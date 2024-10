Comienza el Tour de la isla de Chonming del UCI WorldTour Femenino 2024

El comité organizador del Tour de la isla de Chonming del UCI WorldTour Femenino 2024

El tan esperado Tour de la isla de Chonming del UCI WorldTour Femenino 2024 comienza el 15 de octubre de 2024. Dieciocho equipos de todo el mundo y 108 ciclistas profesionales competirán a lo largo de una distancia total de 349,3 kilómetros.

Durante los tres días de la carrera, las participantes recorrerán 17 municipios del distrito de Chongming, pasando por lugares emblemáticos y pintorescos como el puente sobre el río Yangtsé, el parque rural de la isla de Changxing, el parque Lotus Expo, el parque del lago Mingzhu y el Centro de entrenamiento deportivo de Shanghái.

Las participantes en el tour se adentrarán en los logros de la construcción de la Isla Ecológica de Chongming, donde podrán apreciar la belleza, el valor ecológico y la cultura de la campiña de Chongming, además de sentir la simpatía y la hospitalidad de los habitantes de Shanghái.

El UCI WorldTour Femenino 2024 consta de 27 carreras en distintos lugares del mundo, incluyendo 13 eventos de varios días en Francia, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Australia.

El Tour de la Isla de Chongming sigue siendo la única prueba ciclista femenina de varios días de duración en China.

«El Tour de la Isla de Chongming es un evento internacional de clase A en China. Es del mismo nivel 2.WWT que las famosas carreras ciclistas del Tour de Francia, el Giro de Italia y La Vuelta», afirma Feng Baozhong, vicepresidente de la Asociación China de Ciclismo.

En la competición, que durará tres días, la primera etapa es la de Chongxi, con una distancia total de 108,9 kilómetros; la segunda etapa es la de Chongdong, con un recorrido total de 129 kilómetros; y la tercera etapa es la de Chongzhong y la carrera de circuito de la ciudad, con un total de 111,4 kilómetros, explica Feng.

«Entre las ciclistas, hay seis campeonas nacionales, 16 campeonas de etapas femeninas y 12 campeonas de pruebas. El campeón de la general por equipos de 2023, Roland, y el equipo de la UAD, que representa al campeón de la general individual de 2023, seguirán compitiendo en esta ocasión», declaró Feng en Shanghai Daily.

Luo Wenhua, subdirector de la Oficina de Deportes de Shanghái, describió la preparación y las características de la prueba de este año.

«La carrera de este año destaca el entorno natural y las ventajas ecológicas de Chongming. Tras cruzar el puente del río Yangtsé, la prueba recorrerá el parque temático de bicicletas de la ciudad de Chenjia, el Centro de Entrenamiento Deportivo de Shanghái, el parque del humedal de Dongtan y la zona paisajística del lago Xisha Mingzhu, mostrando los nuevos logros de la magnífica isla ecológica de Chongming», declaró.

«La edición de este año presentará cuatro aspectos destacados», añadió Luo.

«En primer lugar, el evento coincide con el final de la celebración del Día Nacional, y se seguirá promoviendo la fórmula «deporte combinado con turismo» durante la semana festiva.

En segundo lugar, se celebrarán competiciones amateurs de élite antes del evento principal, siguiendo los criterios de las competiciones profesionales, con el objetivo de promover el ciclismo.

Además, se adoptará una comunicación multicanal interactiva e integrada para mejorar la cobertura informativa y generar un ambiente dinámico para el evento.

Por último, pero no por ello menos importante, al integrar la cultura, el deporte, los negocios y los viajes como modelo organizativo de la competición, el evento ofrecerá una rica y diversa gama de actividades paralelas, brindando una maravillosa experiencia a todos los participantes».

Según el director del distrito de Chongming, Li Jun, el Tour de la Isla de Chongming del UCI WorldTour Femenino 2024 es una de las medidas concretas para implantar y llevar a cabo el «Esquema del Plan de Desarrollo de la Isla Ecológica de Primera Clase de Chongming (2021-2035)» y el «Reglamento de Desarrollo Deportivo de Shanghái».

En los últimos años, Chongming se ha comprometido a impulsar la ecología verde, la producción sostenible y un estilo de vida más ecológico, convirtiéndose en un referente nacional en materia de civilización ecológica. Ha establecido un referente para el desarrollo ecológico dentro de la región del río Yangtsé y ha impulsado el crecimiento de su sector deportivo a través de la economía de eventos y la estimulación del consumo deportivo.

Li comentó que Chongming tiene un terreno llano, una gran riqueza ecológica y un clima favorable, lo que la convierte en un lugar ideal para el ciclismo.

En su empeño por mejorar la infraestructura ciclista, Chongming está desarrollando una vía verde para bicicletas de ocio de alto nivel con un trazado descrito como «un anillo, cinco círculos, 15 longitudes y múltiples puntos», así como una «ciudad ciclista» en la ciudad de Chenjia. Estas iniciativas pretenden ofrecer al público espacios al aire libre que combinen a la perfección el ciclismo con el turismo, las visitas de monumentos, el ocio y el entretenimiento.

Todos los años se celebran eventos ciclistas públicos, como la Carrera de Élite de la Isla del Delta del Río Yangtze, la Vuelta Ciclista a la Isla y el Festival Ciclista de Dongtan, que forman una imagen de marca característica y muy influyente de los deportes ciclistas.

El programa «Todo el mundo puede ir en bici» se desarrolla en todas las escuelas primarias de Chongming, con el objetivo de inculcar a los alumnos los principios de la vida con bajas emisiones de carbono y el transporte ecológico, así como de fomentar el talento en el ciclismo.

