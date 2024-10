Agile Manufacturing GmbH verlegt Hauptsitz nach Berlin - Neues Forschungs- und Entwicklungszentrum geplant

BERLIN, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Agile Manufacturing GmbH, ein führender Anbieter agiler Fertigungssysteme, gab heute die Verlegung ihres Hauptsitzes von Lupburg, Bayern, nach Berlin bekannt. Der Umzug ist Teil der Expansionspläne des Unternehmens, die globale Präsenz und die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auszubauen. Im neuen Hauptsitz in Berlin wird ein modernes F&E-Zentrum eingerichtet.

Strategischer Standort zur Förderung der Innovation

Berlin, bekannt für sein dynamisches Technologie- und Innovations-Ökosystem, wurde als idealer Standort für die Expansion des Unternehmens ausgewählt. Der neue Hauptsitz wird es der Agile Manufacturing GmbH ermöglichen, den vielfältigen Talentpool Berlins zu nutzen und enger mit den Weltklasse-Universitäten, Forschungseinrichtungen und Technologiepartnern der Stadt zusammenzuarbeiten.

"Berlin bietet das perfekte Umfeld für Agile Manufacturing, um seine Aktivitäten zu erweitern und Innovationen zu fördern", sagte Albert Klein, CEO der Agile Manufacturing GmbH. "Agile Manufacturing erfordert eine Mischung aus traditionellem deutschem Ingenieurwissen und künstlicher Intelligenz. Unser neues F&E-Zentrum wird dies widerspiegeln und mit “dem großartigen Talent namens Berlin” zusammenarbeiten. Vielen Dank an Herrn Kai Wegner, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, die IHK Berlin und Berlin Partner für ihre herzliche Unterstützung in den letzten Monaten."

Investitionen in Forschung und Entwicklung

Agile Fertigungssysteme bestehen aus einer komplexen Cloud-Software, die speziell entwickelte Agile Maschinen steuert. Diese Maschinen können innerhalb weniger Tage dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden, und können von ungeschultem Personal bedient werden. Die Maschinen werden ihren Nutzern im Rahmen eines Nutzungsvertrags zur Verfügung gestellt, wodurch Investitionsausgaben vermieden und die Betriebskosten drastisch gesenkt werden. Dieser Vertrag kann jederzeit gekündigt werden, und die Cloud-Software kümmert sich um alle damit verbundenen technischen und Compliance-Fragen. Dieser Ansatz eliminiert praktisch jedes Risiko, das mit dem Einsatz einer neuen Fertigungstechnologie in einem Produktionsbetrieb verbunden ist.

Im Rahmen des Umzugs plant die Agile Manufacturing GmbH erhebliche Investitionen in ihr neues Forschungs- und Entwicklungszentrum, in dem die Maschinen in Zusammenarbeit mit Technologiepartnern und die Cloud-Software von der Software-Entwicklungsgruppe der Agile Manufacturing GmbH entwickelt werden. Das neue F&E-Zentrum wird auch über Einrichtungen für das Testen von Produktionsmaschinen verfügen.

Über Agile Manufacturing GmbH

Die 2023 von der FIT Additive Manufacturing Group gegründete Agile Manufacturing GmbH ist ein führender Anbieter von agilen Fertigungssystemen, die es Herstellern ermöglichen, ihre Produktivität, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit in sich schnell verändernden Märkten zu verbessern.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f9cf84f-0ada-42a2-9b93-aa46d2968161/de

Für weitere Auskünfte: Albert Klein CEO – Agile Manufacturing GmbH albert.klein@agile-manufacturing.de

Agile Manufacturing in Berlin willkommen V.l.n.r.: Dr. Stefan Franzke, Geschäftsführer Berlin Partner GmbH, Albert Klein, Geschäftsführer Agile Manufacturing GmbH, Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, Sebastian Stietzel, Präsident IHK Berlin)

