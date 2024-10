Conclusion of joint FES-WTO seminar for journalists from Latin America

El evento fue inaugurado por la Directora General Adjunta de la OMC, Johanna Hill, que subrayó la importancia de promover el conocimiento y la discusión crítica sobre temas fundamentales para el futuro del comercio mundial, especialmente en un contexto como el actual, marcado por cambios profundos y desafíos significativos para el sistema multilateral de comercio. Hill destacó que América Latina ha sido firme defensora de un comercio inclusivo y sostenible, abogando por el desarrollo equitativo y el acceso justo a los mercados globales. Los países de la región han desempeñado un papel crucial en impulsar las reformas necesarias para modernizar la OMC, garantizar la sostenibilidad del sistema y abordar desafíos globales como el cambio climático y la seguridad alimentaria, añadió la Directora General Adjunta. Durante cinco días, los participantes en el seminario conocieron de primera mano los temas de actualidad en la OMC y el comercio mundial. Los temas abordados incluyeron, entre otros, las negociaciones sobre subvenciones a la pesca y agricultura, las negociaciones plurilaterales, el examen de políticas comerciales y el comercio de servicios. También hubo presentaciones sobre el comercio de mercancías, las políticas de género y cambio climático en el nuevo contexto comercial y la reforma del Órgano de Solución de Diferencias (OSD). Asimismo, los periodistas fueron informados del papel de la propiedad intelectual en el comercio y de cómo la OMC se está preparando ante futuras pandemias. El Seminario contó con el respaldo logístico del Instituto de Formación y Cooperación Técnica (IFCT) de la OMC e incluyó también reuniones con representantes Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC (ACWL). Los periodistas participantes trabajan en medios de prensa escrita, radio y televisión de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

