente no clima econômico e político de hoje, onde as mudanças nas taxas de juros e as políticas do banco central desempenham um papel fundamental."

Mitigando os riscos de negociação algorítmica: insights de Rich Wang

Rich Wang, CTO da Provider Space, investigou a crescente dependência da negociação algorítmica e os riscos que acompanham os sistemas automatizados nos mercados financeiros atuais. A apresentação de Wang centrou-se na necessidade de estratégias robustas de gerenciamento de risco que garantam lucratividade consistente, mesmo quando os mercados se tornam cada vez mais voláteis.

Wang destacou as vantagens e perigos da negociação algorítmica, explicando que, embora a automação possa aumentar a eficiência e a velocidade da negociação, ela também expõe os traders a maiores riscos se não for gerenciada adequadamente. Ele compartilhou exemplos do mundo real de como a volatilidade do mercado pode acionar sistemas automatizados para fazer negociações rápidas e de alto risco que podem resultar em perdas significativas sem salvaguardas adequadas.

Wang enfatizou a importância de incorporar mecanismos de stop-loss e realizar backtesting completo de algoritmos para evitar que os sistemas falhem durante as interrupções do mercado. Ele ressaltou que o gerenciamento de risco precisa evoluir junto com a tecnologia de negociação, principalmente à medida que os mercados se tornam mais sensíveis a eventos geopolíticos e mudanças na política do banco central.

"A automação pode dar aos traders uma vantagem, mas apenas quando combinada com estruturas sólidas de gerenciamento de risco", disse Wang. Ele demonstrou como as mais recentes estratégias de mitigação de risco podem ser integradas a sistemas de negociação automatizados, permitindo que os traders mantenham o controle e reduzam sua exposição a choques repentinos do mercado.

Encerrando o evento

O evento forneceu uma riqueza de insights estratégicos, equipando os participantes do mercado com as ferramentas e o conhecimento necessários para navegar no cenário financeiro volátil de hoje. De riscos geopolíticos a negociações algorítmicas e reações de corte de taxas do Fed, o evento ressaltou a importância de usar indicadores técnicos avançados, como os níveis de DiNapoli, para gerenciar riscos e aproveitar oportunidades de mercado.

Como as perspectivas econômicas globais permanecem incertas, o EBC Financial Group continua a liderar a conversa sobre resiliência financeira, oferecendo aos investidores e traders a visão necessária para se adaptar a esses desafios em evolução.

Sobre o Grupo Financeiro EBC

Fundado no estimado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por seu conjunto abrangente de serviços que inclui corretagem financeira, gestão de ativos e soluções abrangentes de investimento. A EBC estabeleceu rapidamente sua posição como uma corretora global, com ampla presença nos principais centros financeiros, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Sydney, Ilhas Cayman, e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. A EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecida por vários prêmios, a EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentação internacional. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA), o EBC Financial Group (Austrália) Pty Ltd e a EBC Asset Management Pty Ltd são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC).

No núcleo do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos desde o Acordo Plaza até a crise do franco suíço de 2015. A EBC defende uma cultura em que a integridade, o respeito e a segurança dos ativos do cliente são primordiais, garantindo que cada envolvimento do investidor seja tratado com a maior seriedade que merece.

A EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e Oceania. A EBC também é parceira da United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados globais de saúde. A partir de fevereiro de 2024, a EBC apoia a série de engajamento público 'O que os economistas realmente fazem' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para melhorar a compreensão e o diálogo público.

