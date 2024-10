ทีมงาน EBC Financial Group รู้สึกเป็นเกรียติได้ที่จัดงาน "เครื่องมือตัวชี้วัดชั้นนำ DiNapoli" ที่ไต้หวัน เมืองไทเป ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขยายความรู้ด้านการเงิน และกลยุทธ์การเทรดในทวีปเอเชีย David Barrett, CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd, ได้แบ่งปันข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือของ EBC กับมูลนิธิองค์การสหประชาชาติต่อต้านโรคมาลาเรีย โดยเน้นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านการเงินและโครงการด้านมนุษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงิน รวมถึง David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้เข้าร่วมการอภิปรายการรับมือกับอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจ และความผันผวนของตลาด โดยใช้เครื่องมือตัวชี้วัดชั้นนำอย่าง DiNapoli Levels ผู้ร่วมอภิปรายในงาน EBC Financial Group ที่ไต้หวัน เช่น Jason Zeng, David Barrett, Joseph AuXano และ Rich Wang ได้พูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง และการคว้าโอกาสทำกำไรท่ามกลางความผันผวนในตลาด

EBC Financial Group เปิดตัวเครื่องมือตัวชี้วัดชั้นนำ DiNapoli เผยกลยุทธ์รับมือกับอุบัติเหตุทางเศษฐกิจในไต้หวัน

TAIWAN, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) จัดงานสัมมนาให้หัวข้อเรื่อง “การใช้งานเครื่องมือตัวชี้วัด DiNapoli รับมือกับอุบัติเหตุทางเศษฐกิจ” ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เทรดเดอร์ นักลงทุน และนักยุทธศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการรับมือกับตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งงานนี้ EBC ตั้งใจที่จะมอบข้อมูลเชิงลึกแนวโน้มเศรษฐกิจโลก รวมถึงผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางการเมือง เงินเฟ้อ และบทบาทของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผ่านการคาดการณ์ และวิเคราะห์ตลาดส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วม

EBC Financial Group ดำเนินการในศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น ลอนดอน, โตเกียว, สิงคโปร์, และซิดนีย์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทางการเงินระดับโลก อย่างเช่น FCA ของสหราชอาณาจักร, CIMA ในหมู่เกาะเคย์แมน, และ ASIC ในออสเตรเลีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางจริยธรรม และมีความน่าเชื่อถือ

ในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์, เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงิน EBC เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิด และไม่หยุดคิดค้นหาแนวทางการรับมือ โดยเรายังคงมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาความสามารถให้กับนักลงทุน ภายในงานนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยง และคว้าโอกาสทำกำไรท่ามกลางความผันผวน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโลกในปัจจุบัน หลังจากเสร็จสิ้นงานประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Joe DiNapoli ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก EBC Financial Group ดำเนินการได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศไต้หวัน กรุงไทเป โดยนำเครื่องมือตัวชี้วัดชั้นนำของ DiNapoli มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก งานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ EBC ในการสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับผู้ใช้งาน เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือเหตุการณอุบัติเหตุทางเศษฐกิจได้ทันเวลา

ความไม่มั่นคงทั่วโลกส่งผลต่อเสถียรภาพของตลาด: ข้อมูลจาก David Barrett

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่กำลังเพิ่มขึ้นกับเศรษฐกิจทั่วโลก ในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน David Barrett ได้ชี้ให้เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทำให้พันธบัตรรัฐบาลมีความไม่แน่นอน และเป็นจุดอ่อนในระบบการเงินทั่วโลก แม้ว่าในช่วงนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะมีการฟื้นตัว แต่การถดถอยทางเศรษฐกิจในเยอรมนีก็มีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปสู่วิกฤตยูโรโซน

David Barrett ชี้นให้เห็นว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เช่น สงครามในยูเครน และความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง โดยความรุนแรงนี้กำลังกลายเป็นปัญหาระดับโลก ส่งผลให้ภาคพลังงานหยุดชะงัด อีกทั้งยังทำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนมากขึ้น เขาเน้นย้ำถึง ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะความไม่แน่นอน และยากที่จะคาดการณ์ แม้แต่นักลงทุนที่มากประสบการณ์ ยังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และไม่เคยพบเจอมาก่อน

หนึ่งในภารกิจสำคัญของ EBC ในการช่วยเหลือเหล่านักลงทุนท่ามกลางความผันผวน โดย David Barrett ได้พูดถึง ความมุ่งมั่นในการจัดหาเครื่องมือซื้อขายที่ทันสมัย และโครงการการศึกษาที่มีคุณภาพ ความร่วมมือระหว่าง EBC กับ เครื่องมือตัวชี้วัดของ DiNapoli มีบทบาทสำคัญในการช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด โดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ผนวกเข้ากับข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก

ซึ่งเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหารเงินโลกคือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ David Barrett ได้แสดงความเห็นไว้ว่า “ถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดไม่มีสเถียรภาพ เนื่องจากนักลงทุนกำลังเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น”

David Barrett ยังกล่าวอีกว่า “เราไม่ได้เห็นแค่ความผันผวนในตลาด แต่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างมาก โดยความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และนโยบายการเงินเกิดขึ้นพร้อมกันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” เขาเตือนให้นักลงทุนและเทรดเดอร์ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือตัวชี้วัด DiNapoli ตัวช่วยในการวิเคราะห์ พร้อมทั้งคาดการณ์มุมมอง เพื่อก้าวผ่านความไม่แน่นอนในตลาด David Barrett กล่าวต่อว่า “หากไม่ทำเช่นนี้ นักลงทุนจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ความซับซ้อน และจะไม่สามารถก้าวทันแนวโน้มเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว”

คว้าโอกาสในการเทรด: Jason Zeng กับเทคนิคการใช้งานตัวชี้วัด DiNapoli

ในงานนี้ Jason Zeng ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Fibonacci Investment Consulting, LLC อธิบายถึงความสำคัญของตัวชี้วัด DiNapoli โดยเครื่องมือตัวชี้วัดนี้ช่วยให้นักลงทุนหาจุดกลับตัว และเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อขาย Jason Zeng ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิค DiNapoli ได้ชี้ให้เห็นว่า ตัวชี้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้คาดการณ์แนวโน้มราคาแต่ยังเป็นตัวช่วยการจัดการความเสี่ยงและทำกำไรท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนอีกด้วย

Jason Zeng ได้อธิบายถึงวิธีการใช้ทฤษฎี DiNapoli Levels ที่อิงตามหลักการของ Fibonacci ในการคาดคะเนการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน โดยเขายกตัวอย่างจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เครื่องมือตัวชี้วัด DiNapoli ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถหาจุดเข้าออกจากตลาดได้อย่างแม่นยำ แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลาง

Jason Zeng กล่าวว่า "การใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น และดำเนินการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ" เขายังได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริงที่แสดงให้เห็นว่า หลักการของ DiNapoli มักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง

Jason Zeng ได้เน้นย้ำว่า ปัจจุบันตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวชี้วัด DiNapoli สามารถช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ และตอบสนองต่อการเทรดที่มีความซับซ้อน เขายังชี้ให้เห็นว่า ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ และนักลงทุนที่ต้องการกำไรในช่วงตลาดที่มีความผันผวนสูง อีกทั้งยังลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในตลาด

เนื่องจาก EBC ยังคงขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องมือและความรู้ที่ออกแบบมาสำหรับ เทรดเดอร์โดยเฉพาะ เพื่อเป็นตัวช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

ตลาดทุนภายใต้แรงกดดัน:Dr. Hua-Shen Pan อธิบายถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการรับมือทางเศรษฐกิจ

Dr. Hua-Shen Pan นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและคอลัมนิสต์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกที่กำลังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินทุน และกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งเขาชี้ให้เห็นว่า ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดไม่มีความมั่นคง ซึ่งส่งผลกระทบมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจแบบเดิม

Dr. Pan ได้พูดถึงทิศทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเขามองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระบบการเงินทั่วโลก ในขณะที่รัฐบาลจีนกำลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ ๆ นักลงทุนทั่วโลกต่างเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่านโยบายเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในการช่วยรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

เขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความร้อนแรงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจเกิดความซับซ้อน เช่น ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนและความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง กำลังทำให้ราคาพลังงานเพิ่มอย่างรุนแรง และทำให้ความพยายามของธนาคารกลางในการควบคุมเงินเฟ้อมีความยากมากขึ้น Dr. Hua-Shen Pan ชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และปฏิกิริยาของตลาดนั้นเพิ่มมากขึ้น โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบการคาดการณ์เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการกับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้

Dr. Pan ยังได้ให้ความเห็นว่า แม้ว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดมีความผันผวน แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องทำคือการปรับตัว โดยเน้นการจัดการความเสี่ยงและวางกลยุทธ์ระยะยาวที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้และความสำคัญของนโยบายโลก เช่น การดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ และนโยบายเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนในอนาคตอย่างแน่นอน เป็นต้น

เขายังกล่าวอีกว่า "ปัจจุบันตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป" และให้ตั้งข้อสังเกตว่า "เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งต้องการกลยุทธ์การลงทุนแบบใหม่"

การรับมือกับปฏิกิริยาตลาดหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ: ข้อมูลสำคัญจาก Joseph AuXano

Joseph AuXano ผู้อำนวยการหลักสูตรออนไลน์ DiNapoli (DAP) ได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังกังวล นั่นคือผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และการเปลี่ยนแปลงของกลไกตลาด ซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือตัวชี้วัด DiNapoli สามารถใช้ในการประเมินปฏิกิริยาของตลาดหลังจากการประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคาดการณ์ความผันผวนและเป็นตัวช่วยการตัดสินใจลงทุน

จากการวิเคราะห์อย่างละเอียดในการประชุมของ FOMC ครั้งล่าสุด Joseph AuXano ได้อธิบายว่าหุ้นขนาดใหญ่ เช่น Tesla และ Nvidia มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการลดอัตราดอกเบี้ย เขายังได้แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดขั้นสูง MACD Predictor และ DiNapoli สามารถให้สัญญาณสำคัญล่วงหน้า ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าทำกำไรจากแนวรับและแนวต้านที่มีความเป็นไปได้สูง

Joseph AuXano เน้นย้ำถึง ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรอบเวลา โดยชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาแนวโน้มระยะสั้นเพียงอย่างเดียวทำให้เทรดเดอร์เสี่ยงต่อการเผชิญกับความผันผวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การใช้ตัวชี้วัด DiNapoli จะช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดการกับความผันผวนในระยะสั้นและติดตามแนวโน้มระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น

“จากเหตุการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวนอย่างมาก และไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่การใช้เครื่องมือตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแนวโน้มคาดการณ์ได้แม่นยำ และวิเคราะห์สัญญาณตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ” Joseph AuXano กล่าว

เขายังกล่าวเสริมว่า “งานสัมมนาในวันนี้ได้มอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มตลาด การวิเคราะห์ราคาของตัวชี้วัด DiNapoli จะช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนมีข้อได้เปรียบในการจัดการกับความผันผวน รวมถึงวินัย และแผนการลงทุน โดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่ปกติ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และนโยบายของธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน”

ลดความเสี่ยงจากการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม: ข้อมูลเชิงลึกจาก Rich Wang

Rich Wang, CTO ของ Provider Space ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม และความเสี่ยงที่มาพร้อมกับระบบซื้อขายอัตโนมัติในตลาดการเงินปัจจุบัน การนำเสนอของเขามุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนสูงขึ้น

Rich Wang ได้พูดถึงข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม โดยชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าการใช้ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการซื้อขาย แต่ก็ทำให้เทรดเดอร์เสี่ยงต่อความสูญเสียได้มากขึ้นเช่นกัน หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม เขาได้แบ่งปันเหตุการณ์ในชีวิตจริงว่า ความผันผวนในตลาดสามารถกระตุ้นให้การซื้อขายอัตโนมัติให้ทำงานอย่างรวดเร็วในปริมาณมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตั้งจุดกำไรและจุดหยุดขาดทุน (Stop-Loss) และดำเนินการทดสอบย้อนหลังอย่างละเอียดด้วยอัลกอริทึม เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะไม่ล้มเหลวในช่วงที่ตลาดเกิดความไม่ปกติ เขาชี้ให้เห็นว่า การจัดการความเสี่ยงนั้นจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการซื้อขาย โดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าตลาดมีความผันผวนต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของธนาคารกลางมากขึ้น

Rich Wang กล่าวว่า “การใช้ระบบซื้อขายอัตโนมัติสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับเทรดเดอร์ และยังต่อมีการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งอีกด้วย” เขาได้อธิบายกลยุทธ์การลดความเสี่ยงล่าสุดที่นำมาใช้ในระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมการเทรดได้ดียิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

ในช่วงสุดท้ายของงานสัมมนา

งานสัมมนาในครั้งนี้ EBC ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีเป็นประโยชน์ อีกทั้งยังมอบเครื่องมือและความรู้ให้กับนักลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนในตลาด โดยเริ่มตั้งแต่ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ การซื้อขายแบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการตอบสนองหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในงานสัมมนายังเน้นถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ทันสมัย เช่น DiNapoli Levels เพื่อจัดการความเสี่ยงและคว้าโอกาสในตลาดการเงิน

ในขณะที่มุมมองทางเศรษฐกิจโลกยังคงไม่แน่ชัด EBC Financial Group ยังคงนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวโน้มการลงทุน วิธีการปรับตัวต่อสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับนักลงทุน และเทรดเดอร์ เพื่อรับมือกับความท้าทายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

