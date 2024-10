La Votación Anticipada de las Elecciones Presidenciales del 2024 será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, October 18 - For Immediate Release: Thursday, October 17, 2024 La invitada especial, la concejal Natali Fani-González, destacará los esfuerzos del Condado para proporcionar viviendas asequibles y combatir el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán el Dr. Gilberto Zelaya, oficial de participación comunitaria e información pública de la Junta Electoral del Condado de Montgomery; la concejal del Distrito 6, Natali Fani-González, quien se desempeña como presidenta del Comité de Desarrollo Económico (ECON) del Concejo; y Edith Lozada, especialista en comunicaciones y oficial de información pública de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 18 de octubre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial comenzará con detalles sobre las elecciones presidenciales del 2024. Los votantes tienen varias opciones para emitir su voto ya sea mediante la votación anticipada, votación por correo y por la votación en persona el 5 de noviembre. La votación anticipada se realizará del 24 al 31 de octubre. Si no está registrado para votar, los residentes elegibles de Maryland pueden registrarse en los lugares de votación durante el periodo de votación anticipada y durante el día de las elecciones. Para aquellos que ya están registrados en Maryland, pueden verificar su registro de votante visitando la página maryland.gov o enviando un mensaje de texto con la palabra CHECK al 77788. El Dr. Zelaya brindará todos los detalles. La segunda entrevista con la invitada especial, la concejal Natali Fani-González se enfocará en el sector de las viviendas asequibles y los esfuerzos para combatir la preocupante problemática en torno al uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Estos esfuerzos incluyen el próximo paso a seguir tras analizar la propuesta de la Junta de Planificación del Condado de Montgomery que busca implementar un plan con leyes que permitirían la construcción de duplex, entre otros modelos de viviendas en zonas del Condado como un esfuerzo para aliviar la crisis de viviendas que se vive a nivel nacional. Por otra parte, la Concejal Fani-González ampliará sobre los 2 millones de dólares recientemente aprobados por el concejo para instalar sistemas de detección de cigarrillos electrónicos en las secundarias. La edición radial concluirá con información sobre la encuesta de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) en torno a los próximos calendarios escolares de los años 2025-2026 y 2026-2027. Se invita a los padres y tutores a que compartan sus comentarios y preferencias para definir los próximos calendarios académicos. MCPS considerará varios factores que incluyen los intereses educativos, las necesidades operativas, los cierres de escuelas obligatorios por ley estatal, el cumplimiento de los días mínimos de instrucción y los requisitos de horas de crédito, así como las inclemencias del tiempo entre otras emergencias. La Sra. Lozada brindará todos los detalles. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-371

Release ID: 24-371
Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

