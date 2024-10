Duck Creek Technologies 被评为 Gartner® 2024 Magic Quadrant™ 北美 SaaS P&C 保险核心平台领导者

公司因其愿景完整性和执行能力荣获认可

波士顿, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是 SaaS P&C 保险核心平台领域中领先的创新型解决方案供应商,今日宣布公司已被 Gartner 评为 2024 年 Gartner® “Magic Quadrant™ 北美 SaaS P&C 保险核心平台”领导者。 该评估以具体标准为基础,分析了公司的总体愿景完整性和执行能力。

Magic Quadrant 报告是对特定市场进行严谨、基于事实研究的成果,从众多角度反映了供应商在高速增长和差异化明显的市场中的相对地位。 供应商被划分在四个象限之中,分别为:领导者、挑战者、远见者和利基市场参与者。 通过研究,您可以根据自己独特的业务和技术需求,从市场分析中获取最大收益。

“我们的低代码、可配置 SaaS 平台可帮助保险公司在当今竞争激烈的市场中脱颖而出。 我们将继续通过人工智能、机器学习以及为运营商提供包括 Payments Facilitator 在内的全新解决方案,来增强我们平台的实力,使运营商能够拥有更快的速度、更高的效率,提供更好的客户体验,从而更好地发展业务,”Duck Creek Technologies 的首席执行官 Michael Jackowski 表示。 “我们很荣幸今年再次被 Gartner 评为 P&C 保险技术领域的领导者。 展望未来,我们将继续进行平台扩展,为运营商提供更多服务,使其在竞争中保持领先,包括通过 Active Delivery 淘汰更新,以及通过多用户模式提高效率和可扩展性。”

点击此处免费查看 Magic Quadrant 报告,了解更多有关 Duck Creek 的优势和注意事项以及其他供应商产品的信息。

来源:Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham,2024 年 10 月

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大功能,实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念;我们相信,保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供,也可整套提供,所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com,了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek,获取最新资讯。

