Duck Creek Technologies צוינה כמובילה ב-Gartner® 2024 Magic Quadrant™ עבור פלטפורמות ליבת ביטוחי רכוש ונפגעים בשיטת תוכנה כשירות, צפון אמריקה

Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית מובילה וחדשנית של פתרונות בשוק פלטפורמות הליבה לביטוחי רכוש ונפגעים בשיטת תוכנה כשירות, הודיעה כי Duck Creek Technologies מוקמה בידי Gartner כמובילה ב- 2024 Gartner® “Magic Quadrant™ for SaaS P&C Core Platforms, North America”. ההערכה התבססה על קריטריונים מוגדרים שניתחו את שלמות החזון והיכולת לביצוע הכוללת של החברה.

דו"חות ה-Magic Quadrant הם שיאו של מחקר קפדני ומבוסס עובדות בשווקים מסוימים, המספקים מבט בזווית רחבה על עמדותיהם היחסיות של הספקיות בשווקים בהם יש צמיחה גבוהה, ובידול ברור בין הספקיות. החברות ממוקמות בארבעה רבעים: מנהיגות, מתמודדות, בעלות חזון ושחקניות נישה. המחקר מאפשר לכם להפיק את המרב מניתוח שוק בהתאם לצרכים העסקיים והטכנולוגיים הייחודיים שלכם.

"פלטפורמת התוכנה כשירות שלנו, המבוססת על קוד בסיס וניתנת להגדרה, עוזרת לספקיות ביטוח להתבלט בשוק התחרותי של ימינו. אנו ממשיכים לשפר את הפלטפורמה שלנו באמצעות בינה מלאכותית, לימוד מכונה ועל ידי הבאת פתרונות חדשים לספקיות, כולל Payments Facilitator, כדי לאפשר להן הרחיב את העסק שלהם במהירות, יעילות ועם חוויית לקוח מצוינת", אמר מייקל ג'קובסקי (Michael Jackowski), מנכ"ל Duck Creek Technologies. "אנו גאים שוב לזכות בהכרה השנה בידי Gartner כחברה מובילה במרחב טכנולוגיות ביטוחי הרכוש והנפגעים. במבט קדימה, נמשיך להעשיר את הפלטפורמה שלנו ונאפשר עוד יותר לספקיות להקדים את המתחרות שלהן, כולל ביטול הצורך בשדרוגים באמצעות Active Delivery והגברת היעילות וההרחבה עם ריבוי מופעים".

צפה בעותק השלם של דו"ח Magic Quadrant כדי ללמוד עוד על נקודות החוזק והאזהרות של Duck Creek, בין הצעות ספקים אחרות, כאן

מקור: דו"חות Gartner: גרטנר (Gartner), Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, צפון אמריקה, Sham Gill, James Ingham, אוקטובר 2024

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.com לקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

