Acto en el Círculo de Bellas Artes: Organizaciones de la sociedad civil se reúnen en Madrid contra las demandas mordazas

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) organiza un evento retransmitido en línea para el acto en el Círculo de Bellas Artes

MADRID, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Las SLAPP, conocidas como demandas mordaza, representan un tipo particular de acoso judicial que permite a poderosos actores un uso indebido de los sistemas legales y judiciales con el fin de silenciar las voces críticas -incluidos activistas, organizaciones sin ánimo de lucro, periodistas y medios de comunicación- que ejercen sus propios derechos fundamentales, en particular, el derecho a la libertad de expresión. Estas formas de abuso suelen ser consecuencia del ejercicio de un acto de participación ciudadana que concierne a un asunto de interés público.

Para hablar sobre este tipo de procesos judiciales, el grupo español de la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) ha organizado un evento el próximo 22 de octubre en el Círculo de Bellas Artes con ponentes de primer nivel.

Fecha: Martes, 22 de octubre de 2024

Hora: 10 h

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Consulta el programa aquí

El evento se trasmitirá en directo en el canal YouTube de FIBGAR. Para registrarse se puede hacer a través de este enlace .

Transposición de la Directiva europea

Para proteger las voces críticas de estos litigios abusivos, el pasado mes de abril se aprobó la Directiva 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública»). Ahora corresponde a los Estados miembros construir sobre esta base y elaborar una legislación nacional eficaz. En este sentido, el Gobierno ha incluido este compromiso dentro del paquete de medidas anunciadas en el “Plan de Acción por la Democracia”.

Desde hace años, CASE es una coalición de organizaciones no gubernamentales de toda Europa, trabaja para para proteger los derechos de quienes son víctimas de SLAPPs y para abogar por medidas de protección y reformas integrales.

El grupo de trabajo de CASE en España, liderado por FIBGAR y conformado por Xnet, Article 19, Greenpeace y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), se dedica a la puesta en común de información sobre SLAPP y el monitoreo de casos nacionales, además a estimular y promover iniciativas anti SLAPP y garantizar una transposición de amplio alcance, efectiva y garantista.

El evento del próximo 22 de octubre apunta a concienciar sobre el fenómeno de las SLAPPs en España y a sentar las bases para un debate sobre el proceso de transposición de la directiva.

“La amenaza que suponen las SLAPPs es demasiado grande para afrontarla en solitario. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil hacen frente común contra estos ataques crecientes a la democracia, al Estado de Derechos y a los derechos humanos.” concluyen desde CASE.

