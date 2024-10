Angelini Pharma stipula un accordo di opzione di licenza esclusiva con Cureverse per lo sviluppo e la commercializzazione a livello mondiale di una nuova e innovativa sostanza per la salute del cervello in fase clinica

L'accordo conferisce ad Angelini Pharma un'opzione di licenza esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione di CV-01, un nuovo composto in fase clinica 1 con un grande potenziale per il trattamento delle malattie del cervello.

Cureverse riceverà un pagamento anticipato non dichiarato e avrà diritto in futuro a pagamenti e royalties conseguenti al raggiungimento di milestone, mantenendo i diritti di commercializzazione del CV-01 nella Repubblica di Corea, in Cina, a Hong Kong, Macao e Taiwan.

Questa collaborazione si basa sul solido portafoglio e sulla profonda esperienza terapeutica di Angelini Pharma nel campo della salute del cervello, nonché sul know-how e sulle capacità nel campo dello sviluppo early stage di Cureverse.



ROMA, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angelini Pharma, parte del Gruppo Angelini Industries, e Cureverse Inc., an società di ricerca e sviluppo early-stage, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo di opzione esclusiva a livello mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione dell'innovativa sostanza CV-01 di Cureverse per la salute del cervello.

Secondo i termini dell'accordo, Angelini Pharma condurrà tutti gli sforzi di sviluppo di CV-01 e, dopo un periodo di opzione iniziale, avrà il diritto di ottenere la licenza esclusiva di sviluppo e commercializzazione del composto a livello mondiale, fatta eccezione della Repubblica di Corea, della Cina, di Hong Kong, di Macao e di Taiwan. CV-01 è una sostanza nuova e innovativa che attiva le vie protettive regolate dal fattore nucleare eritroide 2-correlato (Nrf2) e ha un forte potenziale come farmaco con proprietà modificanti la malattia in una serie di disturbi cerebrali, tra cui l'epilessia. CV-01 è attualmente in fase di sperimentazione clinica di Fase 1 nella Repubblica di Corea e viene sviluppato da Cureverse per il morbo di Alzheimer.

Cureverse riceverà un pagamento anticipato non dichiarato e avrà diritto in futuro a pagamenti e royalties conseguenti al raggiungimento di milestone fino a 360 USD milioni, nonché royalties progressive sulle vendite nette successive all'approvazione.

“La nostra collaborazione strategica con Cureverse rafforza ulteriormente la posizione di Angelini Pharma come leader emergente nella salute del cervello” ha affermato Jacopo Andreose, Chief Executive Officer di Angelini Pharma. “Le condizioni neurologiche come l'epilessia sono tra le principali cause di malattia a livello mondialei. Sebbene negli ultimi 15 anni siano stati compiuti progressi significativi, molte persone con epilessia non riescono ancora a controllare le crisi nonostante il trattamento combinato con diversi farmaci antiepiletticiii. Con lo sviluppo di CV-01 e, potenzialmente, di altri composti, ci proponiamo di fornire soluzioni necessarie alle persone affette da patologie cerebrali in tutto il mondo.”

“La nostra ricerca ha svelato il notevole potenziale del CV-01 per trasformare il panorama della salute del cervello, dall'epilessia al morbo di Alzheimer e di Parkinson,” ha detto Sung Jin Cho, Chief Executive Officer di Cureverse Inc. “Siamo davvero lieti di collaborare con Angelini Pharma in questo percorso. La loro profonda esperienza terapeutica e il loro impegno per la salute del cervello sono perfettamente in linea con la nostra visione. Insieme, non stiamo solo sviluppando un trattamento, ma stiamo aprendo la strada a un futuro in cui i pazienti affetti da patologie neurologiche avranno accesso a terapie che cambieranno la loro vita.”

Salute del cervello

La salute del cervello come area terapeutica comprende patologie neurologiche che mentaliiii. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute del cervello come uno stato di funzionamento del cervello nei domini cognitivo, sensoriale, socio-emotivo, comportamentale e motorio, che consente a una persona di realizzare il suo pieno potenziale nel corso della vita, indipendentemente dalla presenza o meno di disturbiiv.

La salute del cervello rappresenta una priorità sanitaria globale. Si stima che 179 milioni di europei convivano con patologie correlate alla salute del cervellov e che più del 18% di tutte le perdite di salute nel mondo siano associate a condizioni cerebralivi. Inoltre, le patologie correlate alla salute del cervello sono responsabili di un notevole impatto sulle persone, sia economico che sociale, tra cui la perdita di indipendenza, la riduzione della produttività, le difficoltà nella gestione delle relazioni, l'aumento del rischio di suicidio e gli elevati costi sanitarivii. È urgente aumentare la consapevolezza e ridurre lo stigma, i pregiudizi e la discriminazione, per garantire che la salute del cervello sia valorizzata, promossa e protetta per tuttiiv.

Epilessia

L'epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, che colpisce circa 50 milioni di persone di tutte le etàviii. In Europa, si stima che circa sei milioni di persone convivano con questa malattiaix. L'epilessia può avere molteplici cause potenziali, tra cui la genetica e altri fattori, anche se circa la metà dei casi in tutto il mondo non ha una causa notaviii. Le complicazioni associate all'epilessia sono gravi, con un rischio di mortalità prematura fino a due volte superiore rispetto alla popolazione generaleviii. Le crisi ricorrenti associate a questa patologia hanno anche effetti di ampia portata sulla salute fisica e mentale in generale di una persona, sulle opportunità di istruzione e di lavoro e su altri fattori di qualità della vita come le relazioni socialiviii. Sono disponibili trattamenti che aiutano a ridurre le crisi e a migliorare la qualità della vita; tuttavia, circa il 40% delle persone affette da epilessia non è ancora controllato nonostante il trattamento con due ASMii.

Angelini Pharma

Angelini Pharma è un'azienda farmaceutica internazionale e fa parte di Angelini Industries. L’azienda ricerca sviluppa e commercializza soluzioni per la salute con particolare attenzione alle aree della salute del cervello, compresa la salute mentale e l'epilessia, e della salute dei consumatori. Fondata in Italia all'inizio del XX secolo, Angelini Pharma opera direttamente in 20 Paesi, impiegando più di 3.000 persone. I suoi prodotti sono commercializzati in oltre 70 Paesi attraverso alleanze strategiche con i principali gruppi farmaceutici internazionali. Per maggiori informazioni su Angelini Pharma visitare il sito https://www.angelinipharma.com.

Angelini Industries

Angelini Industries è un gruppo multinazionale fondato ad Ancona nel 1919 da Francesco Angelini. Oggi Angelini Industries rappresenta una realtà industriale solida e diversificata che impiega circa 5.800 dipendenti e opera in 21 Paesi del mondo con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, generato nei settori della salute, della tecnologia industriale e dei beni di consumo. Una mirata strategia di investimenti per la crescita, un costante impegno in ricerca e sviluppo, una profonda conoscenza dei mercati e dei settori di attività, fanno di Angelini Industries una delle aziende italiane di eccellenza nei settori in cui opera. Per saperne di più visita www.angeliniindustries.com.

About Cureverse Inc.

Fondata nel 2021, Cureverse è diventata rapidamente un innovatore chiave nel panorama biotecnologico coreano, con l'ambizione di rivoluzionare la salute del cervello su scala globale. Specializzata in terapie all'avanguardia a base di molecole innovative, Cureverse si concentra sulla lotta ai disturbi del sistema nervoso centrale (SNC) come il morbo di Alzheimer (MA), con l'obiettivo di dare speranza a milioni di persone in tutto il mondo. Sebbene molti farmaci per il morbo di Alzheimer siano stati immessi sul mercato, fino a oggi una vera e propria svolta non è ancora stata realizzata. Il cuore della nostra innovazione è il CV-01, una terapia “First-in-Class” che mira in modo unico alla via Keap1/Nrf2, attivando Nrf2 attraverso una modulazione precisa. Questo approccio offre una selettività senza precedenti, controllando efficacemente la neuroinfiammazione con una precisione ineguagliata dai trattamenti esistenti. Oltre al CV-01, Cureverse sta portando avanti attivamente il CV-02, un agonista S1P1 parziale che è ora pronto per l'IND, oltre a diversi promettenti programmi di follow-up non clinici. Grazie alle recenti approvazioni IND e ai notevoli progressi clinici, Cureverse ha l’obiettivo di trasformare il modo in cui vengono trattate le patologie neurologiche e migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo.

Contatti stampa

Chiara Antoniucci

Global Head of Brand and Media Communications, Angelini Pharma

Telefono: +39 3477133926

Email: chiara.antoniucci@angelinipharma.com

Sung Jin Cho

Chief Executive Officer, Cureverse Inc.

Email: sjcho@cureverse.co.kr, sjcho@kist.re.kr

