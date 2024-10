ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、ガートナー2024年マジッククアドラント (Gartner® 2024 Magic Quadrant™)で北米SaaS P&C保険コアプラットフォーム (SaaS P&C Insurance Core Platforms) のリーダーに選…

ビジョンの完全性と実行能力が評価される

ボストン発, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SaaS P&C保険コアプラットフォーム市場における大手で革新的なソリューションプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは本日、ガートナーにより2024年Gartner®「Magic Quadrant™、北米SaaS P&Cコアプラットフォーム」でリーダーに位置付けられたことを発表した。この評価は、同社の全体的なビジョンの完全性と実行能力を分析する特定の基準に基づいている。

マジッククアドラントレポートは、特定の市場における厳密で事実に基づく調査の集大成であり、成長率が高く、プロバイダーの差別化が明確な市場におけるプロバイダーの相対的な位置を広角的に示している。プロバイダーは、リーダー、チャレンジャー、ビジョナリー、ニッチプレイヤーの4つの象限に位置付けられている。この調査により、独自のビジネスおよびテクノロジーのニーズに合わせて市場分析を最大限に活用することができる。

ダック・クリーク・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるマイケル・ジャコウスキー (Michael Jackowski) は以下のように述べている。「当社のローコードで構成可能なSaaSプラットフォームは、保険会社が今日の競争の激しい市場で際立つのに役立ちます。 当社は、AI、機械学習、およびペイメントファシリテーターなどの新しいソリューションを保険会社に提供することで、プラットフォームを強化し続け、スピード、効率、優れた顧客体験でビジネスを成長させています。今年もガートナーからP&C保険テクノロジー分野のリーダーとして認められたことを誇りに思います。今後は、アクティブデリバリーによるアップグレードの排除や、マルチテナントによる効率性と拡張性の向上など、保険会社が競争で優位に立つためのより多くのものを提供することで、プラットフォームを強化し続けます」。

ダック・クリークの強みと注意点、その他のプロバイダーのサービスについて詳しくは、こちらのマジッククアドラントレポートの無料コピーを参照されたい。

出典:Gartner Reports: Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham October 2024

ガートナー免責事項:

ガートナーは、その調査出版物に記載されているベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、テクノロジーユーザーに対して、最高評価またはその他の指定を持つベンダーのみを選択するよう助言するものでもない。 ガートナーの調査文献は、同社のリサーチ組織の見解で構成されており、その記載が事実と解釈すべきものではない。 ガートナーは、商品性や特定の目的への適合性の保証など、この調査について、明示または黙示を問わず、一切の保証を行うものではない。

ガートナーは、米国内および海外におけるGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、許可を得てここで使用されている。無断複写・転載を禁ず。

Magic QuadrantはGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、許可を得てここに使用されている。無断複写・転載を禁ず。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道担当者向け問い合わせ先:

タラ・ストレッド (Tara Stred) /マリアンヌ・デンプシー (Marianne Dempsey)

Duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.