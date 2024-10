Duck Creek Technologies ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America ประจำปี 2024

องค์กรเป็นที่ยอมรับในด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์และความสามารถในการดำเนินการ

บอสตัน, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำและมีความเป็นนวัตกรรมในตลาดแพลตฟอร์มหลักของการให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) ด้านประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) ได้ประกาศในวันนี้ว่า Duck Creek Technologies ได้รับการจัดอันดับจาก Gartner ให้เป็นผู้นำในรายงาน Gartner® “Magic Quadrant™ for SaaS P&C Core Platforms, North America” ประจำปี 2024 การประเมินดังกล่าวใช้เกณฑ์เฉพาะ ซึ่งจะวิเคราะห์ความครบถ้วนสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์และความสามารถในการดำเนินการโดยรวมของบริษัท

รายงาน Magic Quadrant เป็นผลมาจากการวิจัยที่เข้มงวดและอิงตามข้อเท็จจริงในตลาดเฉพาะ ซึ่งให้มุมมองที่กว้างไกลเกี่ยวกับตำแหน่งสัมพันธ์ของผู้ให้บริการในตลาดที่มีการเติบโตสูง และความแตกต่างของผู้ให้บริการนั้นมีอย่างชัดเจน ผู้ให้บริการแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำ คู่แข่ง ผู้มีวิสัยทัศน์ และผู้ให้บริการเฉพาะกลุ่ม การวิจัยช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและเทคโนโลยีเฉพาะ

“แพลตฟอร์ม SaaS ที่ปรับแต่งและกำหนดค่าได้อีกทั้งใช้การเขียนโค้ดน้อยของเราช่วยให้ผู้ให้บริการประกันภัยโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน เรายังคงพัฒนาแพลตฟอร์มของเราต่อไปโดยใช้ AI, การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการนำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ ให้กับผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึง Payments Facilitator เพื่อขยายธุรกิจของผู้ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า” Michael Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว “เรามีความภูมิใจที่ได้รับการยกย่องจาก Gartner อีกครั้งในปีนี้ให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ เมื่อเรามองถึงสิ่งที่ต้องการทำในอนาคต เราจะพัฒนาแพลตฟอร์มของเราต่อไปโดยมอบสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ผู้ให้บริการ เพื่อให้นำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ ซึ่งนั่นรวมถึงการยกเลิกการอัปเกรดผ่าน Active Delivery และเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดด้วยระบบผู้เช่าหลายราย”

สามารถดูรายงาน Magic Quadrant ฉบับฟรีเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อควรระวังของ Duck Creek รวมถึงสิ่งที่นำเสนอของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ได้ที่นี่

ที่มา: รายงาน Gartner: Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham ฉบับเดือนตุลาคม 2024

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

