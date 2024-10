Le KFSHRC présente ses dernières innovations et solutions de santé à l’occasion de la Global Health Exhibition 2024

RIYAD, Arabie saoudite, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) participera comme principal sponsor (Platine) à l’édition 2024 du Forum mondial de la santé (Global Health Exhibition) qui se tiendra à Riyad du 21 au 23 octobre. Le KFSHRC présentera dans son pavillon ses dernières innovations et solutions en matière de santé, soulignant leur impact sur la qualité des soins, l’expérience des patients et l’efficacité opérationnelle. Ces innovations comprennent notamment l’usage de la robotique en chirurgie cardiaque, la transplantation d’organes, la production de cellules CAR-T, l’analyse pharmacogénomique, le centre de coordination des capacités, ainsi que des réalisations en matière d’utilisation de la réalité virtuelle dans l’enseignement médical.

La participation du KFSHRC s’inscrit dans le cadre de sa volonté d’explorer les nouvelles tendances, d’anticiper l’avenir des soins de santé et de renforcer sa position de leader en tant qu’innovateur dans le domaine des soins de santé au niveau mondial. Les visiteurs du pavillon découvriront les réalisations pionnières du KFSHRC, notamment la première transplantation cardiaque effectuée complètement de manière robotisée et la production locale de cellules CAR-T, qui marque une amélioration significative des soins de santé spécialisés dans le Royaume et réduit les coûts associés à la production précédemment réalisée en dehors du pays.

Le pavillon présentera également les dernières innovations hospitalières, notamment le lancement de l’unité mobile de traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC), qui vise à accélérer le traitement des patients victimes d’un AVC, à réduire les handicaps et à diminuer les taux de mortalité. En outre, le KFSHRC exposera son service d’analyse pharmacogénomique, une approche médicale moderne associant les médicaments à l’ADN (code génétique) du patient afin de prédire l’efficacité des médicaments.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents au monde pour 2025 par le magazine Newsweek.

