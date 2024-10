Biognosys presenta importantes innovaciones en todo el espectro de las aplicaciones de la investigación proteómica en el Congreso Mundial HUPO

El sistema de enriquecimiento plasmático P2 patentado de Biognosys permite realizar perfiles del proteoma plasmático con una profundidad y un rendimiento sin precedentes, tanto como investigación por contrato como internamente mediante licencia

ZÚRICH, Suiza, y NEWTON, Massachusetts, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, líder en soluciones de proteómica de última generación para el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, ha anunciado hoy su participación en el XXIII Congreso Mundial de la Organización para el Proteoma Humano (HUPO) que se celebrará del 20 al 24 de octubre en Dresde, Alemania. La empresa destacará los principales avances científicos y tecnológicos de sus servicios de investigación proteómica y soluciones de software patentados con dos ponencias, ocho carteles científicos, un seminario patrocinado y dos charlas seminario con invitados.

Soluciones de plasma líderes en el sector para todas las necesidades de investigación

Con una ponencia titulada «La proteómica plasmática profunda de alto rendimiento permite clasificar los tipos de cáncer», Biognosys, en colaboración con la Universidad de Friburgo, mostrará la solidez y el poder de obtener conocimientos biológicos a partir de muestras de plasma utilizando su sistema de enriquecimiento plasmático P2 patentado. La tecnología P2 proporciona detecciones y cuantificaciones de hasta 7000 proteínas en plasma humano, utilizando la innovadora oferta de Biognosys en la plataforma Bruker timsTOF® HT, con lo que establece nuevos estándares de rendimiento, profundidad y asequibilidad líderes en el sector. Un proceso de trabajo de menor rendimiento para un perfilado biológico más profundo en estudios a menor escala puede cuantificar hasta 9000 proteínas en plasma humano.

El método de enriquecimiento proteómico plasmático P2 se basa en un proceso de trabajo patentado, de un único pocillo y una sola partícula, que combina una química de superficie optimizada con un novedoso sistema tampón que estabiliza la corona proteica lábil que se forma alrededor de las partículas en el plasma sanguíneo. El método P2 logra el mayor enriquecimiento plasmático jamás registrado con un factor de enriquecimiento diez veces mayor en comparación con el plasma no tratado en una plataforma timsTOF® HT de Bruker con el método 4D dia-PASEF, y el procesamiento de datos con Spectronaut 19. Biognosys comercializa la tecnología como servicio de investigación por contrato TrueDiscovery y la pone a disposición mediante licencia para los usuarios finales de instalaciones equipadas con una plataforma timsTOF HT de Bruker u otras plataformas de espectrometría de masas de alto rendimiento.

Con una charla titulada «Complementación del análisis por espectrometría de masas con la detección ultrasensible de biomarcadores en fluidos mediante la plataforma NULISA» en el seminario de almuerzo de Alamar Biosciences del martes 22 de octubre, Biognosys destacará los paneles múltiplex NULISAseq™ de enfermedades e inflamación del sistema nervioso central recientemente lanzados, que ya están disponibles como servicio de investigación desde las instalaciones de su laboratorio en Suiza.

Al ofrecer la combinación de los paneles proteómicos NULISA de ultraalta sensibilidad de Alamar y perfiles plasmáticos basados en espectrometría de masas TrueDiscovery con enriquecimiento plasmático P2, Biognosys ofrece las soluciones más completas del sector para la proteómica plasmática.

«Nuestro sistema de enriquecimiento plasmático P2 representa un importante salto adelante en la proteómica plasmática, ya que permite a los investigadores alcanzar la máxima cobertura con un rendimiento que hasta ahora solo era posible con métodos basados en afinidad. Al tratarse de un método sin etiquetas, también resulta más económico y ahora puede utilizarse en estudios de cohortes de gran tamaño», afirmó el Dr. Oliver Rinner, director ejecutivo y fundador de Biognosys. «Nuestra completa oferta de espectrometría de masas imparcial TrueDiscovery con enriquecimiento plasmático P2 y ensayos multiplex ultrasensibles basados en afinidad NULISA, Biognosys permite el acceso más cuantitativo y completo al proteoma del plasma humano. Estas innovaciones subrayan el compromiso de Biognosys de proporcionar soluciones de vanguardia que impulsen los descubrimientos científicos y hagan avanzar la investigación clínica».

Spectronaut 19 eleva la escala y el alcance de la proteómica de DIA

Un seminario que tendrá lugar el miércoles 23 de octubre contará con dos presentaciones clave que mostrarán novedosas aplicaciones de Spectronaut 19 . El Dr. Ben Collins, de la Universidad Queen’s de Belfast, presentará una línea de trabajo recientemente establecida para el análisis a gran escala de datos dia-PASEF utilizando Spectronaut 19, mientras que el Dr. Yansheng Liu, de la Facultad de Medicina de Yale, presentará una amplia validación de un proceso de trabajo multiplex mejorado diseñado para determinar las tasas de rotación de todo el proteoma.

Además, Biognosys presentará dos carteles científicos en los que se destacarán las aplicaciones del software en la investigación de la modificación postraduccional y se desvelará un nuevo método de adquisición diagonal-PASEF optimizado para muestras de entrada baja a media.

Lanzamiento de SpectroDive 12 para proteómica dirigida

En el HUPO de este año, Biognosys lanzará su último software SpectroDive para proteómica dirigida. La nueva versión ofrece una cuantificación racionalizada con paneles generados por IA, una cuantificación flexible con múltiples curvas de calibración, una mayor sensibilidad para mejorar las identificaciones y una precisión refinada con etiquetas definidas por el usuario.

«SpectroDive 12 establece una nueva referencia para los procesos de trabajo de proteómica dirigida. Con sus funciones avanzadas para el desarrollo de paneles "in silico" y su sensibilidad mejorada, permite a los investigadores lograr una cuantificación de proteínas más precisa y completa, acelerando en última instancia el ritmo de la investigación proteómica», comentó Lukas Reiter, doctor y director de tecnología de Biognosys..

La plataforma TrueTarget® LiP-MS permite mejorar el cribado de fármacos y la identificación de dianas

En la sesiones de carteles del lunes 21 y del martes 22 de octubre, Biognosys presentará los avances en su plataforma TrueTarget para la identificación y validación de nuevos objetivos farmacológicos impulsados por su tecnología patentada de espectrometría de masas por proteólisis limitada (EM-LiP). La integración de la preparación automatizada de muestras con LC-MS de gradiente corto hace que la línea de producción LiP-MS de Biognosys sea adecuada para los cribados de fármacos de mayor envergadura. Al proporcionar información a nivel de péptidos y utilizar un modelo de puntuación LiP basado en el aprendizaje automático, la plataforma TrueTarget proporciona una resolución a nivel de péptidos para predecir los posibles sitios de unión a fármacos y permite el descubrimiento de fármacos tanto basados en dianas como fenotípicos.

El equipo de científicos especialistas de Biognosys expondrá su oferta en el stand número 7. Además, Biognosys participará en las actividades de su socio estratégico, Bruker , mostrando un amplio ecosistema de soluciones proteómicas en el seminario de almuerzo de Bruker, «Avanzar en el tratamiento de datos DIA: ampliar los límites y afrontar los retos actuales sobre el terreno», el martes 22 de octubre. Para obtener un resumen detallado de la asistencia de Biognosys al Congreso Mundial HUPO, visite biognosys.com/hupo-2024 .

Acerca de Biognosys

En Biognosys, creemos que el conocimiento en profundidad de los proteomas es la clave para lograr unos descubrimientos innovadores que transformen la ciencia para mejorar la calidad de vida. Con nuestra cartera versátil de soluciones proteómicas de última generación, entre las que se incluyen las plataformas de servicios de investigación TrueDiscovery®, TrueTarget® y TrueSignature®, nuestro software insignia Spectronaut® y el kit PQ500™, hacemos que el proteoma sea procesable para promover la investigación, el desarrollo de fármacos y la toma de decisiones clínicas. Estas soluciones ofrecen una perspectiva multidimensional de la expresión, la función y la estructura de las proteínas en todas las especies biológicas y tipos de muestras. Nuestras tecnologías exclusivas y patentadas utilizan la espectrometría de masas de alta resolución para cuantificar miles de proteínas con precisión, profundidad y un alto rendimiento. Gracias a nuestra asociación estratégica con Bruker (Nasdaq: BRKR), ofrecemos acceso a la proteómica a escala mundial. Para obtener más información, visite biognosys.com .

Contacto de prensa Yves Serroen Jefe de marketing y comunicaciones Teléfono +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com

