KFSHRC lidera inteligencia sanitaria en diagnóstico y atención al paciente

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) contribuye a la innovación en atención médica global, aprovechando la inteligencia artificial (IA) y la robótica para optimizar la precisión del diagnóstico, agilizar la atención al paciente y mejorar los resultados del tratamiento.

Siendo fundamental el Centro de Inteligencia Sanitaria (CHI), que utiliza 20 aplicaciones de IA para el avance de las imágenes médicas, flujo de pacientes y gestión de recursos, fomentando un ecosistema de IA sostenible. A través de modelos predictivos para trasplantes de médula ósea y reingresos por insuficiencia cardíaca, CHI permite la identificación temprana de pacientes de alto riesgo, mejorando los tratamientos personalizados en tiempo real. En colaboración con la Comisión Saudita de Especialidades de Salud, CHI lanzó un programa de capacitación en IA de salud aplicada, que permite a los trabajadores de la salud tomar decisiones precisas y oportunas y avanzar en el liderazgo de la IA.

Además, las herramientas de IA en radiología mejoraron la precisión diagnóstica en un 25% y redujeron las tasas de diagnóstico erróneo en un 18%, avanzando en la detección de cáncer y enfermedades cardiovasculares. El Centro de Comando de Capacidad impulsado por IA del hospital automatiza las tareas y optimiza la asignación de recursos para agilizar aún más la atención. Desde 2021, ha completado más de 170,000 intervenciones, reduciendo los tiempos de espera de camas de 32 a 6 horas, y el 90% de los servicios de farmacia y laboratorio se completaron en 15 minutos.

KFSHRC continúa avanzando en sus capacidades de IA con JuhAIna, un sistema de IA generativa diseñado para agilizar la toma de decisiones sobre trasplantes de órganos, que se expondrá en la Exposición de Salud Global en Riad.

Estos avances ganaron reconocimiento mundial de KFSHRC, incluyendo ser nombrado uno de los "Mejores Hospitales Inteligentes del Mundo para 2025" de Newsweek y ganar el Premio de Liderazgo 2022 en Inteligencia Artificial y el Premio de Salud Digital ZIMAM 2022.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd151194-c9f7-46fb-ba38-f4f19a5e0754

