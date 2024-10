Duck Creek Technologies 於 Gartner® 2024 Magic Quadrant™ 報告中，獲評為北美洲軟件即服務（SaaS）財產和意外險（P&C Insurance）核心平台的領導者

因願景的完整性和執行能力而備受認可

波士頓, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 軟件即服務(SaaS)財產和意外險(P&C Insurance)核心平台市場解決方案的頂尖和創新供應商 Duck Creek Technologies 今天宣佈,該公司於 2024 Gartner® Magic Quadrant™ 魔力象限報告中,獲 Gartner 評選為北美洲軟件即服務財產和意外險核心平台的領導者。 該項評估是根據分析公司整體願景的完整性和執行能力作為具體標準。

Magic Quadrant 魔力象限報告是針對特定市場進行嚴格、以事實為依歸的研究結果,在高速增長且供應商差異化明顯的市場中,提供了供應商相對地位的廣角視圖。 供應商被分為四個象限:領導者、挑戰者、有遠見者及特定領域者。 該研究從符合您獨特業務和技術需求的市場分析中,讓您獲得最大收益。

Duck Creek Technologies 行政總裁 Michael Jackowski 透露:「我們低程式碼、可配置的軟件即服務平台,協助保險公司在當今競爭白熱化的市場中脫穎而出。 我們繼續透過人工智能、機器學習,以及為保險公司帶來嶄新的解決方案,當中包括 Payments Facilitator(支付服務商)服務來提升我們的平台,以迅速、高效的方式為客戶的業務帶來增長和超卓的客戶體驗。 對於今年再度獲得 Gartner 認可,評選為財產和意外險(P&C Insurance)技術領域的領導者,我們深感自豪。 展望未來,我們將會繼續充實平台的內容,為保險公司提供更多服務,使其在競爭中保持領先地位,包括通過 Active Delivery 免除升級,並透過多租戶提高效率和可擴展性。」

資料來源:Gartner Reports: Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham 2024 年 10 月

Gartner 免責聲明:

Gartner 並無支持或認可在其研究刊物中所述的任何供應商、產品或服務,也不建議科技使用者僅選擇那些具有最高評級或其他指定的供應商。 Gartner 研究刊物包含 Gartner 研究機構的意見,並且不應被視為事實的陳述。 Gartner 不承擔與本研究相關的所有明示或暗示的保證,包括適銷性或特定用途適用性的任何保證。

GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際上使用的註冊商標和服務標誌,本文作者經許可使用其商標。 版權所有。

Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司的註冊商標,本文作者經許可使用其商標。 版權所有。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外保險(P&C)及一般保險未來的智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

