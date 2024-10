À venir! La Campagne nationale du coquelicot 2024 de la Légion

Une nouvelle initiative de distribution des coquelicots et des programmes de commémoration viendront rehausser la Campagne 2024

OTTAWA, Ontario, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Campagne nationale du coquelicot de La Légion royale canadienne approche à grands pas et mettra en vedette d'anciennes et de nouvelles initiatives. La Campagne débutera officiellement le vendredi 25 octobre.

« La Légion est toujours à la recherche de nouvelles façons d’intensifier sa campagne annuelle et d'élargir sa capacité à servir les anciens combattants et vétérans, ainsi que leur famille, a rappelé le président national de la Légion, M. Berkley Lawrence. Or, cette année, nous aurons quelque chose de nouveau à partager. »

Une toute nouvelle collaboration!

Des boîtes à coquelicots traditionnelles ainsi que des boîtes « Donnez. Commémorez. » à paiement sans contact seront disponibles pour les dons dans des milliers d'endroits. Les donateurs pourront également faire des dons en ligne sur le site Web national de la Légion. Mais ce n'est pas tout! La semaine prochaine, la Légion dévoilera une toute nouvelle collaboration qui améliorera grandement la capacité de l'organisme à distribuer des coquelicots un peu partout. Restez à l'affût pour tous les détails.

Coquelicots biodégradables et « Histoires de coquelicots »

La Légion continuera d'offrir des coquelicots et des couronnes biodégradables; des centres de coquelicots pour maintenir en place ces derniers seront aussi disponibles avec d'autres articles du Souvenir à l'adresse https://www.poppystore.ca.

La Légion présentera de nouveau son initiative populaire de « Histoires de coquelicots ». Pour se rendre sur le site Histoiresdecoquelicots.ca, les gens peuvent utiliser leur téléphone intelligent et scanner leur coquelicot de revers pour découvrir l'histoire d'un ancien combattant ou vétéran canadien. Or, cette année marquant le 100e anniversaire de l'Aviation royale du Canada (ARC), lorsque les gens scanneront leur coquelicot, ils auront d'abord accès à des histoires personnelles d'ex-militaires membres de l'ARC.

Au service des anciens combattants et vétérans, et de leurs familles, et à la promotion du Souvenir

Près de 20 millions $ sont donnés chaque année dans le cadre de la Campagne nationale du coquelicot; ces sommes sont directement consacrées à des initiatives visant à soutenir les anciens combattants et vétérans du Canada et leurs familles, et à promouvoir le Souvenir.

Le 11 novembre : Cérémonie national, Deux minutes de silence, Lieux de cérémonie

Le 11 novembre, la Légion tiendra sa Cérémonie nationale du jour du Souvenir, laquelle sera diffusée en direct sur sa page Facebook. Nous invitons encore une fois les Canadiens et Canadiennes à bien vouloir prendre deux minutes de silence où qu'ils soient ce jour-là.

Les bénévoles de la Légion à travers le pays verront aussi à organiser plusieurs autres cérémonies locales. Le site des lieux de cérémonie de la Légion (à Legion.ca) est constamment mis à jour avec plus de détails pour aider les Canadiens et Canadiennes à trouver une cérémonie près de chez eux.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses quelque 260 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

