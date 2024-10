KFSHRC pionero en tratamiento del cáncer con terapias innovadoras y resultados excepcionales

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) está revolucionando el tratamiento de cáncer en la región con terapias transformativas, como la terapia con células CAR-T y la edición de genes CRISPR. Con más de 40 años de experiencia, KFSHRC surge como líder mundial en servicios de atención oncológica personalizada innovadora.

En 2023, el Centro de Excelencia Oncológica trató el 25% de todos los casos de cáncer en Arabia Saudita, logrando una tasa de recuperación general del 50% y una tasa de recuperación sobresaliente del 90% para los pacientes con leucemia.

Como uno de los pocos centros globales que ofrecen terapia con células T CAR, KFSHRC ha transformado el tratamiento del cáncer de sangre al reprogramar las células inmunitarias de los pacientes. Desde 2021, más de 100 pacientes han sido tratados, incluido su primer caso con un paciente de leucemia de 13 años. En 2023, se administraron 59 terapias de células T con CAR, un aumento del 62%, con una tasa de supervivencia a cinco años del 97% para tumores renales pediátricos. KFSHRC ha sido pionero en la producción local de células T CAR para ampliar el acceso y reducir costos.

El programa de oncología pediátrica de KFSHRC, con sede en el King Fahd National Center for Children's Cancer (KFNCCC), también continúa siendo un luz de esperanza, con un 92% para la leucemia linfoblástica aguda (LLA). Con más de 3000 trasplantes de células madre pediátricas completados, KFSHRC ha localizado tratamientos críticos, reduciendo la necesidad de que los pacientes busquen tratamiento en el extranjero.

KFSHRC además avanza en medicina genómica con la edición de genes CRISPR-Cas9 y terapias personalizadas contra el cáncer, incluyendo primeros ratones genéticamente modificados del Reino para investigación de enfermedades raras. Los ensayos de terapia génica para la hemofilia A y la HPN han mejorado los resultados y reducido los costos.

Ampliando su rol en inmunología e investigación genómica, KFSHRC continúa adoptando un enfoque centrado en el paciente para ofrecer terapias que salvan vidas y transformar la atención a nivel mundial.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa

