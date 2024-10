PÉKIN, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 14 octobre, la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation 2024 s’est déroulée avec succès à la communauté 798·751. L’événement a attiré près de 200 participants, dont des représentants de ministères chinois, d’organisations internationales, d’ambassades, de sociétés civiles, du monde universitaire et du secteur privé.

Célébration de la Journée mondiale de l’alimentation 2024

Instaurée en 1981 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Journée mondiale de l’alimentation (JMA) est célébrée le 16 octobre de chaque année et vise à sensibiliser le monde entier aux problèmes liés à l’alimentation, à promouvoir des actions de lutte contre la faim et à garantir à chacun l’accès à une alimentation suffisante. Le thème de la JMA 2024, « Droit aux aliments, au service d‘une vie et d‘un avenir meilleurs », a souligné la nécessité urgente d’une transformation des systèmes agroalimentaires afin de les rendre plus résilients, inclusifs et durables.

Remarque : trois performances intégrant la culture chinoise et des thèmes agricoles ont été présentées tout en utilisant l’art comme moyen de souligner l’importance de la sécurité agroalimentaire. L’image présentée est une prise de vue en direct de la performance de Kunqu & Experimental Music

Vinod Ahuja, Représentant par intérim de la FAO pour la Chine et la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Zhao Lijun, Directeur général adjoint du Centre de promotion du commerce agricole du ministère chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales, Li Fujun, Directeur général du Centre chinois de recherche et de formation sur les céréales, Yang Beibei, vice-maire du district de Chaoyang, Pékin, Chine. et Jiang Nan, Président, Beijing 798 Culture Technology Co. ont assisté à l’événement. Ils ont souligné le rôle essentiel de la sécurité alimentaire dans la stabilité nationale et ont mis en avant les réalisations importantes de la Chine en matière d’amélioration de la sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. Les intervenants ont également salué la solide collaboration engagée entre la Chine et la FAO en soulignant l’alignement de la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité alimentaire de la Chine avec les efforts déployés à l’échelle mondiale en vue de garantir la sécurité alimentaire.

Le panneau d’affichage de la Destination artistique mondiale

Jiang Nan, président de Beijing 798 Cultural and Technology Co., Ltd., a fait remarquer, à propos de cet événement, que la communauté 798·751 servait depuis longtemps de plaque tournante pour les échanges culturels internationaux en assurant la fusion de la culture et de la technologie tout en promouvant des initiatives écologiques et en équilibrant les avantages économiques et sociaux. Cet événement représente une partie importante de la saison artistique internationale de la communauté 798 et souligne davantage encore le rôle crucial de 798·751 dans les échanges culturels mondiaux. « Tout comme l’alimentation, l’art a besoin lui aussi d’un sol fertile et d’un travail attentif. Sur le sol fertile de 798·751, nous nous engageons à favoriser le développement de nouvelles créations artistiques optimisées en explorant la fusion dynamique de la culture et de la technologie », a déclaré Jiang.

