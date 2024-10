Valour, la filiale de DeFi Technologies, renforce sa stratégie sur le marché nordique avec le transfert de ses ETP cryptographiques vers le marché boursier Spotlight

Mouvement stratégique sur le marché nordique : Valour Inc., une filiale de DeFi Technologies, va transférer 19 de ses ETP du marché nordique de croissance vers le marché boursier Spotlight à Stockholm, dans le but de renforcer sa position sur le marché nordique des ETP et de soutenir la croissance des instruments liés aux cryptomonnaies.



Valour Inc., une filiale de DeFi Technologies, va transférer 19 de ses ETP du marché nordique de croissance vers le marché boursier Spotlight à Stockholm, dans le but de renforcer sa position sur le marché nordique des ETP et de soutenir la croissance des instruments liés aux cryptomonnaies. Liquidités accrues et expansion commerciale : Avec cette opération, les ETP de Valour, qui ont généré environ 14,3 milliards de SEK (1,3 milliard de dollars américains) en volume de transactions au cours de l’année écoulée, passeront à 23 cotations sur Spotlight, ce qui permettra à la société d’être en bonne posture pour bénéficier de liquidités accrues et assurer son expansion commerciale.

TORONTO, 19 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA : DEFI) (GR : RB9) (OTC : DEFTF), une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec la finance décentralisée (« DeFi »), a le plaisir d’annoncer que sa filiale Valour Inc. (« Valour »), l’un des principaux émetteurs de produits négociés en bourse (« ETP ») offrant un accès simplifié aux actifs numériques, retirera 19 ETP de la cote du marché nordique de croissance (« NGM ») à la clôture des opérations boursières le 18 octobre 2024, et les réinscrira à la cote sur le marché boursier Spotlight (« Spotlight ») à Stockholm, en Suède, le 21 octobre 2024. Parce qu’elle renforce sa position dans le segment des ETP, notamment pour les instruments liés aux actifs numériques, cette décision constitue une étape cruciale dans la stratégie de croissance de Valour sur le marché nordique.

Au cours des douze derniers mois, les ETP de Valour ont généré un volume de transactions d’environ 14,3 milliards de SEK (1,3 milliard de dollars américains), et le transfert vers Spotlight devrait soutenir une croissance forte et continue ainsi qu’une liquidité accrue. Avec cette opération, Valour disposera d’un total de 23 instruments cotés sur Spotlight, faisant ainsi de Valour un acteur important sur ce marché.

« La collaboration engagée avec le marché boursier Spotlight nous permet d’accélérer le rythme de lancement de nouveaux instruments sur le marché. « Nous aurons initialement 23 instruments cotés sur Spotlight, mais notre objectif est de doubler ce nombre. Avec Spotlight, nous avons pour ambition de devenir la première plateforme européenne pour les ETP cryptographiques », déclare Johanna Belitz, Responsable des pays nordiques chez Valour.

« Nous sommes extrêmement fiers et satisfaits de notre collaboration avec Valour, qui a permis à notre segment ETP de bénéficier d’un démarrage en force depuis son lancement en juin de cette année. En transférant la totalité de ses ETP sur le marché boursier Spotlight, Valour renforce une relation qui suscite de grandes attentes, notamment en ce qui concerne l’augmentation du nombre d’instruments de haute qualité négociés dans un environnement sécurisé. En outre, les ETP de Valour seront désormais négociés sur une plateforme présentant un potentiel considérable d’augmentation des échanges internationaux », commente Anders Kumlin, PDG du marché boursier Spotlight.

Parmi les ETP transférés figurent des produits populaires basés sur le Bitcoin, l’Ethereum et le Solana en tant qu’actifs sous-jacents. Valour souligne que les détenteurs de ces instruments n’auront pas besoin de prendre de mesures concernant le changement de cotation, qui devrait se dérouler sans difficulté dès le premier jour de négociation sur Spotlight prévu pour le 21 octobre 2024.

Marquant une nouvelle phase dans le partenariat conclu entre Valour et Spotlight, cette transition constitue pour Valour un élément clé de son objectif à long terme d’extension et de renforcement de sa présence sur le marché international des ETP d’actifs numériques.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (DeFi). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et jouissant d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur Linkedin et Twitter, et pour obtenir de plus amples détails, consultez son site à l’adresse suivante : https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (ensemble, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques d’une manière simple et sécurisée via leur compte bancaire traditionnel. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF).

Outre sa nouvelle plateforme d’actifs numériques adossée à des actifs physiques, qui comprend 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking, Valour propose des ETP d’actifs numériques entièrement couverts moyennant des frais de gestion faibles à nuls, ainsi que des cotations de produits sur les bourses, les banques et les plateformes de courtage européennes. Le portefeuille de Valour intègre les ETP Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip, tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont le Bitcoin Zero et l’Ethereum Zero, les premiers produits d’investissement passifs entièrement couverts avec le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) en tant que sous-jacents, qui sont totalement sans frais. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir des mises à jour, consultez le site valour.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans s’y limiter, le transfert des ETP à Spotlight ; la stratégie de croissance de Valour dans les pays nordiques ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire concernant la croissance et l’adoption de la finance décentralisée ; la recherche par la Société et ses filiales d’opportunités commerciales ; et le bien-fondé ou les rendements potentiels de ces opportunités. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

