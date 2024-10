LYB、溶剤ベースのリサイクル会社APKの買収を完了

同社はポートフォリオへのリサイクル技術の追加を歓迎

溶剤ベースのリサイクル技術をさらに開発し、商業規模に拡大する意欲

同社は完全統合により従業員の将来を確保し、専門知識を育成

工場をポストコンシューマープラスチック廃棄物リサイクルに転換



オランダ・ロッテルダム発, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ライオンデルバセル (LyondellBasell) (LYB) は本日、ドイツのメルゼブルクにあるAPK AGの完全所有者になったことを発表した。 APKは完全に統合され、化学業界の持続可能性リーダーであるLYBの一部として存続する。 LYBは、低密度ポリエチレン (LDPE) 向けの独自の溶剤ベースの技術をさらに開発し、将来的に商業プラントを建設する意向。 これにより、LYBはパーソナルケア製品のフレキシブル包装などの用途に使用できる新しい高純度材料の生産が可能となり、顧客とブランド所有者の要求に応えていく。

LYBの循環型および低炭素ソリューション担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるイヴォンヌ・ファン・デル・ラーン (Yvonne van der Laan) は次のように述べている。「溶剤ベースのリサイクル技術会社APKの買収を完了し、100人以上の従業員の将来を確保し、循環型社会への野心と目標を達成するための新たなソリューションをお客様に提供できることを嬉しく思います」。 「この技術は、当社の優れた機械的リサイクル技術と独自の高度なリサイクル技術を補完するものです。 これは、循環型経済への取り組みにおいて、当社のポートフォリオに不可欠な追加要素であり、プラスチック廃棄物の削減に貢献すると考えています」。

APK買収の完了は、9月19日にドイツのショルツ首相とともにヴェッセリングで行われた、触媒高度リサイクルのための初の工業規模のMoReTec工場の定礎式に続き、LYBがより良い明日のためのソリューションをどのように生み出しているかを示すもう一つの証となる。 LYBは、顧客と社会からの、より持続可能なソリューションに対する高まる需要に対応することを目指している。

APK AGの元コーポレート開発ディレクターで統合リーダーのマイク プッシュ (Maik Pusch) は以下のように述べている。「LYBの一員になることができて非常にうれしく思います。 LYBは、当社を次のレベルに引き上げるための優れた専門知識、キャリア チャンス、財務力を提供してくれます。 この組合せにより、当社のテクノロジーが最大限に発揮され、従業員の将来が保証されると確信しています」。

このリサイクル技術は、低密度ポリエチレン (LDPE) 用の独自の溶剤ベースの技術である。 LYBは現在、消費者部門からの混合プラスチック廃棄物の大部分を占めている、リサイクルが困難なフレキシブルプラスチック廃棄物のリサイクルを増やすことを目指している。 生産された材料は、LYBのCirculenポートフォリオで販売される。

2023年3月、LYBは、持続可能性の業界リーダーとしてのLYBの確立を目的とした重要な新企業戦略を発表した。 LYBは、新戦略の重要な要素として、クラス最高の革新的で差別化された技術へのアクセスを構築する野心的な計画を策定し、専用の循環型および低炭素ソリューション (CLCS) ビジネスを形成してきた。 CLCSは、欧州、米国、アジアでプラスチック廃棄物の選別およびリサイクル事業の上流に多額の投資を開始している。



ライオンデルバセルについて

ライオンデルバセル (NYSE: LYB) は、持続可能な日常生活のためのソリューションを生み出す世界の化学業界のリーダーである。 高度な技術と重点的な投資を通じて、循環型および低炭素経済を実現している。 同社は、あらゆる活動を通じて、顧客、投資家、そして社会にとって価値あるものを提供することを目指している。 世界最大のポリマー製造業者の1社であり、ポリオレフィン技術のリーダーである同社は、持続可能な輸送や食品の安全性から、きれいな水や質の高い医療に至るまで、さまざまな用途向けに高品質で革新的な製品を開発、製造、販売している。 詳細については、www.lyondellbasell.comを参照するか、LinkedInで@LyondellBasellをフォローされたい。

報道担当者向け問い合わせ先グローバル

ライオンデルバセル・メディアリレーションズ (LyondellBasell Media Relations)

電話:+1 713 309 4791

電子メール:mediarelations@lyondellbasell.com



または:

報道担当者向け問い合わせ先欧州

ロバート・クライセン (Robert Kleissen) 、欧州社外業務担当 (External Affairs Europe)

電話:+31 6 273 573 98

電子メール:robert.kleissen@lyondellbasell.com

将来の見通しに関する記述

過去の事実ではない事柄に関する本リリースの記述は、将来の見通しに関する記述である。 実際の結果は、同社の持続可能性目標を達成する能力 (事業の統合と施設の運営を成功させる能力を含む) 、収益性の高い循環型および低炭素ソリューション事業を構築する能力、目標と予測を達成するためにリサイクルおよび再生可能ベースのポリマーの生産を増やす能力、およびこれらの目標を達成するために原料を調達する能力など、さまざまな要因に基づいて大幅に異なる可能性がある。 将来の見通しに関する記述で説明されているものと結果が大きく異なる可能性のあるその他の要因については、2023年12月31日終了年度のフォーム10-Kの「リスク要因」セクションに記載されている。このセクションは、www.LyondellBasell.comの投資家向け広報ページおよび証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで閲覧可能。 将来の見通しに関する記述に記載されている行動、出来事、結果のいずれかが発生すること、または発生した場合、同社の経営成績または財政状態にどのような影響を与えるかについては保証されないものとする。 将来の見通しに関する記述は、その作成日時点の記述であり、その時点のライオンデルバセルの経営陣の見積りおよび意見に基づいている。 ライオンデルバセルは、法律で定められている場合を除き、状況または経営陣の見積りもしくは意見が変わった場合においても、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7919be77-930a-4f34-82eb-34284efe5d27/ja

現在ライオンデルバセルの一部となっているドイツのメルゼブルクにあるAPK AGの工場内に立つ従業員のグループ 写真提供:ライオンデルバセル

