Biognosys presenta importanti innovazioni nell'ambito delle applicazioni di ricerca sulla proteomica al Congresso mondiale HUPO

Il sistema di arricchimento del plasma P2 proprietario di Biognosys consente di profilare il proteoma plasmatico con una profondità e una produttività senza precedenti, sia come ricerca a contratto che in-house tramite licenza

Grazie alla combinazione di test NULISA™ basati sull'affinità e il profilo plasmatico basato sulla spettrometria di massa con l'arricchimento del plasma P2 TrueDiscovery ® , Biognosys offre le soluzioni più complete del settore per la proteomica plasmatica

, Biognosys offre le soluzioni più complete del settore per la proteomica plasmatica I flussi di lavoro Spectronaut ® per gli ambienti di calcolo ad alte prestazioni, le modificazioni post-traduzionali e la profilazione del turnover proteico elevano la scala e la portata della proteomica DIA

per gli ambienti di calcolo ad alte prestazioni, le modificazioni post-traduzionali e la profilazione del turnover proteico elevano la scala e la portata della proteomica DIA SpectroDive™ 12 offre prestazioni rivoluzionarie per i flussi di lavoro di proteomica mirata, con nuove funzioni per lo sviluppo di pannelli in silico, quantificazione flessibile, precisione raffinata e sensibilità migliorata

ZURIGO, Svizzera e NEWTON, Massachusetts, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader nelle soluzioni proteomiche di nuova generazione per la scoperta e lo sviluppo di farmaci, ha annunciato oggi la sua partecipazione al 23 ° Congresso mondiale della Human Proteome Organization (HUPO) che si terrà dal 20 al 24 ottobre a Dresda, in Germania. L'azienda presenterà i principali progressi scientifici e tecnologici dei suoi servizi di ricerca proteomici e delle sue soluzioni software proprietari con due presentazioni orali, otto poster scientifici, un seminario sponsorizzato e due interventi su invito.

Soluzioni legate al plasma leader del settore per tutte le esigenze di ricerca

Con una presentazione orale dal titolo “High-throughput and deep plasma proteomics allows the classification of cancer types” (La proteomica plasmatica profonda e ad alto rendimento permette di classificare i tipi di cancro), Biognosys, in collaborazione con l'Università di Friburgo, mostrerà la solidità e la potenza di ricavare conoscenze biologiche da campioni di plasma utilizzando il suo sistema proprietario P2 Plasma Enrichment System. La tecnologia P2 consente di identificare e quantificare fino a 7.000 proteine nel plasma umano, utilizzando l'innovativa offerta di Biognosys sulla piattaforma Bruker timsTOF® HT, stabilendo nuovi standard di produttività, profondità e convenienza. Un flusso di lavoro a bassa produttività per un profilo biologico più approfondito in studi su scala ridotta può quantificare fino a 9.000 proteine nel plasma umano.

La tecnologia P2 si basa su un flusso di lavoro proprietario, a pozzetto singolo e a particella singola, che combina una chimica di superficie ottimizzata con un nuovo sistema tampone che stabilizza la labile corona proteica che si forma intorno alle particelle nel plasma sanguigno. Il metodo P2 raggiunge il più alto arricchimento plasmatico mai registrato, con un fattore di arricchimento 10 volte superiore rispetto al plasma non trattato su una piattaforma Bruker timsTOF® HT con il metodo dia-PASEF 4D, e con l'elaborazione dei dati con Spectronaut 19. Biognosys commercializza la tecnologia come servizio di ricerca a contratto TrueDiscovery e la rende disponibile tramite licenza agli utenti finali di strutture dotate di Bruker timsTOF HT o di altre piattaforme di spettrometria di massa ad alte prestazioni.

Con un intervento dal titolo “Complementing Mass Spec analysis with ultra-sensitive fluid biomarker detection using the NULISA platform” (Integrazione dell'analisi con spettrometria di massa con la rilevazione ultrasensibile di biomarcatori fluidi mediante la piattaforma NULISA) al Lunch Seminar di Alamar Biosciences di martedì 22 ottobre, Biognosys presenterà i pannelli NULISAseq™ multiplex CNS Disease and Inflammation lanciati di recente, ora disponibili come servizio di ricerca presso i suoi laboratori in Svizzera.

Grazie alla combinazione di pannelli proteomici a sensibilità ultra-elevata NULISA e alla profilazione plasmatica basata sulla spettrometria di massa con l'arricchimento del plasma P2 TrueDiscovery, Biognosys offre le soluzioni più complete del settore per la proteomica plasmatica.

“Il nostro sistema di arricchimento del plasma P2 rappresenta un significativo passo avanti nella proteomica plasmatica, consentendo ai ricercatori di ottenere la massima copertura con una produttività che finora era realizzabile solo con metodi basati sull'affinità. Essendo un metodo label-free, è anche più economico e può ora essere utilizzato per studi di coorte di grandi dimensioni", ha dichiarato Oliver Rinner, Ph.D., CEO e fondatore di Biognosys. “La nostra offerta completa di spettrometria di massa imparziale TrueDiscovery con arricchimento del plasma P2 e test multiplex ultrasensibili basati sull'affinità NULISA, consente l'accesso più quantitativo e completo al proteoma del plasma umano. Queste innovazioni evidenziano l'impegno di Biognosys nel fornire soluzioni all'avanguardia che guidano la scoperta scientifica e fanno progredire la ricerca clinica”.

Spectronaut 19 eleva la scala e la portata della proteomica DIA

Il seminario di mercoledì 23 ottobre comprende due presentazioni principali che illustreranno le nuove applicazioni di Spectronaut 19 . Ben Collins, PhD, della Queen's University di Belfast, presenterà una pipeline di nuova concezione per l'analisi su larga scala dei dati dia-PASEF utilizzando Spectronaut 19, mentre Yansheng Liu, PhD, della Yale School of Medicine, presenterà un esame circostanziato del flusso di lavoro multiplex migliorato, progettato per determinare i tassi di turnover a livello proteico.

Inoltre, Biognosys presenterà due poster scientifici che evidenziano le applicazioni del software nella ricerca sulle modificazioni post-traduzionali e svelano un nuovo metodo di acquisizione diagonale-PASEF ottimizzato per campioni a basso e medio input.

Lancio di SpectroDive 12 per la proteomica mirata

All'HUPO di quest'anno, Biognosys lancerà il suo nuovo software SpectroDive per la proteomica mirata. La nuova versione offre una quantificazione semplificata con pannelli generati tramite intelligenza artificiale, una quantificazione flessibile con curve di calibrazione multiple, una maggiore sensibilità per migliorare le identificazioni e una precisione raffinata con etichette definite dall'utente.

“SpectroDive 12 stabilisce un nuovo standard di riferimento per i flussi di lavoro della proteomica mirata. Grazie alle sue funzioni avanzate per lo sviluppo di pannelli in silico e alla maggiore sensibilità, consente ai ricercatori di ottenere una quantificazione delle proteine più precisa e completa, accelerando in ultima analisi il ritmo della ricerca proteomica”, ha commentato il Chief Technology Officer di Biognosys, Lukas Reiter, Ph.D..

La piattaforma TrueTarget® LiP-MS consente di migliorare lo screening dei farmaci e l'identificazione dei target

Nelle sessioni poster di lunedì 21 e martedì 22 ottobre, Biognosys presenterà i progressi della sua piattaforma TrueTarget per l'identificazione e la validazione di target farmacologici, basata sulla tecnologia proprietaria di spettrometria di massa a proteolisi limitata (LiP-MS). L'integrazione della preparazione automatizzata dei campioni con LC-MS a breve gradiente rende la pipeline LiP-MS di Biognosys adatta a screening farmacologici più ampi. Fornendo informazioni a livello di peptidi e utilizzando un modello di punteggio LiP basato sull'apprendimento automatico, la piattaforma TrueTarget offre una risoluzione a livello di peptidi per la previsione dei potenziali siti di legame dei farmaci e consente la scoperta di farmaci sia a livello di target che a livello fenotipico.

Il team di esperti scientifici di Biognosys sarà presente allo stand n.7. Inoltre, Biognosys parteciperà alle attività del suo partner strategico, Bruker , presentando un ecosistema completo di soluzioni proteomiche al Lunch Seminar di Bruker, “Advancing DIA data processing: pushing the boundaries and tackling current field challenges” (Progredire nell'elaborazione dei dati DIA: spingersi oltre i limiti e affrontare le attuali sfide sul campo), martedì 22 ottobre. Per una panoramica completa della presenza di Biognosys al Congresso mondiale HUPO, visitare la pagina https://biognosys.com/hupo2024 .

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni proteomiche di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery®, TrueTarget® e TrueSignature®, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media Yves Serroen Responsabile marketing e comunicazione Telefono +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.